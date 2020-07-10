Как Google ускорила обновление смартфонов на Android за последние годы

На Android, в отличие от iOS, не существует такого понятия, как своевременность обновления. Из-за того, что производители вынуждены адаптировать новые версии ОС, такой показатель, как скорость их распространения, в принципе не обсуждается. Пользователи принимают это как должное, ведь для большинства из них важнее, что обновление в принципе добралось до их смартфонов, даже если с момента его релиза времени прошло уже порядком. Но, судя по всему, такое положение вещей не устраивает Google и она делает всё для того, чтобы уйти от него.

Почему приложения для Android выгружаются и не присылают уведомления

Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС за последние годы. В этом призналась сама Google, опубликовав график скорости принятия разных версий операционной системы, начиная с Android Oreo. По состоянию на июнь суммарное количество устройств на базе Android 10 превысило 400 миллионов штук.

Что такое Project Treble

Это довольно большая цифра, учитывая, что Android 9 Pie за тот же период не достиг даже 300 миллионов, а Android 8 остановился где-то в районе отметки в 100 миллионов аппаратов. Фактически за это время скорость распространения обновлений выросла почти в 4 раза. Во многом эта стало возможным благодаря использованию архитектуры Project Treble.

Чем отличаются батареи телефонов и какую лучше выбрать

Project Treble – это модульная архитектура, которая лежит в основе операционной системы Android и позволяет разделить её на две составные части: высокоуровневое и низкоуровневое ПО. К высокоуровневому относится собственно программная платформа, а к низкоуровневому – прошивки аппаратных компонентов вроде модемов или процессоров. Разделение позволяет производителям смартфонов обновлять свою часть, не дожидаясь, пока Qualcomm, Broadcom, MediaTek и другие поставщики оборудования обновят свою часть. Из-за этого обновления стали выходить заметно быстрее.

Обновление Android-смартфонов

В этом году Google решила зайти ещё дальше и разделить Android 11 ещё больше, воспользовавшись архитектурой Project Mainline. Она как бы отделяет от основной операционной системы компоненты, отвечающие за защиту и безопасность в целом. Благодаря ей Google сможет распространять обновления безопасности среди всех совместимых смартфонов самостоятельно через Google Play, не дожидаясь, пока производители соизволят адаптировать их и выпустить. Первоначально запустить Project Mainline планировалось ещё год назад, с выходом Android 10, но что-то пошло не так и проект было решено перенести.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы каждый день читать эксклюзивные материалы.

В целом подход Google к распространению Android мне нравится. Компания в силу своих возможностей старается сделать так, чтобы пользователи получали обновления своевременно и в должном количестве. Не всегда у неё это получается, но сам факт того, что она стремится и кое в чём даже преуспевает, заслуживает уважения. Другое дело, что сделать ещё, очевидно, предстоит не меньше, чем уже было сделано.

Жадина-говядина: Samsung, как и Apple, может отказаться от комплектной зарядки

Я бы на месте Google как-то закрепил в правилах пользования Android обязанность производителей обновлять смартфоны хотя бы 3 года. Ведь сегодня говорить о том, что флагман трёхлетней давности, который демонстрирует неплохие показатели вычислительной мощности, уже недостаточно производителен для свежего обновления, — чистой воды лукавство. В конце концов, почему Apple может обновлять свои смартфоны по 5-6 лет, а остальные производители не могут? Всё дело в банальном нежелании. А если бы Google установила такое требование, всё пошло бы иначе.