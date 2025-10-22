HUAWEI выпустила HarmonyOS 6 — обновление смартфонов с Liquid Glass и нейросетями

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

В Китае прошла презентация HarmonyOS 6 — новой версии фирменной операционной системы HUAWEI для смартфонов и других устройств. В шестом поколении ОС лишилась приставки «NEXT», но это никак не повлияло на ее суть. Она по-прежнему является самодостаточным проектом, который развивается отдельно от Android, предлагая собственные фишки. Рассказываем о нововведениях HarmonyOS 6 и поддерживаемых устройствах.

HUAWEI выпустила HarmonyOS 6 — обновление смартфонов с Liquid Glass и нейросетями. HUAWEI выпустила большое обновление операционной системы. Изображение: HUAWEI. Фото.

HUAWEI выпустила большое обновление операционной системы. Изображение: HUAWEI

Что нового в HarmonyOS 6

Дизайн HarmonyOS 6 вдохновлен интерфейсом iOS 26 с эффектом Liquid Glass. Здесь он тоже присутствует, причем в довольно внушительном объеме. Полупрозрачный эффект используется во всем от клавиатуры до кнопок с контекстными окнами.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Также HUAWEI позаимствовала у Apple идею гибкой кастомизации экрана блокировки, где теперь можно менять шрифт часов и создавать эффект глубины в соответствии с выбранными обоями. При этом, в отличие от других китайских оболочек, HarmonyOS 6 развивает собственную экосистему и продолжает игнорировать взаимодействие с устройствами Apple.

Что нового в HarmonyOS 6. Многие фишки позаимствованы у iOS 26. Изображение: HUAWEI. Фото.

Многие фишки позаимствованы у iOS 26. Изображение: HUAWEI

Помимо экрана блокировки и внешнего вида системы HUAWEI изменила свой аналог Dynamic Island, добавив поддержку новых приложений, но по большей части апдейт затрагивает функции искусственного интеллекта. Так, китайцы предложили опцию 3D-сканирования объектов и обновленную систему ретуши фотографий.

Что нового в HarmonyOS 6. Свой Dynamic Island есть и у HarmonyOS. Изображение: HUAWEI. Фото.

Свой Dynamic Island есть и у HarmonyOS. Изображение: HUAWEI

Наконец, производитель заявляет о непревзойденной оптимизации обновления HarmonyOS 6. Заявляется, что новая операционка улучшает производительность смартфонов на 15%, а еще увеличивает время автономной работы, давая бус в 30-50 дополнительных минут.

Кто получит Harmony OS 6

22 октября состоялся выход HarmonyOS 6, и HUAWEI предложила установить бета-версию апдейта владельцам нескольких десятков устройств разных серий. При этом обновление будет распространяться в несколько волн.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Октябрь 2025 года:

  • HUAWEI Mate 70;
  • HUAWEI Mate 60;
  • HUAWEI Mate X6;
  • HUAWEI Mate X5;
  • HUAWEI Pura 80;
  • HUAWEI Pura 70;
  • HUAWEI Pura X;
  • HUAWEI Pocket 2;
  • HUAWEI nova 14;
  • HUAWEI nova 13;
  • HUAWEI nova 12;
  • HUAWEI nova Flip;
  • HUAWEI nova Flip S;
  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025 и 2023);
  • HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024);
  • HUAWEI MatePad 11 Pro (2024).

Ноябрь и декабрь 2025 года:

  • HUAWEI nova 14 Lite;
  • HUAWEI Enjoy 70X;
  • HUAWEI MatePad Mini (2025 и 2024);
  • HUAWEI MatePad Air (2025 и 2024);
  • HUAWEI MatePad 11.5S (2025 и 2024).

Отметим, что обновление доступно только владельцам китайских версий HUAWEI. На глобальном рынке компания использует фирменную оболочку EMUI на базе Android 12, для которой не выпускаются крупные апдейты.

Теги
Новости по теме
Бесполезная настройка HyperOS убивает батарею на Xiaomi. Отключи ее, чтобы смартфон работал дольше
Samsung выпускает для Galaxy S22 прошивку с One UI 8. Для него это последнее обновление Android
Смартфоны Samsung будут тормозить интернет ради сохранения заряда аккумулятора
Лонгриды для вас
ТОП проблем, которые можно словить после установки One UI 7 на Samsung

One UI 7 — одно из самых неудачных обновлений Samsung. Корейская компания старалась сделать гигантский апдейт и действительно завезла много интересных функций, но вместе с тем рассылка свежей оболочки растянулась на долгие месяцы, а счастливчики, установившие ее, то и дело жалуются на проблемы при использовании смартфона. Мы собрали самые распространенные ошибки и баги One UI 7, чтобы вы знали, чего ждать от обновления.

Читать далее
На Android масштабно обновились сервисы Google. Что нового появилось в июне 2025 года

Google обновляет не только операционную систему, но и собственные сервисы, на которых завязана работа всех Android-смартфонов за исключением HUAWEI. К продуктам компании относятся как фирменные приложения, запускаемые с рабочего стола, так и скрытые программы, выполняющие важные функции в фоновом режиме. В июне разработчики выпустили десяток обновлений сервисов Google, и мы собрали их воедино, чтобы вы знали, как незаметно изменились ваши смартфоны и планшеты.

Читать далее
Во что превратился мой Xiaomi после установки HyperOS 2. Спойлер: это какой-то кошмар

Спустя несколько месяцев после официального анонса в апреле 2025 года на мой Xiaomi 12T Pro пришло обновление HyperOS 2. Ложных иллюзий относительного этого апдейта я не питал, ведь по опыту прошлых лет известно, как Xiaomi обделяет пользователей глобальной версии прошивки новыми функциями. Но на сей раз китайцам все-таки удалось меня удивить. Правда, отнюдь не расширенными возможностями смартфона, а минусами HyperOS 2.

Читать далее
Новости партнеров
Сенатор США требует пересмотра закона о стейблкоинах, подписанного Трампом. В чём причина?
Сенатор США требует пересмотра закона о стейблкоинах, подписанного Трампом. В чём причина?
Какие новые функции появятся на iPhone в ближайших обновлениях iOS 26 и будут ли они работать в России
Какие новые функции появятся на iPhone в ближайших обновлениях iOS 26 и будут ли они работать в России
Не хуже, чем Dyson. Обзор нового беспроводного пылесоса Dreame R10S Pro
Не хуже, чем Dyson. Обзор нового беспроводного пылесоса Dreame R10S Pro