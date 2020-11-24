Huawei объявила, когда выйдет Harmony OS 2.0 для смартфонов

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Иван Кузнецов 0

В минувшем сентябре Huawei официально представила Harmony OS 2.0. Она стала первой версией операционной системы с поддержкой смартфонов, тогда как раньше поддерживались только телевизоры. Huawei специально начала с устройств попроще, но всего через год, обкатав собственную платформу, пришла к выводу, что можно заняться расширением. Компания объявила, что начнёт бета-тестирование Harmony OS 2.0 на смартфонах в декабре, но не уточнила ни число, ни список совместимых устройств, ни сроки проведения испытаний и выхода ОС в релиз. Восполняем пробел.

Huawei

Harmony OS 2.0 выйдет для бета-тестирования 16 декабря

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Бета-тестирование Harmony OS 2.0 стартует 16 декабря 2020 года. Эту информацию официально подтвердил вице-президент Huawei по разработке программного обеспечения Май Юмин. То есть компания сдержала обещание, которое дала в сентябре на мероприятии Huawei Developer Conference. Но, если вы уже загорелись идеей поучаствовать в бета-тестировании, можете расслабиться, потому что на первом этапе тестовая версия операционной системы будет доступна только пользователям фирменных смартфонов Huawei из Китая.

Какие смартфоны обновятся до Harmony OS

Huawei Mate 40

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Помимо того, что на первом этапе (это обозначение очень условное и никто не знает сколько оно продлится) бета Harmony OS 2.0 будет доступна только в Китае, Huawei не собирается особенно расширять список совместимых устройств. Поэтому гарантированно тестовая сборка новой операционной системы светит только владельцам Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro, признался Май Юмин. Обо всех остальных пока ничего неизвестно, но не удивлюсь, если список пополнится ещё максимум 3-4 моделями из числа флагманских смартфонов.

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Несмотря на то что приоритетными сама Huawei называет только смартфоны Mate 40 и Mate 40 Pro, в долгосрочной перспективе компания планирует обновить до Harmony OS 2.0 довольно много аппаратов. Вот их предварительный список:

  • Huawei Mate 40
  • Huawei Mate 40 Pro
  • Huawei Mate 40 Pro+
  • Huawei Mate 40 RS Porsche Design
  • Huawei Mate X
  • Huawei Mate Xs
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+
  • Huawei Mate 30 4G
  • Huawei Mate 30 Pro 4G
  • Huawei Mate 30 5G
  • Huawei Mate 30 Pro 5G
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  • Huawei Nova 8
  • Huawei Nova 8 Pro
  • Huawei Nova 7 Pro 5G
  • Huawei Nova 7 5G
  • Huawei Nova 7 SE
  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20 X 4G
  • Huawei Mate 20 X 5G
  • Huawei Mate 20 RS
  • Huawei Nova 6 5G
  • Huawei Nova 6 SE
  • Honor V40
  • Honor 30 Pro
  • Honor 30 Pro+
  • Honor V30
  • Honor V30 Pro
  • Honor Play 4 Pro
  • Honor X10 5G
  • Honor 30
  • Honor 30S
  • Honor X10 5G
  • Honor 20 Pro
  • Honor 20
  • Honor 9X
  • Honor 9X Pro
  • Huawei Watch GT 2
  • Huawei Watch GT 2e
  • Huawei Watch GT 2
  • Huawei MatePad Pro
  • Huawei MatePad Pro 5G
  • Honor Tablet V6

Когда выйдет Harmony OS для моего смартфона

Honor

Релиз Harmony OS состоится не раньше конца 2021 года, а, возможно, и позже

Как видите, в список входят не только смартфоны, но и планшеты, и даже умные часы. Правда, для двух последних категорий устройств Harmony OS выйдет несколько позднее. Во всяком случае, дату запуска тестовой операционки для них Huawei ещё даже не объявляла. Впрочем, время ещё есть, потому что у компании есть моральное право тестировать Harmony OS 2.0 ещё целый год, а то и немного больше. Откуда я взял этот период, спросите? На самом деле его обозначила сама Huawei.

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Huawei Developer Conference

Huawei пообещала обновить свои смартфоны с Android 10 сразу на Harmony OS. Бесконечно ждать исполнения обещания никто не будет

Отказавшись обновлять свои смартфоны до Android 11, Huawei попросила пользователей немного потерпеть и дала им обещание перевести их с Android 10 сразу на Harmony OS. В качестве своеобразного буфера или, если угодно, демпфера компания предложила владельцам фирменных аппаратов Magic UI 4.0 и EMUI 11, построенные на базе прошлогодней версии Android. Не самое приятное предложение, если говорить честно, но его стоит перетерпеть, особенно, если впереди — например, в декабре 2021 года — тебя ждёт нечто кардинально новое.

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И всё же, откуда временной отрезок длиной в один год? Ведь Huawei может тестировать Harmony OS и дольше. А оттуда же, откуда берутся сроки обновления смартфонов на Android. Как правило, смартфоны живут на базе одной версии ОС только год (в некоторых случаях полтора), но, как правило, не дольше. Если Huawei выпустит Harmony OS ближе к декабрю 2021 года, в принципе, она оправдает надежды. Но если затянет, то получится, что пользователи даже флагманских смартфонов будут вынуждены сидеть на Android 10 больше двух лет, а это уже ни в какие ворота не лезет. Поэтому, Huawei, время пошло.

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