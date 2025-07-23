Как Android-оповещения о землетрясениях спасают жизни

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Артем Сутягин

Когда землетрясение начинается, у людей может быть всего несколько секунд чтобы укрыться и спастись. Эти секунды часто решают всё. За это время можно убежать, а иногда даже собрать ценные вещи и без преувеличения спасти свою жизнь. Благодаря системе Android Earthquake Alerts пользователи Android получают именно эти жизненно важные мгновения — и теперь учёные подтвердили: система действительно эффективна.

Как Android-оповещения о землетрясениях спасают жизни. Смартфоны могут предсказывать землетрясения. Фото.

Смартфоны могут предсказывать землетрясения.

как телефон определяет землетрясение

С момента запуска в 2020 году Android Earthquake Alerts превратила миллионы смартфонов по всему миру в мобильные сейсмометры. Акселерометры в Android-телефонах, обычно используемые для автоматического поворота экрана, превратились в датчики, способные регистрировать подземные колебания. Всё это стало частью крупнейшей в мире системы оповещения о землетрясениях — и она уже доказала свою состоятельность.

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Когда смартфон регистрирует подозрительные колебания, он отправляет эти данные, включая примерное местоположение, на сервера Google. Там информация анализируется в режиме реального времени совместно с данными от других устройств поблизости. Если система фиксирует совпадения, она вычисляет эпицентр, магнитуду и скорость распространения волны.

Пользователи сразу получают два типа оповещений:

  • BeAware — при ожидаемом слабом толчке.
  • TakeAction — при сильных колебаниях. Такое предупреждение перекрывает экран и сопровождается громким звуком.

Эффективность системы определения землетрясений

За четыре года существования система обнаружила более 18 000 землетрясений и отправила 790 миллионов оповещений. Кроме этого она работает в почти 100 странах мира и покрывает 2,5 миллиарда пользователей Android (по сравнению с 250 млн в 2019 году).

В качестве примеров работы можно вспомнить Филиппины, где в ноябре 2023 года произошло землетрясение магнитудой 6.7. Первыми получили оповещение пользователи через 18,3 секунды. Жителям рядом с эпицентром получили до 15 секунд на реакцию. А жившим чуть дальше — до минуты. Всего было разослано около 2,5 миллиона предупреждений.

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В Непале, где землетрясение магнитудой 5.7 произошло в ноябре 2023 года, оповещение было отправлено через 15,6 секунды. Люди получили от 10 до 60 секунд, чтобы укрыться. Было доставлено более 10 миллионов сигналов тревоги.

Эффективность системы определения землетрясений. Android Earthquake Alerts работает. Фото.

Android Earthquake Alerts работает

А в Турции в апреле 2025 года первое сообщение пришло через 8 секунд, и люди получили на реагирование около 20 секунд. Общее число оповещённых — свыше 16 миллионов человек.

Анимации, подготовленные Google, наглядно показывают, как сначала смартфоны фиксируют малозаметные первичные волны (P-волны), а затем идёт более разрушительная фаза (S-волны). Благодаря этому пользователи получают предупреждение до того, как почувствуют колебания.

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Google образцово дорабатывает свою систему: погрешность в оценке магнитуды снизилась с 0,5 до 0,25, что соответствует или даже превосходит точность традиционных сейсмических сетей. Вдобавок, 85% опрошенных среди 1,5 млн пользователей признали оповещения «очень полезными». Даже в случаях, когда толчки не ощущались ясно, люди были благодарны за информацию и моментальную активизацию инстинкта самосохранения.

Большинство пользователей, получивших TakeAction-оповещение, предприняли действия — «упасть, прикрыться и держаться», как того требует международная инструкция поведения при землетрясении.

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Расширение функции умных часов

С 2024 года Android Earthquake Alerts доступна и на смарт-часах с Wear OS. Теперь уведомление можно получить прямо на запястье — ещё быстрее и всегда на виду. Это особенно актуально в контексте ночных землетрясений, когда телефон может быть на зарядке или в другой комнате.

Система Android Earthquake Alerts — пример того, как технология может не просто облегчать повседневную жизнь, но и буквально спасать её. В эпоху, когда смартфоны подвергаются критике за отвлекаемость и зависимость, Android даёт им новое назначение: тихие стражи нашей безопасности. И хоть предсказать землетрясение по-прежнему невозможно, предупредить о нём — теперь реально.

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