Как Android-оповещения о землетрясениях спасают жизни

Когда землетрясение начинается, у людей может быть всего несколько секунд чтобы укрыться и спастись. Эти секунды часто решают всё. За это время можно убежать, а иногда даже собрать ценные вещи и без преувеличения спасти свою жизнь. Благодаря системе Android Earthquake Alerts пользователи Android получают именно эти жизненно важные мгновения — и теперь учёные подтвердили: система действительно эффективна.

как телефон определяет землетрясение

С момента запуска в 2020 году Android Earthquake Alerts превратила миллионы смартфонов по всему миру в мобильные сейсмометры. Акселерометры в Android-телефонах, обычно используемые для автоматического поворота экрана, превратились в датчики, способные регистрировать подземные колебания. Всё это стало частью крупнейшей в мире системы оповещения о землетрясениях — и она уже доказала свою состоятельность.

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Когда смартфон регистрирует подозрительные колебания, он отправляет эти данные, включая примерное местоположение, на сервера Google. Там информация анализируется в режиме реального времени совместно с данными от других устройств поблизости. Если система фиксирует совпадения, она вычисляет эпицентр, магнитуду и скорость распространения волны.

Пользователи сразу получают два типа оповещений:

BeAware — при ожидаемом слабом толчке.

— при ожидаемом слабом толчке. TakeAction — при сильных колебаниях. Такое предупреждение перекрывает экран и сопровождается громким звуком.

Эффективность системы определения землетрясений

За четыре года существования система обнаружила более 18 000 землетрясений и отправила 790 миллионов оповещений. Кроме этого она работает в почти 100 странах мира и покрывает 2,5 миллиарда пользователей Android (по сравнению с 250 млн в 2019 году).

В качестве примеров работы можно вспомнить Филиппины, где в ноябре 2023 года произошло землетрясение магнитудой 6.7. Первыми получили оповещение пользователи через 18,3 секунды. Жителям рядом с эпицентром получили до 15 секунд на реакцию. А жившим чуть дальше — до минуты. Всего было разослано около 2,5 миллиона предупреждений.

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В Непале, где землетрясение магнитудой 5.7 произошло в ноябре 2023 года, оповещение было отправлено через 15,6 секунды. Люди получили от 10 до 60 секунд, чтобы укрыться. Было доставлено более 10 миллионов сигналов тревоги.

А в Турции в апреле 2025 года первое сообщение пришло через 8 секунд, и люди получили на реагирование около 20 секунд. Общее число оповещённых — свыше 16 миллионов человек.

Анимации, подготовленные Google, наглядно показывают, как сначала смартфоны фиксируют малозаметные первичные волны (P-волны), а затем идёт более разрушительная фаза (S-волны). Благодаря этому пользователи получают предупреждение до того, как почувствуют колебания.

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Google образцово дорабатывает свою систему: погрешность в оценке магнитуды снизилась с 0,5 до 0,25, что соответствует или даже превосходит точность традиционных сейсмических сетей. Вдобавок, 85% опрошенных среди 1,5 млн пользователей признали оповещения «очень полезными». Даже в случаях, когда толчки не ощущались ясно, люди были благодарны за информацию и моментальную активизацию инстинкта самосохранения.

Большинство пользователей, получивших TakeAction-оповещение, предприняли действия — «упасть, прикрыться и держаться», как того требует международная инструкция поведения при землетрясении.

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Расширение функции умных часов

С 2024 года Android Earthquake Alerts доступна и на смарт-часах с Wear OS. Теперь уведомление можно получить прямо на запястье — ещё быстрее и всегда на виду. Это особенно актуально в контексте ночных землетрясений, когда телефон может быть на зарядке или в другой комнате.

Система Android Earthquake Alerts — пример того, как технология может не просто облегчать повседневную жизнь, но и буквально спасать её. В эпоху, когда смартфоны подвергаются критике за отвлекаемость и зависимость, Android даёт им новое назначение: тихие стражи нашей безопасности. И хоть предсказать землетрясение по-прежнему невозможно, предупредить о нём — теперь реально.