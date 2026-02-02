HyperOS 4 изменит смартфоны Xiaomi навсегда: почему это обновление может стать самым важным за все время

Кирилл Пироженко

Xiaomi готовит одно из самых важных обновлений своей системы за всё время существования MIUI и HyperOS. HyperOS 4, релиз которой ожидается в августе 2026 года, может стать не просто очередной версией прошивки, а фактически новой операционной системой. Причина проста: компания всерьёз решила избавиться от наследственного кода, который тянулся ещё со времён MIUI 1 и годами мешал системе быть по-настоящему стабильной.

HyperOS 4 изменит смартфоны Xiaomi навсегда: почему это обновление может стать самым важным за все время. Неужели у смартфонов Xiaomi появится реально стабильная ОС? Изображение: heyupnow.com. Фото.

Неужели у смартфонов Xiaomi появится реально стабильная ОС? Изображение: heyupnow.com

Первые намёки на это появились в HyperOS 3.1. В этой версии Xiaomi начала поэтапно отказываться от старого MIUI SDK, аккуратно заменяя его собственным HyperOS SDK. Пока изменения затронули лишь отдельные системные приложения вроде «Погоды» и «Галереи», но именно этот шаг показал направление движения. HyperOS 3.1 стала переходным мостом между старой архитектурой и тем, что компания хочет реализовать дальше.

HyperOS 4 изменит смартфоны Xiaomi навсегда: почему это обновление может стать самым важным за все время. HyperOS 4, судя по всему, реально удивит стабильной работой и высокой скоростью. Изображение: techinsider.ru. Фото.

HyperOS 4, судя по всему, реально удивит стабильной работой и высокой скоростью. Изображение: techinsider.ru

HyperOS 4 должна поставить в этой истории точку. По имеющейся информации, система станет первой версией Xiaomi, построенной по принципу Zero-Legacy. Это означает полный отказ от слоя обратной совместимости с MIUI и удаление огромного объёма кода, накопленного за десятилетие. В результате исчезнут лишние вызовы, запутанные зависимости и технический долг, который годами создавал баги, лаги и странное поведение после обновлений. По сути, HyperOS перестанет быть эволюцией MIUI и превратится в самостоятельную платформу.

Параллельно Xiaomi активно меняет подход к разработке системных приложений. Ключевые компоненты переписываются с использованием Flutter и Rust. Flutter позволяет унифицировать интерфейс и логику работы приложений, а Rust повышает стабильность и безопасность на низком уровне. Это серьёзный отход от старой смеси Java и Kotlin, где код разных лет и разных команд часто конфликтовал друг с другом.

HyperOS 4 изменит смартфоны Xiaomi навсегда: почему это обновление может стать самым важным за все время. Новое приложение «Погода» уже не получится установить на старые версии ОС. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Новое приложение «Погода» уже не получится установить на старые версии ОС. Изображение: xiaomitime.com

Однако у этого подхода есть и обратная сторона. Новые приложения, переписанные под HyperOS 4, не будут работать на HyperOS 3 и более старых версиях. Раньше пользователи Xiaomi часто устанавливали свежие системные APK даже на устройства без официальной поддержки и получали новые функции. Теперь этот путь закрывается, так как Flutter-приложения требуют новой архитектуры системы.

Интересно, что наибольший прирост от HyperOS 4 получат вовсе не флагманы. Топовые устройства и так имели запас по производительности и памяти. А вот бюджетные и среднебюджетные смартфоны выиграют сильнее всего. Удаление тяжёлых фоновых процессов и устаревших зависимостей напрямую снижает нагрузку на слабые процессоры и ограниченную оперативную память, что раньше было главным узким местом MIUI и ранних HyperOS.

В итоге HyperOS 4 выглядит как попытка Xiaomi окончательно закрыть старую эпоху и начать с чистого листа. Да, это решение может разочаровать владельцев старых устройств, но с точки зрения стабильности и будущего развития системы шаг выглядит логичным. Если планы компании реализуются полностью, HyperOS 4 действительно может стать самой стабильной прошивкой Xiaomi за всю историю бренда. Не на уровне маркетинга, а на уровне архитектуры и реального пользовательского опыта.

