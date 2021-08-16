Как Xiaomi копирует iOS 14 в новой версии MIUI

Несмотря на то что Xiaomi начинала свой путь именно с копирования Apple, в какой-то момент китайская компания смогла это перерасти. Дизайн, технологические наработки и другие особенности её смартфонов стали максимально самобытными и непохожими на то, что делают в Купертино. Но тяга подражать – особенно, если речь идёт о каких-то востребованных фишках – никуда не делась. Видимо, поэтому в MIUI 12.5 Enhanced дизайнеры и разработчики Xiaomi просто подчистую слизали оформление ключевого элемента iOS 14.

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MIUI 12.5 Enhanced, которая вышла вместо MIUI 13, чтобы исправить все недостатки оригинальной сборки, использует виджеты рабочего стола ровно в таком виде, в котором они используются в iOS 14. Дизайнеры Xiaomi повторили не только дизайнерское оформление, но и форму значков, оставив идентичной даже размерную сетку виджетов.

Что нового в MIUI 12.5 Enhanced

Первое, что бросается в глаза при взгляде на виджеты из MIUI 12.5 Enhanced, — это фиксированный размер и форма. Если раньше в Android виджеты могли иметь различные формы и занимать столько места, сколько им требовалось, теперь в MIUI используется четыре типоразмерных варианта: 2×2, 4×2, 4×4 и 2×3. Единственное новшество, которое привнесли дизайнеры Xiaomi, — это вертикальный формат. У Apple его нет.

Менять размер виджетов самостоятельно тоже нельзя. Он фиксирован, но может меняться в зависимости от наполнения. Например, вы хотите получить на рабочем столе виджет аккумулятора. Если в данный момент к смартфону не подключены другие аксессуары, виджет будет демонстрировать только заряд самого смартфона. А после подключения внешнего обвеса – ещё и их ресурс.

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Как и на iOS, в MIUI виджеты добавляются на рабочий стол, размещаясь среди обычных приложений. Однако ничто не мешает пользователю отвести для них отдельный экран рабочего стола, чтобы не перемешиваться с установленным софтом. С другой стороны, как правило, надобности в этом нет, учитывая, что виджеты – это, по сути, и есть иконки приложений, только чуть более расширенные по содержанию и функциональности.

Впрочем, есть у Xiaomi и свои весьма привлекательные придумки. Разработчики придумали использовать в роли виджетов не только отдельные функции и приложения MIUI, как на iOS, но и папки. Теперь пользователь может накидать несколько приложений в один виджет и запускать их по нажатию на миниатюры иконок. В зависимости от количества программ, вписанных в виджет, будет меняться и его размер. На выходе получаются просто большие папки.

Виджет в MIUI 12.5 Enhanced

Сейчас виджеты находятся в стадии тестирования, которое продлится до 20 октября. Воспользоваться ими могут владельцы только самых новых устройств Xiaomi с установленной бетой MIUI 12.5 Enhanced для китайского рынка. В глобальной версии прошивки виджетов нет. Это связано с тем, что Xiaomi ещё не уверена, появится ли нововведение в релизной сборке MIUI. Вполне возможно, что его уберут.

Появление виджетов в MIUI зависит от нескольких факторов. Во-первых, от популярности среди пользователей. Во-вторых, от их полезности. И, в-третьих, от востребованности среди разработчиков. Если все три пазла сложатся, Xiaomi оставит виджеты и продолжит их развивать. А внедрять нововведения только ради того, чтобы они были, в компании не хотят, заключили разработчики.

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В целом виджеты – это пройденный этап, и странно, что производители смартфонов под управлением Android так стремятся быть похожими на Apple, которая только-только догадалась сделать свои виджеты. Опыт показал, что настолько крупным элементам нечего делать на рабочем столе, потому что они занимают пространство, а их полезность при этом находится плюс-минус на том же уровне, что и у статичных иконок установленного софта.

Так что, на мой взгляд, Xiaomi поступила бы очень мужественно, если бы отказалась от виджетов в MIUI 12.5 Enhanced. У неё бы получился своего рода реверанс в сторону Apple, которым компания смогла бы донести до конкурента позицию о том, что его вариант интерфейсного оформления не подходит её пользователям, которые привыкли к передовому и удобному UI.