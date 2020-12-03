Huawei всё-таки надумала выпустить Android 11 для своих смартфонов

Несмотря на то что Huawei планирует буквально со дня на день запустить бета-тестирование Harmony OS, очевидно, что переводить свои смартфоны на новую платформу в компании будут готовы ещё ой как нескоро. В лучшем случае, на что могут рассчитывать владельцы фирменных аппаратов бренда, — это конец 2021 – начало 2022 года. Причём нет никакой гарантии, что, во-первых, Huawei удастся выдержать заявленные сроки, а, во-вторых, провести полную отладку операционной системы, чтобы она не доставляла пользователям проблем. Поэтому, пораскинув мозгами, китайцы решили ещё немного задержаться на Android. Тем более, что и повод для этого появился.

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По данным инсайдера RODENT950, Huawei всё-таки выпустит Android 11 для части своих смартфонов. Правда, произойдёт это далеко не завтра, а первым аппаратом, которому светит обновление, будет Huawei P50, чей релиз запланирован на март следующего года. К его запуску в компании планируют приурочить выход промежуточного обновления прошивки EMUI за номером 11.1, которая как раз и будет построена на базе Android 11. Аналогичный апдейт ждёт её аналог для смартфонов Honor – прошивку Magic UI.

Android 11 для смартфонов Huawei

Слухи о возможных планах Huawei по обновлению своих смартфонов до Android 11 ходили уже давно, однако у них не было более-менее внятного подтверждения. Скорее всего, отсутствие конкретики в этом вопросе было связано с тем, что в компании не понимали, на что можно рассчитывать, пока президентом США оставался Дональд Трамп, который и инициировал вступление в силу санкций в отношении Huawei. Но после выборов, по результатам которых на пост главы государства избрали Джо Байдена, всё могло измениться.

Huawei отказывается от упоминания Android в своих смартфонах

Не исключено, что теперь Huawei может захотеть усидеть на Android подольше, ожидая если не снятия санкций, то по крайней мере их ослабления. Не сказать, что демократы как-то особенно лояльно относятся к Китаю, но, в конце концов, почему бы не попробовать наладить отношения и добиться смягчения действующих ограничений. Если Huawei своего добьётся, она убьёт сразу двух зайцев: удержит потребителей, которые получат наконец свои обновления ОС, а также выгадает дополнительное время на отладку Harmony OS, которую можно будет запустить чуть позже первоначально запланированного.

Обновление для смартфонов Huawei

Впрочем, для Huawei будет хуже, если с неё совсем снимут санкции. Как бы странно это ни звучало, но мне кажется, что это действительно так. Дело в том, что снятие санкций может расслабить Huawei, дав ей уверенность в том, что ей снова можно работать с американскими компаниями, спокойненько развивать Harmony OS и продолжать выпускать классные смартфоны, которые опять будут нравиться всем. Но, на мой взгляд, это путь в никуда, потому что он может закончиться с изменением настроений у действующей верхушки США или её сменой, что в Штатах в принципе считается нормой. В этом случае китайцев снова ждёт остракизм, а потом и забвение.

Сколько смартфонов Huawei и Honor продадут в следующем году

В целом же критиковать желание Huawei пересесть на Android 11 нет смысла. Напротив, его можно воспринять как попытку компании немного сгладить ситуацию, которая до настоящего момента выглядела какой-то уж слишком неприятной. Всё-таки обещание не выпускать Android 11, а обновить фирменные смартфоны бренда сразу до Harmony OS многими было воспринято с опаской. Поэтому логично, что популярностью новые аппараты бренда не пользовались, а его выручка стала падать. Главное, чтобы, обновив свои смартфоны на Android 11, Huawei не осталась на вражеской платформе надолго.