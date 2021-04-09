Как часто нужно перезагружать телефон на Android

Перезагрузка. Эта совершенно обычная процедура для всех электронных устройств, в том числе и для смартфонов. В представлении большинства обывателей это просто процесс отключения гаджета с последующим включением, который, однако, очень важен для правильной работы. Ведь, если смартфон сталкивается с какими-то трудностями, он в автоматическом режиме перезагружается. Это создаёт впечатление, что периодическая перезагрузка может сократить количество самопроизвольных ребутов и ошибок. Разберёмся, так ли это на самом деле.

Начнём с того, что перезагрузка – это не только отключение смартфона с последующим включением, но и важная процедура, которая прекращает выполнение всех фоновых процессов, высвобождает оперативную память и процессор от нагрузки, а также – в отдельных случаях – применяет внесённые изменения.

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Именно поэтому для полноценной установки обновлений устройствам требуется принудительная перезагрузка, иначе нововведения не вступят в силу и ими нельзя будет пользоваться. Но, если с обновлениями всё понятно, то как быть со всем остальным?

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Да, безусловно, перезагрузка прекращает выполнение всех энергозависимых задач. Поэтому многие пользуются перезагрузкой для высвобождения оперативной памяти. Но это ошибка, потому что Android построен на кэшировании, и чем больше процессов смартфон держит в кэше, тем меньше оперативной памяти он расходует.

Например, мой Honor View 20 в нормальном режиме расходует 2,3-2,5 ГБ оперативной памяти. Однако, если его перезагрузить, расход увеличивается до 3-3,5 ГБ. Дело в том, что смартфону приходится заново загрузить множество фоновых процессов, которые обеспечивают его работу.

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Проверьте это сами:

Перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «Система и обновления»;

В открывшемся окне выберите меню «Для разработчиков»;

Пролистайте вниз и перейдите в раздел «Работающие приложения»;

Цифра напротив строки «Система» обозначает текущий расход ОЗУ;

Перезагрузите смартфон и проверьте расход заново – он будет намного больше.

Освобождать процессор от нагрузки перезагрузками тоже смысла нет. Куда логичнее будет выяснить, какой процесс нагружает железо смартфона больше всего, и просто его прибить. Несмотря на то что большинство устройств не позволяют пользователям отслеживать нагрузку на процессор, отследить наиболее ресурсоёмкий процесс можно по расходу зарядки. Ведь если приложение потребляет много мощности, значит, оно должно потреблять и много энергии.

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Перейдите в «Настройки» — «Батарея»;

Откройте раздел «Сведения энергопотребления»;

Пролистайте список задач, расходующих зарядку;

Если какие-то приложения расходуют нетипично много энергии, скорее всего, они сильнее всего нагружают процессор – выгрузите из их памяти или просто удалите.

Остановить работу вирусов и вредоносных приложений перезагрузка тоже не поможет. Ведь держать аппарат всё время выключенным вы не сможете. А как только включите, они тут же начнут действовать снова. По этой логике лучше обнаружить их тем же способом, что можно обнаружить наиболее ресурсоёмкие приложения, и удалить. В противном случае, можно воспользоваться антивирусом – они зачастую оказываются очень эффективными.

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Однако это не значит, что перезагрузка как таковая абсолютно бесполезна. Перезагрузка способствует правильной установке обновлений и активации нововведений, которые они несут. Однако перезагрузка хороша тогда, когда система сама её требует. Действительно бывают ситуации, когда происходит какой-то сбой и аппарату требуется жёсткий сброс.

Тогда он проводит его сам, чтобы иметь возможность восстановить. Однако заниматься этим принудительно нет никакого смысла, потому что практической пользы от этого не будет. Нет, вреда регулярные перезагрузки тоже не нанесут, но и в чём-то помочь скорее всего не смогут.