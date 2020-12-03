Huawei всё-таки надумала выпустить Android 11 для своих смартфонов

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Huawei планирует буквально со дня на день запустить бета-тестирование Harmony OS, очевидно, что переводить свои смартфоны на новую платформу в компании будут готовы ещё ой как нескоро. В лучшем случае, на что могут рассчитывать владельцы фирменных аппаратов бренда, — это конец 2021 – начало 2022 года. Причём нет никакой гарантии, что, во-первых, Huawei удастся выдержать заявленные сроки, а, во-вторых, провести полную отладку операционной системы, чтобы она не доставляла пользователям проблем. Поэтому, пораскинув мозгами, китайцы решили ещё немного задержаться на Android. Тем более, что и повод для этого появился.

Huawei

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По данным инсайдера RODENT950, Huawei всё-таки выпустит Android 11 для части своих смартфонов. Правда, произойдёт это далеко не завтра, а первым аппаратом, которому светит обновление, будет Huawei P50, чей релиз запланирован на март следующего года. К его запуску в компании планируют приурочить выход промежуточного обновления прошивки EMUI за номером 11.1, которая как раз и будет построена на базе Android 11. Аналогичный апдейт ждёт её аналог для смартфонов Honor – прошивку Magic UI.

Android 11 для смартфонов Huawei

Android 11

Android 11 выйдет и для смартфонов Huawei. По крайней мере, для некоторых

Слухи о возможных планах Huawei по обновлению своих смартфонов до Android 11 ходили уже давно, однако у них не было более-менее внятного подтверждения. Скорее всего, отсутствие конкретики в этом вопросе было связано с тем, что в компании не понимали, на что можно рассчитывать, пока президентом США оставался Дональд Трамп, который и инициировал вступление в силу санкций в отношении Huawei. Но после выборов, по результатам которых на пост главы государства избрали Джо Байдена, всё могло измениться.

Huawei отказывается от упоминания Android в своих смартфонах

Не исключено, что теперь Huawei может захотеть усидеть на Android подольше, ожидая если не снятия санкций, то по крайней мере их ослабления. Не сказать, что демократы как-то особенно лояльно относятся к Китаю, но, в конце концов, почему бы не попробовать наладить отношения и добиться смягчения действующих ограничений. Если Huawei своего добьётся, она убьёт сразу двух зайцев: удержит потребителей, которые получат наконец свои обновления ОС, а также выгадает дополнительное время на отладку Harmony OS, которую можно будет запустить чуть позже первоначально запланированного.

Обновление для смартфонов Huawei

Harmony OS

Harmony OS для смартфонов Huawei должна была выйти вместо Android 11, но теперь в компании передумали

Впрочем, для Huawei будет хуже, если с неё совсем снимут санкции. Как бы странно это ни звучало, но мне кажется, что это действительно так. Дело в том, что снятие санкций может расслабить Huawei, дав ей уверенность в том, что ей снова можно работать с американскими компаниями, спокойненько развивать Harmony OS и продолжать выпускать классные смартфоны, которые опять будут нравиться всем. Но, на мой взгляд, это путь в никуда, потому что он может закончиться с изменением настроений у действующей верхушки США или её сменой, что в Штатах в принципе считается нормой. В этом случае китайцев снова ждёт остракизм, а потом и забвение.

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В целом же критиковать желание Huawei пересесть на Android 11 нет смысла. Напротив, его можно воспринять как попытку компании немного сгладить ситуацию, которая до настоящего момента выглядела какой-то уж слишком неприятной. Всё-таки обещание не выпускать Android 11, а обновить фирменные смартфоны бренда сразу до Harmony OS многими было воспринято с опаской. Поэтому логично, что популярностью новые аппараты бренда не пользовались, а его выручка стала падать. Главное, чтобы, обновив свои смартфоны на Android 11, Huawei не осталась на вражеской платформе надолго.

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