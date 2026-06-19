Даже если не знаете, как сменить регион в Google Play, и пользуетесь российским сегментом Плей Маркета, AppGallery или GetApps от Xiaomi, далеко не все приложения, которые доступны в каталогах, бывают переведены на русский язык. Естественно, работать с ними в условиях полного непонимания, оказывается довольно проблематично. Но выход есть. Бесплатное приложение PlayTranslate умеет переводить текст внутри любой программы или игры на нужный вам язык, и русский в списке тоже есть. Разбираемся, как оно работает.

PlayTranslate — переводчик для приложений на Android

Проблема знакома любому, кто пробовал запускать старые или нишевые игры: множество тайтлов так и не вышли на русском или хотя бы на английском. Фанатские переводы существуют, но далеко не для всех игр или приложений, и тут на помощь приходит отдельное PlayTranslate.

PlayTranslate — это приложение с открытым исходным кодом, которого нет в Google Play, и тем оно и прекрасно. Приложение использует ИИ для распознавания 23 языков и перевода их еще на 59 языков.

Среди доступных языков есть английский, хинди, испанский, корейский и русский. Перевод появляется поверх игры в реальном времени, так что менять язык самого приложения не нужно — если вам в принципе интересна тема смены языка штатными средствами, у нас есть отдельный разбор, как поменять язык приложения или перевести его на русский.

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С момента выхода приложение заметно прокачали. Обновления добавили офлайн-перевод с помощью локально загружаемых ИИ-моделей, озвучивание текста, карточки для изучения языков и перевод на нескольких экранах. То есть базово это инструмент не только для игр, но и косвенно для тех, кто хочет подтянуть язык.

Как перевести приложение на Android на русский

Для начала нам нужно установить PlayTranslate. Повторимся, что в Google Play его нет. Поэтому придется скачивать APK-файл с GitHub:

Нажмите на эту ссылку и загрузка начнется автоматически; Когда установочный файл скачается, нажмите на него для установки; Подтвердите установку (если установка блокируется, перейдите в «Настройки» — «Установка приложений из внешних источников» — и разрешите вашему браузеру устанавливать APK); Запустите приложение и, следуя инструкциям на экране, разрешите ему наложение поверх других приложений; Выберите исходный язык приложения, которое переводите, и целевой язык (русский);

Запустите приложение, которое нужно перевести, и вытяните пузырь PlayTranslate, а затем нажмите на кнопку перевода.

Все. Поверх штатного текста в приложении на исходном языке появится русский текст. Да, не совсем удобно, что для каждой отдельной программы придется менять настройки, но это лучше, чем совсем ничего. Ведь так?

Стоит ли отключать Google Play Protect

Некоторые говорят, что с PlayTranslate есть одна существенная проблема. Из-за того, что приложения нет в Google Play, Android препятствует его работе. Однако если отключить Google Play Protect, все проходит гладко. Впрочем, у меня на Huawei такой проблемы нет и не было.

Но, в любом случае, делается это так:

Запустите Google Play.

Нажмите на иконку своего аккаунта в правом верхнем углу, чтобы открыть меню.

Перейдите в раздел «Play Защита».

Нажмите на шестеренку в правом верхнем углу.

Отключите Play Защиту.

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Причина блокировки понятна: приложение записывает экран и использует разрешение «поверх других приложений». Без этих прав перевод поверх игры просто не работает. Чтобы установить PlayTranslate, защиту Play Protect можно временно приостановить, но менее технически подкованным пользователям лучше отказаться от приложения.

Кому пригодится PlayTranslate для перевода приложений

Приложение бесплатное, так что вопрос денег здесь не стоит — речь только о доверии и удобстве. Реальная польза очевидна для любителей эмуляции и тех, кто играет в мобильные игры без перевода: японские ретро-тайтлы, нишевые азиатские релизы и всё, что официально до нас не добралось.

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Итог простой. Если вы технически уверенный пользователь, готовы временно отключить Play Protect и понимаете риски — PlayTranslate реально открывает доступ к играм, которые иначе остались бы непонятным набором иероглифов. Если же вы не хотите возиться с разрешениями и защитой, спокойно пропускайте: для большинства массовых программ и игр перевод и так есть.