Как работает HarmonyOS на примере планшета Huawei

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Артем Сутягин 0

Наверное, я уже слишком много рассказывал о гаджетах Huawei. В частности о планшете, который получил название Huawei MatePad 11 и вышел в этом году. Сейчас хочется отдать должное разработчикам компании и рассказать о работе, которую они поделали на пути к релизной версии HarmonyOS. Я не буду ее безосновательно нахваливать, но некоторые моменты просто нельзя не отметить и не рассказать о них. Тем более, в этом случае мы получили новый продукт, который временами очень напоминает старые. Естественно, я говорю об iOS и Android. Я пользуюсь HarmonyOS уже пару недель и теперь понимаю, можно ли советовать ее людям. Вот, что я думаю.

HarmonyOS

HarmonyOS должна стать связующим звеном между устройствами, но пока проверить это сложно. Устройств маловато.

Harmony OS

Теперь, спустя некоторое время использования HarmonyOS, можно перейти к рассказу о ней и остановиться более подробно на ее особенностях. Интересно это из-за того, что мы получили действительно что-то новое в мире мобильных гаджетов. С тех пор, как появилась и пропала Windows Mobile, мы так и не видели ни одной новой операционки. Только оболочки, которые зачастую были сделаны только для того, чтобы показать, мол, мы можем. Пользоваться ими было неудобно, и поэтому популярность голого Android такая высокая.

HarmonyOS будет работать и на телефонах. Но пока на планшетах она интереснее.

Тут мы получили не просто оболочку, а скорее переосмысление Android. Дело в том, что HarmonyOS это не самостоятельная операционная система. Она сделана в рамках проекта Android Open Source Project. Это открытый код, на котором можно написать операционку. Но в глубине души это все равно будет Android.

Чем Harmony OS лучше Android. Прямое сравнение.

На что похожа HarmonyOS

Как я уже сказал выше, приятно, что разработчики не стали чураться лучших решений конкурентов и позаимствовали их, немного переосмыслив идею. Так, например, работа с приложениями в окне и панель управления очень похожи на то, что нам знакомо по iPad OS. Многие будут против, но я считаю, что это отлично. Так панель стала намного удобнее и лаконичнее, но при этом функциональнее.

HarmonyOS

HarmonyOS это почти Android, но не совсем. Что-то в ней есть и от iOS.

Что хорошего в Harmony OS

Еще одним важным достоинством новой операционной системы будет ее возможность масштабирования. То есть вы не просто получите один гаджет с возможностью какой-то там синхронизации, а полноценную инфраструктуру, которой позавидует даже Apple. Пока большого количества устройств на HarmonyOS нет и проверить все не получится, но демонстрация на презентации была более чем впечатляющей.

Тем более, для устройств, которые могут работать на HarmonyOS, достаточно всего 128 КБ оперативной памяти. Надо ли объяснять, что это уровень кофеварки или калькулятора?

Не многие могут похвастаться наличием HarmonyOS на их устройстве.

Зато уже сейчас планшет может работать в полной гармонии (наверное, поэтому ОС так и называется) с ноутбуком. Можно использовать его в качестве второго экрана, можно подключаться к ноутбуку и управлять его интерфейсом с планшета, а можно просто перетаскивать файлы ”драг-н-дропом”. То есть Huawei сделала более удобным то, что начала еще давно. Я имею в виду принцип передачи фотографий с телефона на ноутбук простым касанием корпуса.

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Внешний вид Harmony OS

Сильно изменились и визуальные элементы системы. Теперь иконки приятно реагируют, когда вы перетаскиваете другую поближе к ним. Выглядит это как будто вы бросили камень в воду, а иконки покачиваются на расходящихся волнах.

Красивая анимация перетаскивания иконок.

Более чем удобно пользоваться большими папками, которые компактно собирают в себе приложения и встраивают в сетку большое количество иконок. Получается, что, с одной стороны, они сгруппированы, но с другой — не надо открывать папку, чтобы ткнуть в них.

Такими папками очень удобно пользоваться.

Особенности Harmony OS

Так же мне понравилось, что некоторые приложения, правда, пока только системные, можно открывать в режиме маленького окна. Для этого надо потянуть вверх по иконке и получить доступ к быстрым функциям, не запуская само приложение. Так же в таком развернутом виде их можно помещать на рабочий стол. Но работает это только с приложениями, рядом с иконками которых нарисована полоска. Сторонние приложения с такой функцией мне не попадались, но мы пока только в начале пути.

Такие плашки приложений можно вытянуть, чтобы быстро что-то сделать.

Наверное, больше всего мне понравился док в нижней части экрана. Это то, что явно было позаимствовано у iPad OS, но совершенно не зря. Он разделен на две части. В левой собраны закрепленные приложения, а в правой — запущенные. Это настолько удобно, что когда попробуешь пользоваться чем-то подобным, отказываться от этого уже не хочется.

HarmoniOS

Такой док очень удобен для работы с приложениями

Наверняка многие уже сказали, что в этом нет никакого толку, если планшет не поддерживает Google Play и сервисы поискового гиганта. Вот только это не совсем так. Есть магазин AppGallery и кое-что еще.

Huawei нашла легкий способ переноса приложений из Google Play в AppGallery.

Приложения в AppGallery

Помню, как в самом начале появления магазина приложений представители компании с гордостью рассказывали о том, что появилось то или иное новое приложение, а их количество было минимальным и едва ли дотягивало до сотни. Естественно, если говорить о нашем рынке.

Постепенно приложений становилось все больше и сейчас можно найти чуть ли не все, что нужно. Лично я для себя нашел в нем примерно 90% того, чем я пользуюсь на регулярной основе.

Приложений в AppGallery уже стало много. Год назад все было намного хуже.

AppGallery от Huawei

Мессенджеры, сервисы Яндекс, банковские клиенты, офисные продукты и многие социальные сети — все это есть в AppGallery. Возможно, вы будете время от времени испытывать небольшой дискомфорт из-за того, что какого-то приложения там нет. Но, например, планшет или ноутбук вообще не та штука, на которой используется такое же количество приложений, как на смартфоне.

HarmonyOS

Почти все нужные приложения можно установить через AppGallery, сторонние магазины приложений или через встроенный поиск APK.

Если вам понадобится что-то еще, всегда можно установить сторонние магазины приложений или воспользоваться поиском. Так, например, можно установить даже WhatsApp или сторонний клиент YouTube.

Huawei рассказала, легко ли перейти с Android на Harmony OS.

Работает ли Huawei с Google

Использование сервисов Google все равно будет возможно. Правда, получать к ним доступ придется через браузер. Это чуть менее удобно, но разработчики постарались и сделали страницы довольно приличными по сути и содержанию. Так можно получить доступ к Google Docs, Google Таблицам и другим сервисам.

Я не будут утверждать, что AppGallery полностью заменил нам Google Play, но он старается, а где он не дотягивает, можно воспользоваться альтернативными методами. На смартфонах им пользоваться пока рановато, но для планшетов его наполненность более чем достаточная. Жизнь в новых условиях с Huawei скорее есть, чем нет. Но не хотелось бы, чтобы компания расслаблялась.

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