Хотите секрет? Android небезопасен из-за глупости самих пользователей

Исторически так сложилось, что большинство пользователей всегда считали Android менее защищённой операционной системой, чем iOS. Обычно те, кто придерживался такого мнения, ссылались на наличие альтернативных магазинов приложений, через которые якобы распространяется вредоносный софт, на существование антивирусов – а значит, и самих вирусов – для Android, а также на открытость файловой системы ОС. Но по факту большинство проблем платформы проистекает из глупости самих пользователей.

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Допускаю, что довод, озвученный в предыдущем абзаце, кому-то может показаться странным и даже надуманным. Однако, если разобраться, то всё получается именно так. Но тем лучше, ведь это значит, что Google под силу внести изменения в политику развития Android и предотвратить все последующие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи.

Приложения в Google Play

Ни для кого не секрет, что пользователи Android хотят практически все функции, которые появляются в iOS. Стоит Apple только выпустить очередное обновление со свежими нововведениями, как на Android тут же появляется приложение с аналогичными фишками. Другое дело, что не все из них пропускают в Google Play. Возьмите хотя бы приложение Tap, Tap, которое позволяет Android-смартфонам начать распознавать постукивания по задней крышке.

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Несмотря на то что в нём нет ничего опасного, Google не допустила его к в Google Play, и пользователи были вынуждены качать его на стороне. Нет, конечно, мы бы не предложили вам опасную ссылку на загрузку вредоносного ПО, но такая практика широко распространена среди мошенников, которые размещают трояны на различных онлайн-площадках, откуда их с успехом скачивают без особенного разбора. А ведь всего-то и нужно, что посмотреть на источник происхождения программы.

Проблемы обновления Android

Обновления – ещё одна проблема, а вернее, их отсутствие. Из-за того, что Google не может обязать производителей обновлять фирменные смартфоны в течение хотя бы 2-3 лет, пользователи оказываются вынуждены идти на различные ухищрения, чтобы поддерживать свои аппараты в актуальном состоянии. Это может прозвучать странно, но многие банально начинают искать обновления в интернете. Что из этого выходит, я недавно рассказывал.

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Этим воспользовались мошенники и сделали троян, который выдаёт себя за утилиту для обновления Android. Пользователи, жаждущие апдейтов, скачивают её, раздают все запрашиваемые привилегии и надеются на то, что теперь смогут скачивать обновления напрямую с серверов производителей. Но не тут-то было. Вместо того, чтобы получить новую версию Android, они банально лишаются личных данных, а то и денег, поскольку троян умудряется украсть данные для авторизации в их банковских счетах.

Что нужно знать о разрешениях на Android

Ну, и третья причина, по которой пользователи Android не только скачивают вредоносные приложения себе на смартфоны, но и становятся их жертвами, заключается в недостаточно эффективном ликбезе. Поймите меня правильно: с точки зрения безопасности Android очень хороша. Операционка предлагает множество защитных механизмов, в том числе систему разрешений, которая позволяет ограничить функциональность любого приложения, даже вредоносного.

Другое дело, что пользователи в большинстве своём вообще не уделяют этому значения. Установив очередное приложение, они просто раздают ему все привилегии, которые оно запрашивает, не обращая внимания на то, что калькулятор, например, просит доступ к геолокации, SMS-сообщениям и функции совершения звонков. А ведь всего-то и нужно, что внимательно прочесть, какие разрешения запрашивает приложение, и либо не дать их ему, либо вообще удалить его с устройства.

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То же самое, кстати, касается подписок. Google требует подтверждения оформления любого абонемента и предлагает пользователю всю необходимую информацию о том, сколько ему придётся за это платить. Вот только читать этому всё равно никто не хочет, поэтому у нас так много случаев, когда пользователи подписываются на разные сервисы, сами того не подозревая. Видимо, спасти их может только заморозка пробной подписки и запрос повторного разрешения на переход на платную модель.