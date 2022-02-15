Как Samsung унизила Google с выходом Galaxy S22

Каким бы крутым ни был с технической точки зрения новый Galaxy S22, внимание многих больше привлекло новое пятилетнее обязательство Samsung по обновлению этого и некоторых других устройств. Samsung предлагает четыре года обновлений ОС и пять лет исправлений безопасности. Это лучшее из того, что можно найти в мире Android. Такие показатели уже максимально близки к тому, что предлагает Apple в ее устройствах. Чтобы было понятнее, достаточно сказать, что серия Galaxy S22 получит поддержку вплоть до Android 16 где-то в 2025-2026 годах. Пока никто так и не смог приблизиться к такому в массовом порядке. Даже Google стоит в сторонке и не спешит что-то менять. Но почему так происходит, если в наше время пользователи стали намного реже покупать новые телефоны и привлечение внимания обновлениями было бы очень логичным?

Будут ли обновляться старые телефоны Samsung

Еще более удивительным является то, что это относится не только к новой серии Samsung Galaxy S22, но и ко всей линейке Galaxy S21, Galaxy S21 FE, складным Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3, а также к новой линейке планшетов Galaxy Tab S8. А для некоторых более дешевых моделей Samsung гарантирует три года обновлений операционной системы. Это уже само по себе достойно уважения.

Samsung далеко впереди всех как по продолжительности, так и по глубине обновлений. Она предлагает даже большее, чем три года обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности от Google в новом Pixel 6. Удивительно, что именно Samsung показала, что можно сделать лучше.

Samsung схитрила на презентации Galaxy S22 и втихаря ухудшила новые телефоны.

Какие телефонs обновляются дольше остальных

Даже несмотря на лидерство корейской компании, дела у нее и у Google обстоят намного лучше, чем у остальных. Другие крупные бренды, такие, как OnePlus, Oppo, Vivo и Xiaomi, предлагают три года обновлений только для нескольких своих самых дорогих смартфонов. Если вы используете телефон среднего уровня, вам повезет увидеть два обновления ОС, хотя часто все ограничивается всего одним годом.

Интереснее всего то, что делает Samsung, выглядит на фоне постоянных жалоб с разных сторон о том, что обновлять телефон в течение долгого времени сложно. Google и ее партнеры вложили много сил в такие инициативы, как Project Treble 2017 года, Project Mainline 2019 года и работу с поставщиками чипсетов, такими, как Qualcomm, для поддержки большего количества версий Android для телефонов. В итоге в 2022 году Samsung смогла добиться цели, а остальные, включая Google, пока нет.

Сложившаяся ситуация лишний раз доказывает, что весомых причин не выпускать обновления ОС в течение более долгого времени нет. Это даже не может быть связано с выпуском процессоров, так как даже переход на собственные чипсеты со стороны Google ничего не изменил и не заставил ее добавить лишний год обновлений ОС. Пусть мы и получили лишние два года обновлений безопасности, но простые пользователи едва ли это заметят.

Похоже, Samsung будет снимать лучше всех Android-телефонов (даже Google Pixel).

Обновления Android и обновления безопасности

Какими бы важными ни были обновления безопасности, именно обновления ОС и функций позволяют устройствам оставаться свежими и современными на протяжении всего срока их службы. Это особенно важно в эпоху, когда технологические инновации замедлились, цены выросли, а потребители ожидают, что их смартфоны будут служить им дольше.

Имея это в виду, ничто не мешает брендам изменить свой подход и начать выпускать обновления для уже вышедших устройств. Если Samsung может выпускать более длительные обновления для прошлогодних смартфонов и планшетов, полагаясь при этом на процессоры сторонних производителей в Snapdragon-версиях, то что мешает Google и остальным сделать то же самое, кроме банального нежелания?

Будут ли выходить обновления для Google Pixel через 4 года

Google уже делала подобное, но массовым это так и не стало. Также стоит отметить, что на странице поддержки Pixel 6 перечислены обновления ОС до октября 2024 года. Телефон может обновляться и после этой даты, но гарантий нет. Если обновления продолжат выходить, то лучше сразу знать, что они будут, чем получить потом приятный сюрприз, когда телефон будет уже на излете своего срока службы.

Сейчас Google имеет все шансы увеличить срок обновлений своих устройств и должна сделать это в ответ Samsung. От кого, как не от нее, ждать лучшей поддержки пользовательских устройств? Пока Samsung проявляет себя максимально ориентированной на клиентов, но посмотрим, что будет дальше.