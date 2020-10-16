Как Google портит Android, повышая уровень защищённости ОС

Android, в отличие от iOS, никогда не вызывал у меня впечатления платформы, где защита пользователей стоит на первом месте. Открытость файловой системы, возможность скачивать софт откуда попало и лёгкость получения рут-прав только подкрепляли мою уверенность в том, что над безопасностью тут не сильно заморачиваются. Но с течением времени Google стала уделять этому аспекту всё больше и больше внимания, постепенно усиливая защитные механизмы операционной системы. Жаль только, что иногда это идёт пользователям во вред.

Что происходит? Android 11 снижает производительность обновившихся смартфонов

Механизм Scoped Storage, который появился в Android 11 и был призван запретить приложениям обращаться к данным друг друга, вышел владельцам «не-пиксельных» устройств боком. Первыми забили тревогу пользователи «Google Фото», которые обнаружили, что после обновления всё удобство облачного сервиса Google сошло на нет.

Я говорю, что Scoped Storage вышел боком именно пользователям "не-пиксельных" аппаратов, потому что смартфонах Google Pixel приложение "Google Фото" является галереей по умолчанию. Поэтому на "пикселях" нет нужды в двойном подтверждении всех действий.

Из-за системных ограничений приложение существенно усложнилось в использовании. Процедуры удаления и редактирования снимков из памяти смартфона стали требовать дополнительного подтверждения, а синхронизация начала работать с перебоями.

Что делает Scoped Storage

Чтобы претензии предстали в более наглядном виде, посмотрите на эти скриншоты. Первая пара – это обычный интерфейс «Google Фото», к которому все мы давно привыкли, и то, как обычно происходит удаление снимков.

А вот здесь уже изображено удаление снимков в «Google Фото» на Android 11. Сервис требует дополнительного подтверждения действия, потому что не может напрямую обратиться к штатному приложению «Галарея» и удалить фото.

Из-за работы механизма Scoped Storage смартфон должен получить у пользователя разрешение на то, чтобы произвести такого рода манипуляцию, потому что в деле участвует второе приложение. А поскольку Google ограничивает их во взаимодействии с данными друг друга, удаление, по сути, приходится выполнять дважды.

Почему не синхронизируются фото на Android

Но на этот маразм не заканчивается. Из-за Scoped Storage «Google Фото» перестал нормально синхронизировать произведённые изменения между устройствами. Если вы зашли в сервис с компьютера или другого смартфона на более старой версии Android и удалили фото, видео или что-то отредактировали в них, изменения не применятся автоматически. Чтобы это произошло, вы будете должны взять смартфон на Android 11, открыть на нём «Google Фото» и открыть специальное диалоговое окно, которое там появится.

Там вы увидите оповещение об отключении автоматической синхронизации. Чтобы включить её заново, вам потребуется проверить изменения, внесённые с другого устройства, и либо подтвердить их применение, либо отказаться от них. Вроде бы, круто, ведь Google заботится о нашей безопасности. Но, подумайте сами: теперь вы лишаетесь возможности с удобством пользоваться сервисом, который раньше просто работал, а теперь требует подтверждения каждого шага. То есть автоматизации, как вы понимаете, конец.

Почему не стоит устанавливать Android 11 прямо сейчас

Правильно ли это? Однозначно сказать сложно. С одной стороны, Google вроде бы пытается усовершенствовать безопасность устройств под управлением Android, препятствуя несанкционированному получению данных одними приложениями у других. Но, с другой, сделано всё настолько топорно, что теперь не доставляет никакого удобства, а, напротив, мешает. Поэтому я бы предпочёл иметь возможность отключать этот механизм, а не быть повинным использовать его всё время.