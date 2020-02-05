Почему, по-вашему, среди пользователей Android так популярны кастомные прошивки? Вовсе не потому, что у них на генетическом уровне заложена аллергия на спокойную жизнь и им хочется усложить её постоянными перепрошивками. В конце концов, для тех, кто в этом разбирается, никаких сложностей с тем, чтобы получить рут-права, а затем запустить режим восстановления и накатить новую прошивку, нет. Другое дело, что зачастую это не только и не столько спортивный интерес, сколько вполне себе оправданное и естественное желание продлить актуальность своего смартфона.

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Разработчики из команды XDA умудрились собрать на основе Android 10 собственную версию прошивки LineageOS за номером 17.1, которая является преемницей культовой CyanogenMod, с поддержкой Galaxy S2. Для тех, кто уже не помнит его, поясним, что это второй флагманский смартфон Samsung, вышедший ещё в 2011 году. Получается, что в этом году ему исполняется уже 9 лет – почтенный возраст для мобильного устройства, поскольку даже современные флагманы, чей срок службы увеличился довольно ощутимо, продолжают сохранять актуальность максимум 3-4 года.

Что такое LineageOS

Само собой, LineageOS – это кастомная прошивка, созданная группой энтузиастов, а потому обновление Galaxy S2 до Android 10 не считается официальным. С другой стороны, кому какое дело, одобрила Google этот апдейт или нет, если смартфон на базе этой прошивки работает вполне исправно, что, учитывая его возраст, уже довольно необычно. Однако разработчики умудрились не только адаптировать обновление, но и сохранить для Galaxy S2 все нововведения актуальной версии ОС, чем некоторые производители зачастую пренебрегают, ссылаясь на слабую аппаратную часть устройства.

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Вообще кастомные прошивки вроде этой являются отличным примером того, как производители с лёгкой руки Google обманывают пользователей. Думаю, многие сталкивались с прекращением программной поддержки своих смартфонов по причине недостаточной производительности. Больше других этим любит промышлять Huawei, которая имеет обыкновение бросать фирменные аппараты уже на втором году службы. Однако, как показывают нам независимые разработчики, если хорошо постараться, можно адаптировать новую версию ОС даже для самых старых аппаратов без какого-либо ущерба для их функциональности.

Обновление Android-смартфонов

Вот только стараться, очевидно, производители совершенно не хотят. Взять ту же Huawei, которая просто взяла и прекратила выпускать обновления для моего Honor View 20, претендующего на звание флагмана, пусть и прошлогоднего. Почему так происходит, понять несложно. Адаптация обновлений, их тестирование, отладка и распространение требуют финансирования, но при этом представляют собой совершенно неприбыльную историю, стараться ради которой нет никакого резона. Ну, а если продолжать обновлять старые смартфоны, какой же дурак согласится покупать новые?

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Понятное дело, что пользоваться смартфонами по 7-10 лет невозможно, даже если есть возможность прошивать их на кастомные сборки. Поэтому в поддержке тоже нужно знать толк. Больше всего мне импонирует подход Apple, которая старается обновлять свои смартфоны по 4-6 лет без какого-либо ущерба для их работоспособности. Да, далеко не всегда апдейты повышают быстродействие устройств или время их автономной работы, но чаще всего это действительно связано с устареванием их аппаратной начинки, а не нежеланием компании оптимизировать патчи.