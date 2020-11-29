Huawei отказывается от упоминания Android в своих смартфонах

Несмотря на то что отношения Huawei и Google испортились не по их воле, очевидно, что первой теперь очень неудобно пользоваться наработками второй. Взять хотя бы Android. Из-за американских санкций китайская компания лишилась доступа не только к полноценной версии ОС поискового гиганта с сервисами Google Play, но и обновлениям. Поэтому, чтобы не терять лицо перед пользователями, Huawei решила сообщить, что не выпускает Android 11 для фирменных смартфонов не столько потому, что не имеет доступа к обновлению, а потому что собирается просто перевести их на Harmony OS. В это заверение было сложно поверить, но, кажется, всё оказалось именно так.

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Huawei начала избавляться от всего, что связывает её, так сказать, с «официальным» Android. Помимо того, что в этом году компания не стала обновлять свои смартфоны до Android 11, она внесла несколько незаметных, на первый взгляд, изменений в прошивки фирменных аппаратов.

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Во-первых, изменению подверглась надпись Powered by Android, которая сопровождает запуск операционной системы на устройстве при загрузке. Она появляется каждый раз, когда пользователь включает свой аппарат. Но если раньше она была написана фирменным шрифтом Google и стилизована под логотип, то теперь дизайнеры Huawei отказались от него и воспользовались простым «техническим» шрифтом. Из-за этого узнаваемая надпись стала выглядеть как-то беднее, хоть и сохранила обязательную информативность.

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Во-вторых, Huawei решила немного сгладить градус напряжения, который образовался из-за отсутствия обновлений. Поэтому она просто взяла и удалила из графы настроек Android Patch Level слово Android. В результате получилось просто Patch Level без упоминания операционной системы. Не самое знаковое изменение, если разобраться, но факт явного нежелания Huawei продолжать как-то ассоциировать себя и уж тем более свои неудачи с Android – налицо. Поэтому ничего необычного том, что компания хочет избавиться от него нет.

Обновления безопасности для Huawei

Означает ли всё это, что Huawei таким образом готовится к переходу на Harmony OS? Сложно сказать однозначно. С одной стороны, компания явно планирует перевести фирменные смартфоны на новую операционку, тем более что со старой ей ловить явно нечего. Но, с другой, пока неизвестно, когда именно произойдёт эта рокировка, да и косметические изменения вроде отказа от слова Android в прошивке своих смартфонов явно не катят даже на зачатки масштабного перехода.

А вот о чём это может свидетельствовать, так это о планах Huawei вообще отказаться от обновлений безопасности Android. Всё-таки ужесточение санкций США привело к тому, что Google была вынуждена отказать китайской компании в предоставлении исходников ежемесячных патчей. Поэтому Huawei оставалось либо выпускать их с задержкой в несколько месяцев, либо начать править уязвимости в прошивке самостоятельно. Вероятно, внести какие-то изменения в ядро Android у разработчиков Huawei не получится, но зато получится исправить недостатки EMUI, а это уже что-то.

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Вообще, такой подход мог бы решить многие проблемы. Ведь, если разобраться, то становится ясно, что ни Huawei, ни другие производители могут не зависеть от Google, занимаясь разработкой и распространением собственных апдейтов безопасности. Понятное дело, что это потребует дополнительных финансовых вложений, которые им не нужны. Но если Samsung, Xiaomi и другим они не нужны на 100%, то у Huawei банально нет другого выхода. Всё-таки «конструктивное устройство» EMUI очень сильно отличается от Android, а значит, и ошибки с уязвимостями тоже могут отличаться, и их нужно как-то исправлять. Жаль, что нет никаких доказательств, что Huawei действительно планирует сделать что-то подобное.