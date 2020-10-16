Как Google портит Android, повышая уровень защищённости ОС

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Иван Кузнецов 0

Android, в отличие от iOS, никогда не вызывал у меня впечатления платформы, где защита пользователей стоит на первом месте. Открытость файловой системы, возможность скачивать софт откуда попало и лёгкость получения рут-прав только подкрепляли мою уверенность в том, что над безопасностью тут не сильно заморачиваются. Но с течением времени Google стала уделять этому аспекту всё больше и больше внимания, постепенно усиливая защитные механизмы операционной системы. Жаль только, что иногда это идёт пользователям во вред.

Android 11

Android 11 слишком хорошо защищена. Даже больше, чем нужно

Что происходит? Android 11 снижает производительность обновившихся смартфонов

Механизм Scoped Storage, который появился в Android 11 и был призван запретить приложениям обращаться к данным друг друга, вышел владельцам «не-пиксельных» устройств боком. Первыми забили тревогу пользователи «Google Фото», которые обнаружили, что после обновления всё удобство облачного сервиса Google сошло на нет.

Я говорю, что Scoped Storage вышел боком именно пользователям "не-пиксельных" аппаратов, потому что смартфонах Google Pixel приложение "Google Фото" является галереей по умолчанию. Поэтому на "пикселях" нет нужды в двойном подтверждении всех действий.

Из-за системных ограничений приложение существенно усложнилось в использовании. Процедуры удаления и редактирования снимков из памяти смартфона стали требовать дополнительного подтверждения, а синхронизация начала работать с перебоями.

Что делает Scoped Storage

Чтобы претензии предстали в более наглядном виде, посмотрите на эти скриншоты. Первая пара – это обычный интерфейс «Google Фото», к которому все мы давно привыкли, и то, как обычно происходит удаление снимков.

Удаление фото

Так выглядит удаление фото на старых Android

А вот здесь уже изображено удаление снимков в «Google Фото» на Android 11. Сервис требует дополнительного подтверждения действия, потому что не может напрямую обратиться к штатному приложению «Галарея» и удалить фото.

Подтверждение удаления фото

На Android 11 стало нужно дважды удалять фото из памяти смартфона через «Google Фото»

Из-за работы механизма Scoped Storage смартфон должен получить у пользователя разрешение на то, чтобы произвести такого рода манипуляцию, потому что в деле участвует второе приложение. А поскольку Google ограничивает их во взаимодействии с данными друг друга, удаление, по сути, приходится выполнять дважды.

Почему не синхронизируются фото на Android

Но на этот маразм не заканчивается. Из-за Scoped Storage «Google Фото» перестал нормально синхронизировать произведённые изменения между устройствами. Если вы зашли в сервис с компьютера или другого смартфона на более старой версии Android и удалили фото, видео или что-то отредактировали в них, изменения не применятся автоматически. Чтобы это произошло, вы будете должны взять смартфон на Android 11, открыть на нём «Google Фото» и открыть специальное диалоговое окно, которое там появится.

Синхронизация фото на Android

Google Фото на Android 11 перестал синхронизировать изменения в автоматическом режиме

Там вы увидите оповещение об отключении автоматической синхронизации. Чтобы включить её заново, вам потребуется проверить изменения, внесённые с другого устройства, и либо подтвердить их применение, либо отказаться от них. Вроде бы, круто, ведь Google заботится о нашей безопасности. Но, подумайте сами: теперь вы лишаетесь возможности с удобством пользоваться сервисом, который раньше просто работал, а теперь требует подтверждения каждого шага. То есть автоматизации, как вы понимаете, конец.

Почему не стоит устанавливать Android 11 прямо сейчас

Правильно ли это? Однозначно сказать сложно. С одной стороны, Google вроде бы пытается усовершенствовать безопасность устройств под управлением Android, препятствуя несанкционированному получению данных одними приложениями у других. Но, с другой, сделано всё настолько топорно, что теперь не доставляет никакого удобства, а, напротив, мешает. Поэтому я бы предпочёл иметь возможность отключать этот механизм, а не быть повинным использовать его всё время.

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