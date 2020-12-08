Как Google превратила обновления Android в простую формальность

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Иван Кузнецов 0

Google уже много лет ругают за нерегулярность и скоротечность поддержки Android, противопоставляя её Apple, которая обновляет iPhone минимум по 4-5 лет. Другое дело, что по факту единственной претензией к Google могло быть отсутствие строгих правил для производителей, которых бы поисковый гигант обязывал обновлять свои смартфоны дольше двух лет. Потому что сама Google все апдейты выпускает регулярно и в срок. Вот только в последнее время стало совершенно точно понятно, что компания как-то разочаровалась в Android и, сказать по совести, как-то на него подзабила.

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Прямым доказательством того, что Google решила, что она больше не обязана развивать Android, стала инициатива Pixel Feature Drop. Она стартовала в начале этого года как программа дополнительного обновления смартфонов Pixel. То есть, помимо ежегодных обновлений и ежемесячных патчей безопасности, фирменные аппараты Google начали получать ещё и промежуточные апдейты, которые выходят для них раз в квартал. Такой временной разбег было решено выбрать из-за функционального богатства обновлений, включающих в себя довольно полезные нововведения.

Новые функции Google Pixel

Pixel Feature Drop

Pixel Feature Drop — это инициатива обновления смартфонов Pixel

Вот так выглядит состав декабрьского обновления Pixel Feature Drop:

Подключайтесь к телеграм-каналу Сундук Алибабы. Ребята вручную отбирают самый топчик с АлиЭкспресс и выкладывают их в открытый доступ.

  • Адаптивный звук (функция улучшения качества звука из внешнего динамика в зависимости от внешних условий);
  • Hold for Me (функция для Google Ассистента, которая позволяет ему ждать на телефоне ответа оператора);
  • Режим экстремального энергосбережения (его активация отключит почти всё, что можно отключить, для экономии энергии);
  • Адаптивное подключение к интернету (механизм, который экономит ресурс батареи, переключаясь между 5G и LTE в зависимости от сценария использования);
  • Адаптивная зарядка (позволяет отсрочить деградацию аккумулятора за счёт динамического управления скоростью зарядки);
  • Расширенная настройка рабочего стола (дополнительные шрифты, оформление значков в строке состояния и т.д.).

Декабрьское обновление Android

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Как видите, декабрьский дроп новых функций для смартфонов Pixel оказался довольно богатым. Но и предыдущие не уступали ему по масштабности и количеству нововведений. А теперь сравните его со списком новых функций, которые светят всем остальным пользователям Android, у которых нет «пиксельных» аппаратов:

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  • Избранные места в Google Maps;
  • Гибридные стикеры в Gboard;
  • Автоматическое преобразование текстовых книг в аудио;
  • Улучшенный Voice Access;
  • Обмен приложениями из Google Play через Nearby Sharing.

Нужны ли обновления Android?

Обновление безопасности

Обновления Android теперь — это просто формальность, которую закрепил Pixel Feature Drop

Не знаю, как вам, но мне ценность общедоступных нововведений кажется довольно сомнительной. В принципе можно было похвалить Google за функцию обмена приложениями через Nearby Sharing, но что-то я сомневаюсь, что вы – да и я, впрочем, тоже – будете на постоянной основе перебрасывать приложения со своего устройства на устройство своих друзей и близких. Я даже представить не могу себе ситуацию, когда это может быть необходимо. Поэтому назвать это нововведение однозначно полезным у меня не поворачивается язык.

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На мой взгляд, Google, запустив инициативу Pixel Feature Drop, попросту обесценила обновления Android. Если раньше все пользователи, в том числе владельцы «пикселей» были условно равны и не могли рассчитывать на специальные обновления между выходами новых версий ОС, то теперь одни почему-то получают всё, а другие по-прежнему ничего. Я понимаю, что таким образом Google как бы пытается сделать свой продукт привлекательным. Но почему в таком случае она угнетает другой свой продукт, который приносит ей явно больше денег и ориентирован на более широкую аудиторию?

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