Как тебе такое, Apple? Google до сих пор обновляет 8-летние смартфоны на Android

За что принято хвалить Apple? Ну, в первую очередь за длительную программную поддержку iPhone, которые компания обновляет по 5-6 лет кряду. Это реально большой срок, особенно на фоне смартфонов под управлением Android, которые, как принято считать, обновляются в лучшем случае по 2-3 года. Но это глубокое заблуждение, потому что на выходе новых версий ОС их поддержка не прекращается. Разберёмся, сколько в реальности обновляются Android-смартфоны и почему по этому показателю они ничуть не хуже аппаратов Apple.

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Для начала разберёмся, как именно обновляются Android-смартфоны. Несмотря на то что обязанность по программной поддержке аппаратов лежит на их производителях, Google старательно перетягивает одеяло на себя. Вместо того, чтобы дать вендорам напрямую исполнять свои обязанности, она планомерно расширяет способы поддержки смартфонов.

Как обновляются смартфоны на Android

Вот какие варианты поддержки Android-смартфонов предлагает сама Google То есть их она распространяет самостоятельно, без помощи производителей.

Системные обновления Google Play;

Обновление Google Mobile Services;

Обновления приложений Google.

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Причём это не какие-то проходные патчи вроде обновлений безопасности, которых рядовые пользователи не замечают. Несмотря на то что системные обновления Google Play действительно направлены в основном на исправление критических уязвимостей в Android, обновления двух других типов вполне себе функциональны и содержат значимые нововведения.

Вспомните, сколько обновлений Google представила для смартфонов под управлением Android за последнее время:

Ну как, хватит? А ведь перечислять можно ещё очень долго, не выходя даже за рамки летних обновлений. Причём все они являются частью обновления сервисов Google. Apple для всего этого потребовалось бы не одно системное обновление. Но Google благодаря разделению Android на независимые компоненты и вычленение приложений и сервисов из состава операционки может обновлять их по отдельности.

Сколько обновляются телефоны на Андроид

Да, привычка подсказывает нам, что за нормальные обновления можно считать только новые версии Android. Но кто вообще сказал, что должно быть именно так? Если мы посмотрим, что нового в Android 12, то не наберём там и половины настолько же знаковых нововведений, как те, что мы перечислили выше. А ведь их – я имею в виду сервисные апдейты – было намного больше.

А теперь переходим к самому интересному – к срокам поддержки. Несмотря на то что традиционный период обновления Android-смартфонов в большинстве случаев не превышает 3 лет, Google продолжает обновлять их уже своими усилиями по 8-9 лет. Я сейчас абсолютно серьёзно. Немногие вообще знают, но поисковый гигант только на будущей неделе планирует прекратить поддержку смартфонов на Android 4.1-4.3 Jelly Bean.

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Даже Apple со своими 5-6 годами поддержки тут Google точно не конкурент. Да, новых версий смартфоны на Android большую часть времени не получают. Но ведь это не показатель. Более того, нам вообще пора уже перестать опираться на знаковость итеративных обновлений операционки. Потому что дьявол, как говорят, кроется в деталях. Этими самыми деталями и являются мелкие проходные, на первый взгляд, патчи, которые необычно расширяют функциональные возможности даже старых смартфонов.

Есть ли у такого подхода недостатки? Ну, наверное, есть, если за таковые считать репутационные потери, которые Google несёт из-за того, что большинство смартфонов на Android работают на старых версиях ОС. Но, если включить здравый смысл, то становится понятно, что номер сборки самой платформы ни на йоту не отражает функциональных возможностей этих устройств. А раз так, то кому какое дело, что там говорят цифры. Куда важнее – содержимое.