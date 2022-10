Как изменился дизайн Андроид за год и в чем его основная проблема

Обновления Android уже не так привлекательны как раньше, особенно, если речь о «чистом» Андроиде без надстроек. Но оригинальная версия системы от Google привлекательна за счет Material You — нового оформления Android, которое компания представила в прошлом году. В Android 13 ее не забросили, наоборот — внедрение и улучшение продолжилось. Кроме того, успех Material You зависит еще и от разработчиков приложений, которых в последнее время становится все больше и больше. Давайте посмотрим, как изменился дизайн Android за год и в чем его проблема.

Проблемы Андроид 12

Google выпустила отличный Pixel 6 с Android 12, в котором как раз была реализована идея Material You. Однако проблема заключалась в том, что большинство приложений Google поддерживали новое оформление Android 12, но некоторым все же потребовалось много времени, чтобы подогнать оформление под требования системы. А еще была основная проблема — сторонние разработчики приложений официально не имели доступа к Material You, не говоря уже о том, что Google даже не сделала механизм выбора цвета доступным для OEM-производителей.

На секундочку, это большая часть смартфонов на рынке под управлением «чистого» Андроида, поэтому телефоны с Android 12 без надстроек оказались без поддержки Material You. Ситуация изменилась только через год: Google открыла Material You для сторонних производителей, поэтому расширенная поддержка будет даже в One UI 5 от Samsung. Как показал опыт, у производителей есть собственное видение дизайна, а в некоторых случаях оно выглядит даже интереснее, чем «по умолчанию».

Казалось, Google достаточно было дать доступ к Material You разработчикам, после чего они бы мгновенно сориентировались: даже Spotify добавил в приложение поддержку новых значков, хотя для бренда его зеленый ярлычок является неотъемлемой частью. Кроме того, появился даже виджет Spotify с поддержкой Material You! К стриминговому сервису присоединились и другие разработчики, включая банковские приложения, соцсети и даже WhatsApp, значок которого никогда не подстраивался под цвета операционки и оставался аутентичным.

Однако Instagram* и Facebook* по-прежнему не хотят подстраиваться под Material You и делают вид, что его нет. Пока эти и другие приложения не изменят дизайн ярлычков, экран Android-смартфона по-прежнему будет выглядеть как лоскутное одеяло. Не очень понятно, в чем проблема разработчикам приложений добавить монохромное оформление значка и кнопок — это всё, что требуется.

Однако желающих не так много: та же самая проблема и с виджетами, которые никто не хочет делать в духе Material You. В итоге, отличная идея по унификации внешнего вида приложений не получила поддержки основных разработчиков.

Как выглядит Android 13

Однако Material You — это не только изменение цвета значка в Android, но и системной темы. Тут все еще сложнее: например, Telegram, Slack и Dropbox пока ограничились только цветом ярлычка, отложив автоматическое изменение темы. Sync for Reddit — одно из немногих приложений, которое меняет оформление в зависимости от системной темы.

На самом деле, разработчики просто не могут подогнать стилизацию за одну ночь, поэтому этот процесс растянется еще на какое-то время — на годик-другой, но в итоге все будет работать идеально. Конечно, если Google вновь не избавится от своей разработки, как это часто бывает.

Кстати, у Google иногда есть недоработки, связанные с несоблюдением собственных же правил. Яркий пример — новые Pixel Watch на Wear OS. Сама операционка в часах имеет основную поддержку дизайна Material You, а приложение Pixel Watch для телефона — нет. Оно вообще никак не связано с концепцией дизайна Google!

Кроме того, разработчики не додумались синхронизировать настройку цветов интерфейса на смартфоне и часах, поэтому приходится вручную настраивать их на каждом гаджете. Согласитесь, было бы круто, если бы оформление менялось одновременно — такого ведь нет даже на Apple Watch!

Опять же, проблема не в разработчиках приложений и ПО, а в Google, которая любит отказываться от собственных идей. Но Material You — немного другое: это оформление системы, от которого не откажутся спустя 2-3 года. В свое время Apple допустила досадную ошибку, резко отказавшись от скевоморфизма, поэтому теперь не спешит менять дизайн iOS. Кстати, ходят слухи, что именно Apple подтолкнула Google на такой редизайн — собственно, поэтому обе операционки очень сильно напоминают друг друга.

