Huawei рассказала, как Harmony OS изменится до релиза

Несмотря на то что Harmony OS находится у нас на слуху уже больше года, до недавнего времени мы совершенно ничего не знали о ней, кроме каких-то общих характеристик и ничем не подтверждённых сравнений. Поэтому к 16 декабря, дню запуска бета-версии операционной системы, было приковано самое пристальное внимание. В конце концов, всем было интересно посмотреть, какой на самом деле будет Harmony OS. Однако откровения не случилось. Во-первых, Huawei запретила тестировщикам распространять какие-либо сведения, а, во-вторых, интерфейс ОС оказался ровно таким же, как у EMUI 11. Но китайцы пообещали, что их фирменную платформу ждут масштабные изменения.

Huawei выпустила бету Harmony OS для смартфонов раньше времени. Что о ней говорят тестеры

Дизайн интерфейса в стиле EMUI 11, который видели пользователи и с которым сейчас взаимодействуют тестировщики закрытой бета-версии, не является окончательным для Harmony OS, объявил Ван Чэнглу, глава отдела разработки программного обеспечения потребительского сектора Huawei. По его словам, разработчики компании прямо сейчас готовят обновлённое оформление операционной системы. Оно станет доступно пользователям ещё на стадии тестирования и именно с ним платформа поступит в релиз, как и планировалось, в следующем году.

Какой будет Harmony OS 2.0

Изменение дизайна Harmony OS не является прихотью Huawei, которая якобы не хочет больше иметь что-либо общее с Android. Причина для переоформления интерфейса ОС лежит гораздо глубже и происходит от изменения функциональных возможностей. Разработчики уверяют, что к моменту релиза Harmony OS она получит более 50 новых элементов управления, не уточняя, однако, что именно это будет. Но, скорее всего, речь идёт об универсальной природе платформы и её способности работать на разных устройствах, каждому из которых нужен свой тип управления.

Huawei хочет обновить свои смартфоны до Android 11 вместо Harmony OS

Позиция Вана Чэнглу, да и, очевидно, остального топ-менеджмента Huawei, выглядит довольно странно. В компании неоднократно уверяли, что предназначение Harmony OS состоит не в том, чтобы заменить Android, а в том, чтобы конкурировать с ней и превосходить. Не знаю, как вам, но мне кажется, что это взаимоисключающие тезисы, которые опровергают друг друга и не могут соседствовать в одном предложении. Тем не менее, Ван Чэнглу отмечает, что Huawei уже давно отошла от использования Android как такового, потому что даже EMUI – это практически самостоятельный проект.

Зачем нужна Harmony OS

За последние пять лет команда разработчиков программного обеспечения Huawei сильно изменила Android, который мы используем в своих устройствах. Мы заменили большую часть компонентов исходной операционной системы, чтобы сделать оболочку EMUI удобной для использования и по-настоящему функциональной. Мы изменили почти всё – от низкоуровневого драйвера до уровня абстракции оборудования, а также фреймворк программирования и много чего ещё, — пояснил Ван Чэнглу.

Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Если честно, то мне с самого начала казалось, что Harmony OS выглядит так же, как EMUI, потому что Huawei хочет провести смену платформ максимально незаметно для пользователей. Ведь они, по сути, воспринимают операционную систему как совокупность интерфейсных аспектов, а не как ядро или набор механизмов. Однако, судя по всему, Huawei хочет, чтобы у пользователей не возникало ощущения взаимозаменяемости двух платформ. А если так, то скорее всего не все смартфоны бренда перейдут на Harmony OS либо переход займёт дольше одного года.