Еще не все смартфоны Xiaomi получили обновление до базовой версии HyperOS 3, а на пороге уже следующая версия системы под номером 3.1. И это не просто очередной патч, а важный апдейт, который приносит как глубоко системные улучшения, так и некоторые визуальные плюшки. Получит ли новую версию ваш смартфон? Это легко проверить.

Как узнать, выйдет ли на ваш смартфон Xiaomi обновление HyperOS 3.1. Кому точно ждать обновление, а кому пора менять смартфон? Фото.

Кому точно ждать обновление, а кому пора менять смартфон?

Если верить текущей дорожной карте разработки, все модели, уже поддерживающие Android 16 или готовящиеся на него обновиться, получат обновление до HyperOS 3.1. Это, честно говоря, радует, потому что в обновленной прошивке произошли серьезные визуальные изменения: например, появилось новое меню “Недавние приложения” в стиле iOS. Теперь оно работает интуитивнее и плавнее. По всей системе Xiaomi также доработала анимацию и увеличила стабильность.

Как проверить, получит ли смартфон HyperOS 3.1

Для того, чтобы узнать о своем устройстве больше, можно воспользоваться приложением MemeOS Enhancer. Разработчики Xiaomi рекомендуют установить ее всем, кто хочет выжать из смартфона максимум. Вообще, она предназначена для того, чтобы разблокировать скрытые параметры системы и обновлять стандартные приложения, но вместе с этим показывает статус выхода прошивок для вашего устройства. Вот, что нужно сделать для поиска информации о совместимых обновлениях:

Как проверить, получит ли смартфон HyperOS 3.1. Вся нужная информация будет на основном экране. Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Вся нужная информация будет на основном экране. Изображение: xiaomitime.com

  • Откройте Google Play и найдите там приложение MemeOS Enhancer
  • Установите его и запустите
  • На главном экране вы увидите информацию о том, будет ли ваше устройства обновляться до HyperOS 3.1

Скачать MemeOS Enhancer

Дополнительно приложение показывает, какая версия Android ожидается для конкретной модели, и позволяет следить за новостями обновлений.

