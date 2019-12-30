Вычислительная мощность современных смартфонов давно приблизилась к компьютерам трёх-пятилетней давности, чем компании очень охотно бравируют на каждой презентации. Другое дело, что сценариев использования такой производительности пока не слишком много. Как правило, вендоры приводят в пример возможность съёмки и монтажа видео в формате 4K, работу с дополненной реальностью и, конечно же, игры. Однако Google решила, что смартфоны вполне годятся для того, чтобы использовать их в качестве альтернативы персональным компьютерам, а потому добавила в Android 10 специальный десктопный режим. Правда, почему-то забыла нарисовать для него собственный интерфейс.

Читайте также: Google неожиданно выпустила Android 10 для телевизоров

Разработчик Дэниел Блэндфорд спроектировал собственный лаунчер для десктопного режима Android 10 под названием Flow Desktop Launcher (скачать). Это первый инструмент, который не просто активирует настольный режим, но и обеспечивает её всеми интерфейсными элементами. Благодаря ему можно подсоединять совместимый смартфон к монитору и, запустив Flow Desktop Launcher, использовать образовавшуюся сборку в качестве более-менее полноценного компьютера. В этом режиме у пользователя появится возможность запускать все приложения, которые установлены на смартфон, но при этом взаимодействовать с ними при помощи клавиатуры или мыши.

Как включить десктопный режим в Android 10

У десктопного режима из Android 10 отсутствует собственный интерфейс, потому что он, как и флаги в Chrome, является экспериментальным нововведением, чью работу Google намерена тестировать ещё какое-то время. Видимо, тестирование проводится в закрытом режиме без привлечения участников со стороны. В противном случае, Google, вероятно, нарисовала бы какое-то подобие настольного интерфейса, чтобы дать пользователям возможность испытать новый режим и понять, во-первых, насколько он жизнеспособен в принципе, а, во-вторых, как именно его следует развивать, чтобы им хотелось пользоваться.

Читайте также: Я обновился до Android 10. Что изменилось

Несмотря на это, Google пропустила Flow Desktop Launcher в Google Play, дав независимому разработчику возможность активировать десктопный режим. Для его активации не потребуется получения рут-прав или других сколь-нибудь сложных манипуляций. Будет достаточно просто установить приложение, активировать режим разработчика, а затем включить функции Freeform Windows и Experimental Desktop Mode. После этого можно будет подключить смартфон к периферийным устройствам, чтобы взаимодействовать с интерфейсом, и пользоваться импровизированным компьютером.

Как превратить Android-смартфон в компьютер

По словам разработчика, Flow Desktop Launcher пока находится в тестовом режиме, а потому его стабильная работа не гарантируется на подавляющем большинстве устройств. Единственные смартфоны, под которые лаунчер адаптировался изначально, — это OnePlus 7T Pro, Essential Phone и те модели Samsung Galaxy, которые по умолчанию поддерживают режим DeX. Впрочем, это не значит, что на других аппаратах Flow Launcher работать не будет. Просто при использовании устройств других брендов могут возникать различные неполадки, препятствующие комфортной работе.

Читайте также: Функции Android 10, которые мы так и не увидели

Внедрив в Android 10 десктопный режим, Google, по сути, дала добро на превращение смартфонов в компьютеры, признав их производительность. Даже если по умолчанию он будет реализован не слишком хорошо, производители усилиями своих разработчиков смогут сделать собственные, более продвинутые и совершенные версии режима. Правда, теперь осталось выяснить, когда режим будет окончательно готов. Ведь если Google не выпустит его вместе с Android 11, это будет серьёзное упущение и шанс для конкурентов представить что-нибудь своё.