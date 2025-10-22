HUAWEI выпустила HarmonyOS 6 — обновление смартфонов с Liquid Glass и нейросетями

В Китае прошла презентация HarmonyOS 6 — новой версии фирменной операционной системы HUAWEI для смартфонов и других устройств. В шестом поколении ОС лишилась приставки «NEXT», но это никак не повлияло на ее суть. Она по-прежнему является самодостаточным проектом, который развивается отдельно от Android, предлагая собственные фишки. Рассказываем о нововведениях HarmonyOS 6 и поддерживаемых устройствах.

Что нового в HarmonyOS 6

Дизайн HarmonyOS 6 вдохновлен интерфейсом iOS 26 с эффектом Liquid Glass. Здесь он тоже присутствует, причем в довольно внушительном объеме. Полупрозрачный эффект используется во всем от клавиатуры до кнопок с контекстными окнами.

Также HUAWEI позаимствовала у Apple идею гибкой кастомизации экрана блокировки, где теперь можно менять шрифт часов и создавать эффект глубины в соответствии с выбранными обоями. При этом, в отличие от других китайских оболочек, HarmonyOS 6 развивает собственную экосистему и продолжает игнорировать взаимодействие с устройствами Apple.

Помимо экрана блокировки и внешнего вида системы HUAWEI изменила свой аналог Dynamic Island, добавив поддержку новых приложений, но по большей части апдейт затрагивает функции искусственного интеллекта. Так, китайцы предложили опцию 3D-сканирования объектов и обновленную систему ретуши фотографий.

Наконец, производитель заявляет о непревзойденной оптимизации обновления HarmonyOS 6. Заявляется, что новая операционка улучшает производительность смартфонов на 15%, а еще увеличивает время автономной работы, давая бус в 30-50 дополнительных минут.

Кто получит Harmony OS 6

22 октября состоялся выход HarmonyOS 6, и HUAWEI предложила установить бета-версию апдейта владельцам нескольких десятков устройств разных серий. При этом обновление будет распространяться в несколько волн.

Октябрь 2025 года:

HUAWEI Mate 70;

HUAWEI Mate 60;

HUAWEI Mate X6;

HUAWEI Mate X5;

HUAWEI Pura 80;

HUAWEI Pura 70;

HUAWEI Pura X;

HUAWEI Pocket 2;

HUAWEI nova 14;

HUAWEI nova 13;

HUAWEI nova 12;

HUAWEI nova Flip;

HUAWEI nova Flip S;

HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025 и 2023);

HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024);

HUAWEI MatePad 11 Pro (2024).

Ноябрь и декабрь 2025 года:

HUAWEI nova 14 Lite;

HUAWEI Enjoy 70X;

HUAWEI MatePad Mini (2025 и 2024);

HUAWEI MatePad Air (2025 и 2024);

HUAWEI MatePad 11.5S (2025 и 2024).

Отметим, что обновление доступно только владельцам китайских версий HUAWEI. На глобальном рынке компания использует фирменную оболочку EMUI на базе Android 12, для которой не выпускаются крупные апдейты.