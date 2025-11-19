HyperOS 3 вышла еще для трех смартфонов POCO и Redmi. Какие модели обновятся?

Xiaomi продолжает расширять экосистему устройств HyperOS 3, и только что обновила еще три смартфона. Первыми апдейт получают пользователи глобальных версий смартфонов, а только потом будут обновляться китайские версии. В компании утверждают, что это важно для обеспечения стабильности OTA.

Свежая сборка HyperOS 3 вышла для трех новых смартфонов: POCO X7, POCO X7 Pro и Redmi Note 14 Pro. Размер обновления превышает 6,5 ГБ, так что компания рекомендует обновляться через Wi-Fi и заранее убедиться, что на смартфоне достаточно свободного места и заряда. Перед установкой также желательно создать резервную копию данных.

Что нового в HyperOS 3

Такой большой вес прошивки связан с тем, что вместе с фирменной оболочкой обновляется и сама операционная система. Это последняя версия Android 16. А еще в HyperOS 3 реализованы серьезные визуальные изменения, включая обновленный экран блокировки с расширенными возможностями кастомизации. Появилась и новая функция HyperIsland, которая повторяет Dynamic Island от Apple.

Отдельное внимание уделено инструментам на базе искусственного интеллекта: улучшены голосовое распознавание, шумоподавление, функции транскрипции и поиск по устройству. Кроме того, система получила расширенную кроссплатформенную интеграцию. Например, смартфоны под HyperOS 3 лучше взаимодействуют с iPad и Mac, включая возможность разблокировки через Touch ID или Face ID.

Распространение обновления идет волнами, поэтому сроки его появления могут отличаться в зависимости от региона. Проверить доступность можно в меню:

Перейдите в “Настройки”

Затем щелкните по разделу “О телефоне”

Здесь нужно выбрать “Обновление системы”

Если прошивка уже готова для вашего смартфона, она сразу отобразится. Перед загрузкой и установкой не забудьте зарядить устройство до 100%. Кстати, обновятся на новую ОС далеко не все смартфоны. Недавно мы писали, какие именно устройства останутся без HyperOS 3.