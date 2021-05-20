Как Xiaomi, Oppo и Vivo могут сделать свой Android

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Иван Кузнецов 0

Android – самая популярная мобильная операционка, конкурировать с который на равных сегодня может только iOS. Они уже давно поделили между собой рынок смартфонов, куда больше не пускают игроков извне. Последнюю попытку вклиниться между ними предприняла Microsoft со своей Windows Phone, но в результате предпочла отступить и закрыть проект мобильной ОС насовсем. Слишком уж хорошо Apple и Google укрепились на этом рынке. Но если у Apple, судя по всему, пока всё хорошо, то вот Google с её Android могут светить крупные проблемы.

Китайские смартфоны

Китайские смартфоны могут утянуть у Android большую часть аудитории

Приехали: Harmony OS не может самостоятельно запускать игры

Очевидно, сама того не заметив, Google оказалась в очень сложной ситуации, которая может сильно ударить по позициям Android. Угроза пришла откуда её совсем не ждали – со стороны китайских производителей, которые в любой момент могут объявить о том, что отказываются от ОС поискового гиганта и переходят на новую платформу, уведя с собой до половины активной аудитории Android.

Самые популярные китайские смартфоны

Что за бред, спросите вы? На самом деле не бред. Если мы посмотрим на мировые продажи смартфонов, то увидим, что Xiaomi, Oppo и Vivo занимают по 14, 11 и 10% рынка соответственно. По сути, не так уж и много. Но, во-первых, за прошедший год их продажи выросли больше чем наполовину, а, во-вторых, совокупная доля этих трёх компаний составляет 35%. Причём в будущем этот рост только продолжится.

График

Продажи Xiaomi, Oppo и Vivo выросли почти вдвое за прошедшие 3 года

Посмотрите на график выше. Тут отчётливо видно, как росла доля этих трёх компаний относительно остальных с самого начала 2018 года. За это время она выросла почти вдвое. То есть оснований предполагать, что этот рост не продолжится и впредь, попросту нет. Но даже с имеющейся долей это огромная власть и влияние на рынке. Так что, если Xiaomi, Oppo и Vivo решат объединиться и сделать свою ОС, ничто не помешает их успеху.

Больше памяти и оперативки: почему стоит выбрать Harmony OS, а не Android

Могут ли они заняться разработкой собственной ОС? Да, могут, не только теоретически, но и практически. Возможно, вы уже не помните, но около двух лет назад Xiaomi, Oppo и Vivo уже объединялись для создания универсальной системы обмена данными по беспроводному соединению, ещё до того, как Google выпустила Nearby Sharing. Несмотря на то что та технология не взлетела, это был тот опыт, который был им нужен для понимания особенностей совместной работы.

Какие смартфоны получат Harmony OS

Причём, наверное, им даже не обязательно делать свою ОС с нуля. У их партнёра – Huawei – уже есть готовая платформа под названием Harmony OS, которая чисто случайно оказалась универсальной и открытой для использования сторонними вендорами. Кажется, Huawei даже не берёт денег за её использование. Поэтому Xiaomi, Oppo и Vivo вполне могут изучить Harmony OS и рассмотреть возможность перехода на неё вместо Android.

HarmonyOS

Harmony OS можно устанавливать не только на смартфоны Huawei

Да, у Xiaomi, Oppo и Vivo могут оказаться под санкциями США, если начнут сотрудничать с Huawei. Но, во-первых, сервисы Google тогда им будут не нужны, во-вторых, они смогут сами восполнить недостаток комплектующих, ну, и, в-третьих, разработчики скорее всего не захотят терять такую аудиторию, и сами пойдут в AppGallery. Всё-таки полтора-два миллиарда пользователей – это огромная аудитория.

Google, у нас проблемы: Harmony OS установили на смартфон Xiaomi

Допускаю, что Xiaomi, Oppo и Vivo не очень нужен этот трансфер прямо сейчас. У них всё хорошо, их смартфоны продаются и пользуются огромным спросом. Но, власти Китая вполне могут подтолкнуть их к этому, потому что позиции Huawei всё больше слабеют, а значит, нужно принимать решительные меры. В Китае считается нормой исполнять приказы партии, так что я бы не исключал вероятности перехода китайских смартфонов на новую ОС. Не так важно на какую. Важно, что это будет не Android.

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