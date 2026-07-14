Пока Xiaomi только ведёт разработку HyperOS 4, компания начала раздавать обновление HyperOS 3 на базе Android 17 для нескольких флагманов. Это промежуточный апдейт, получивший цифровое обозначение 3.3, и в список его поддержки уже вошли несколько популярных моделей. Главное, что нужно понимать сразу: заметных визуальных изменений тут нет, речь скорее о переходе на новую системную основу. Разберём, кому обновление уже доступно как публичный релиз, кому придётся подождать и есть ли смысл торопиться с установкой.

Xiaomi 17 и 17 Ultra получили публичные сборки Android 17

Серия Xiaomi 17 начала получать обновления HyperOS 3 на базе Android 17 в глобальном и европейском регионах. Ключевой момент — это именно публичные релизы, а не тестовые сборки. Версии для Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra распространяются широко, а не только через тестовый канал Mi Pilot. И, если вы ещё не купили ни один из этих смартфонов, самое время это сделать.

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Купить Xiaomi 17 Ultra

По конкретным версиям картина такая. Xiaomi 17 Ultra под кодовым именем Nezha получил сборку OS3.0.332.0.XPAEUXM в Европе и OS3.0.332.0.XPAMIXM в глобальной версии. Обе сборки основаны на Android 17 и включают патч безопасности за июнь 2026 года, а размер обновления составляет около 9,5 ГБ.

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Обычный Xiaomi 17 под кодовым именем Pudding тоже получил новые сборки. Европейская версия выходит со сборкой OS3.0.331.0.XPCEUXM, а глобальная — с OS3.0.332.0.XPCMIXM, обе тоже публичные, размером примерно 7,5 ГБ.

Xiaomi 15T Pro пока получил только тестовую сборку

С флагманом другой линейки ситуация чуть сложнее. Xiaomi выпустила обновление HyperOS 3 на базе Android 17 и для глобальной версии Xiaomi 15T Pro под кодовым именем Klimt — со сборкой OS3.0.331.0.XOSMIXM в статусе Mi Pilot. Наряду с представителями 17-й серии смартфон доступен на AliExpress со скидкой.

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Что это значит на практике: обновление Xiaomi 15T Pro пока ограничено выбранными пользователями, до того как начнётся более широкий выкат. То есть большинству владельцев 15T Pro придётся подождать, пока сборка выйдет из тестового канала. Размер пакета — около 7,5 ГБ, то есть это серьёзное системное обновление, а не мелкий ежемесячный патч.

Что реально меняется в HyperOS 3 на Android 17

Если вы ждёте нового дизайна или свежих функций, придётся немного остыть. Обновление на базе Android 17 не приносит крупных изменений интерфейса. По официальному описанию, Xiaomi сосредоточилась на улучшениях на уровне системного каркаса, стабильности, совместимости приложений и безопасности.

Проще говоря, обновление делает три вещи:

переводит смартфон на новую системную основу Android 17 , на которой будут строиться будущие функции;

, на которой будут строиться будущие функции; улучшает стабильность работы и общее удобство использования;

подтягивает патч безопасности за июнь 2026 года.

Android 17 закладывает более свежий фундамент для будущих обновлений Xiaomi — то есть основную пользу вы почувствуете не сегодня, а по мере выхода следующих версий HyperOS.

Стоит ли устанавливать Android 17 прямо сейчас

Короткий ответ: можно ставить, но без спешки и с подготовкой. Если обновление уже доступно через системный апдейтер, оно устанавливается как обычный OTA-пакет, то есть прямо по воздуху, без компьютера.

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Но есть нюанс из-за размера. Поскольку это крупные системные обновления от 7,5 до 9,5 ГБ, перед установкой стоит сделать резервную копию важных данных. Разумный набор действий перед апдейтом:

Сделайте резервную копию фото, контактов и важных файлов. Освободите достаточно свободного места в памяти. Зарядите аккумулятор и по возможности оставьте телефон на зарядке. Ставьте обновление по Wi-Fi, чтобы не тратить мобильный трафик.

Крупные обновления HyperOS устанавливаются дольше, чем стандартные ежемесячные патчи безопасности, так что не запускайте установку, когда телефон срочно нужен под рукой. И не забудьте узнать про 5 главных недостатков Android 17, прежде чем загружать апдейт.