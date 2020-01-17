Производители всё еще не решаются отказаться от своих оболочек в пользу чистого Android, некоторым при этом удается предложить неплохое качество и хорошую альтернативу интерфейсам Google. Сможет ли в этот раз Huawei удивить своим обновлением? Компания начала процесс обновления смартфонов до новой версии оболочки EMUI 10. Она получила доработанный дизайн, новые эффекты анимаций, улучшенные функции и производительность. Одной из главных функций стал механизм детерминированной задержки (Deterministic Latency Engine). Всего обновление получат 35 моделей, которыми пользуются 150 миллионов людей по всему миру.



В EMUI 10 компания внедрила механизм детерминированной задержки, благодаря это функции операционная система будет умно планировать задачи и распределять процессорное время, мощности графического модуля, памяти, полосы пропускания, Wi-FI в зависимости от приоритета и сроков выполнения задачи. Она позволит сделать интерфейс и работу приложений более плавной.

Кроме того, в EMUI появился обновлённый дизайн. В интерфейсе появились анимированные элементы, тёмная тема, а также управление жестами, которое легло в основу Android 10.

Какие смартфоны получат EMUI 10?

Пока известно лишь о десяти аппаратах. Официальный список с примерным сроком выхода обновления в России выглядит следующим образом:

Лишатся ли смартфоны сервисов Google?

Нет. Все устройства получат обновление с сервисами Google. Без сервисов американского гиганта не будут работать лишь новые устройства Huawei. Все текущие аппараты с установленными сервисами их не лишатся.

Какие телефоны не получат обновление?

Ниже представлен список устройств, которые не будут обновлены до EMUI 10:

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

Вопросы вызывает лишь Honor Play, который был представлен всего 1,5 года назад и работает на флагманском процессоре Kirin 970. Такой же установлен в Mate 10 и Huawei P20, поэтому ситуация с Play пока остается непонятной. С чем связан отказ обновлять данный аппарат?

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Есть ли среди читателей те, кто уже начал получать обновление? Насколько хуже или лучше стал работать ваш смартфон? Мнением делитесь в комментариях или в нашем чате Телеграм.