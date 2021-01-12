Harmony OS — это переделанный Android? Вот что об этом говорит Huawei

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Иван Кузнецов 0

Вы ещё не забыли про Harmony OS? Несмотря на то что Huawei уже запустила программу бета-тестирования своей новой платформы, вот уже около месяца о ней нет практически никаких новостей. Последним событием, связанным с Harmony OS, оказался эксперимент группы разработчиков, который показал, что собственная операционная система Huawei на самом деле является переделанным Android. Это очень громкое заявление, которое китайцы даже не попытались опровергнуть, что странно, учитывая масштаб репутационных потерь. Но теперь в компании, наконец-то, разродились объяснением, правда, весьма посредственным.

Huawei P40

Huawei так и не сказала, что Harmony OS — это не Android

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Harmony OS не является копией iOS или Android. Такое заявление сделал Ван Чэнглу, руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei. По его словам, перед компанией не стоит цели заниматься копированием операционных систем, которые уже есть на рынке. В этом нет никакого смысла, потому что Huawei работает над собственной платформой с 2016 года, развивая её в ином направлении, нежели конкуренты. В отличие от iOS и Android, Harmony OS – это универсальная система, предназначенная для широкого спектра устройств.

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Безусловно, реакция со стороны Huawei на обвинения в подлоге – это хорошо. Однако меня смущает как минимум три факта в этой истории.

Harmony OS

Harmony OS — это не копия Android, теперь мы знаем это точно

Во-первых, реакция выглядит очень запоздалой, ведь с момента выявления подозрительного сходства между Android и Harmony OS прошёл почти целый месяц. Сомневаюсь, что за это время никто в Huawei не заметил публикаций в СМИ на эту тему. Значит, китайцы просто думали, что ответить, и ответили, правда, не совсем то, чего от них все (по крайней мере, я) ждали.

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Во-вторых, Чэнглу прямо не опроверг утверждение о том, что Harmony OS является переделанным Android. Да, он сказал, что Huawei не копировала мобильную операционку Google, но попытка воссоздать продукт и переделать его для своих целей – это не одно и то же. Ведь если разработчики компании просто переделали Android и назвали получившуюся прошивку Harmony OS, это никакое не копирование.

В-третьих, Huawei уже давала понять, что считает безусловным своё право на использование Android. Если помните, в конце прошлого года сам Чэнглу рассказал, что разработчики Huawei сильно переработали Android под свои смартфоны, сделав его неузнаваемым не только с точки зрения внешнего оформления, но и внутреннего устройства. Очевидно, что китайцы просто оставили себе немного места для манёвра — просто на всякий случай.

Правда ли, что Harmony OS — это Android

Если вы думаете, что Чэнглу просто не нашёлся или не сориентировался, отвечая на обвинения, то вы ошибаетесь. Простите мне желание поумничать, но китайцы очень далеки от римской традиции ведения публичных выступлений, которая предполагает, чтобы выступающий говорил от себя. В этом смысле они ближе к византийской традиции, которая предусматривает чтение написанного, где выверено каждое слово. То есть никаких оговорок или случайных недоговоренностей быть не может.

Ван Чэнглу

Это Ван Чэнглу. Тот самый топ-менеджер, который отказался говорить, что Harmony OS — это не Android

Проще говоря – это должно быть понятно многим – топ-менеджер Huawei дал понять, что компании неприятна сама мысль о том, что её ставят в зависимое положение от Google. Но поскольку он не сказал «Нет» на вопрос об использовании Android в основе Harmony OS, я делаю вывод, что Чэнглу просто не так дать такой ответ, потому что прямая ложь недопустима.

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Почему Huawei заложили Android в основу Harmony OS (если заложили) – дело совершенно другое. Возможно, китайцы не успели к заявленному сроку и не смогли подготовить Harmony OS к запуску вовремя. А, возможно, использование Android было намеренным, поскольку с его помощью Huawei банально проще переводить фирменные смартфоны на фирменную платформу. Более того, возможно, что правдивы оба допущения. Но, так или иначе, теперь мы знаем наверняка: Huawei не опровергла использование Android, поэтому выводы, которые сделали разработчики-энтузиасты, скорее всего, истинны.

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