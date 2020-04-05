Как включить режим отладки по USB и зачем это нужно

В системе Android есть столько всего, что иногда даже не можешь найти этому применение. Одной из таких вещей является отладка по USB. Многие думают, что им это не нужно, но при этом, как только узнают, что это такое, начинают активно пользоваться и прибегать к этому на постоянной основе. Хотя, по большей части это нужно разработчикам или тем, кто занимается обслуживанием смартфонов. Тем не менее, есть вещи, которые можно сделать только через этот режим. Если вы не знаете, что это такое и надо ли это вам, я постараюсь рассказать, для чего это может понадобиться. А самое главное, отвечу на популярный вопрос: ”Как включить режим отладки по USB?”

Для чего нужна отладка по USB

Как я уже сказал выше, отладка по USB нужна разработчикам, которые пишут приложения и тестируют их на смартфоне. Так же это может быть полезно для передачи файлов на смартфон или для их скачивания на компьютер.

Иногда режим отладки по USB помогает сделать копию приложений или установить их не из Google Play. А еще только так можно прошить смартфон или восстановить его работоспособность после какого-то сбоя.

Многие вспомнят еще один пункт в этом списке. Режим отладки по USB может очень пригодиться тем, кто планирует выполнять операции с Root-правами.

Рутинг (англ. Rooting) — процесс получения на Android прав суперпользователя. Иногда нужно для выполнения некоторых нестандартных действий.

В любом случае, перед тем, как вы будете пользоваться тем, что я расскажу далее, имейте в виду, что все риски вы несете сами. Если вы не уверены в своих действиях, лучше не надо лезть в это дело. Как говорится, целее будет.

Как включить или отключить режим отладки по USB

Во включении этого режима нет ничего сложного. Достаточно просто перейти в настройки телефона, пролистать до пункта ”Система” и открыть ”Настройки разработчика”. Если вы не знаете, как получить права разработчика, я расскажу об этом чуть ниже.

А вы знали, что Google Pixel может уже никогда не стать прежним?

Если права у вас уже есть, надо просто пролистать до пункта ”Отладка по USB” и передвинуть переключатель в положение ”включено”. Таким же образом вы можете не только включить этот режим, но отключить при необходимости. Например, для большей безопасности или если вам это просто не нужно.

Отмечу, что названия некоторых пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от производителя смартфона и того, какая на нем установлена версия операционной системы и оболочки. Несмотря на это, формулировки все равно будут примерно такими же, как я и написал. Думаю, вы без проблем разберетесь.

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Как включить режим разработчика

Для включения режима разработчика на Android достаточно перейти в настройки вашего телефона, найти раздел ”О телефоне”, который обычно расположен в конце, и открыть его. Далее надо будет найти поле ”Номер сборки” и несколько раз подряд коснуться его. 8-10 раз будет достаточно. Главное сделать это без перерывов и до того, как на экране не появится уведомление. Возможно, еще до этого уведомления вас попросят еще раз ввести пароль. Так было не всегда, но сейчас это нужно для безопасности, о которой так много говорят в последнее время.

В нижней части экрана вы увидите одно из двух уведомлений. Или вам откроются права разработчика, или вам скажут, что они у вас уже есть. После этого надо вернуться в настройки и открыть пункт ”Система”. Среди прочего там появится новый раздел. Он так и называется — ”Для разработчиков”. Хотя опять же у некоторых производителей названия могут меняться.

Как выключить режим разработчика

Если вы уже открыли себе права разработчика, но передумали и хотите закрыть их — это тоже возможно. Для этого есть два способа.

Как обычно, первый самый простой и логичный. Вот только работает он не всегда. Суть его заключается в том, чтобы открыть ”Для разработчика” и в верхней части списка функций передвинуть ползунок в положение выключено. Этот пункт называется так же, как и раздел — ”Для разработчика”.

Будьте осторожны с правами разработчика. Это очень мощные инструмент.

После этого возможность зайти в настройки разработчика или пропадет вообще, или строка в разделе ”Система” останется, но она будет неактивна. Если она мозолит вам глаза и ее очень хочется убрать, то это тоже можно сделать.

Для этого из корневого меню настроек перейдите в пункт ”Приложения” и найдите там приложение, которое называется ”Настройки”. Далее перейдите в раздел ”Память” и нажмите ”Сброс”. В этом случает произойдет сброс памяти настроек и вы лишитесь режима разработчика. Если он снова понадобится, выше написано, как его включить. Процедура будет такая же, как в первый раз.

Стоит предупредить о двух вещах. Во-первых, вы можете потерять и другие сохраненные в настройках данные, например, аккаунты. Но ничего критического и безвозвратного произойти не должно. Во-вторых, на некоторых смартфонах, например, на Huawei P40 Pro, даже сброс памяти настроек не дает результата. Надо сначала отключить ”для разработчика” первым способом. Потом уже надо сбрасывать память.

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Опасно ли включать режим отладки по USB или режим разработчика

В целом, в этом нет ничего опасного, но хочу вас еще раз предупредить, что вы все делаете на свой страх и риск. Одно дело инструкция, а другое — опыт. Вы можете случайно нажать не туда и включить какой-нибудь режим, который просто не сможете отключить, не зная, как это делать.

По большому счету опасность только в этом. Если вы переживаете за то, что отладка по USB будет включена всегда, особо беспокоиться не стоит, но и включать ее без надобности тоже нет смысла. Как говорят в народе: ”Работает? Не трогай”.