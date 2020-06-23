Какие функции iOS 14 скопированы у Android

Apple с самого начала сформировала для себя образ единственного лидера мобильного рынка, за которым слепо следуют все конкуренты без исключения. Несмотря на то что компания из Купертино исправно делала вид, что именно она задаёт тренды, всё было совершенно иначе. Большая часть технологий, которую воплощала Apple, уже была реализована кем-то до неё. Но в какой-то момент желания руководства компании материализовались, и она действительно вышла из позиции догоняющей на позицию трендсеттера. Правда, как показала iOS 14, это было временным явлением, потому как адаптировать для себя чужие наработки в Купертино не перестали.

Заменить штатные приложения на iOS

Apple всегда была очень строгой компанией и придерживалась принципа невмешательства со стороны независимых разработчиков. Из-за этого ни одно стороннее приложение не могло быть использовано на iOS в качестве штатного. В отличие от Android, где такая возможность существовала с незапамятных времён. Ведь это так логично и правильно, когда люди не следуют по указке, а сами выбирают то, что им больше всего подходит.

В iOS 14 Apple решила немного ослабить тоталитарный контроль и дала пользователям возможность заменить штатный клиент почты и браузер на альтернативные решения. Да, по-прежнему можно заменить не любое предустановленное приложение, а только эти два, но для пользователей iOS, которые привыкли к запретам на подобного рода действия, это уже настоящий праздник.

Виджеты в iOS 14

Виджеты – это вообще отдельная тема. Долгое время Apple игнорировала это явление, считая его недостойным своей операционной системы. Затем компания немного смягчилась и предложила пользователям отдельную страницу, где они бы смогли размещать виджеты. Но эта концепция не пришлась к месту, потому как никто не хотел запускать отдельный экран, чтобы увидеть ту информацию, которую можно увидеть, открыв приложение.

Поэтому в Купертино решили, что виджеты нужно вынести на рабочий стол. Зачем? Для наглядности, конечно. И плевать, что все производители Android-смартфонов уже давно от них отказались из-за повышенной нагрузки на железо, аккумулятор и трафик и практической бессмысленности. Ведь виджеты априори уступают приложениям, содержат меньше информации, а места на рабочем столе занимают больше. Но что же, пусть Apple немного потешится.

Картинка-в-картинке для iPhone

Режим «картинка-в-картинке» существует на iOS уже очень давно, однако был доступен он только на iPad. Apple считала, что экран iPhone будет недостаточно большим для того, чтобы размещать на нём окошко с видеороликом. Да, современные смартфоны имеют дисплей диагональю свыше 6 дюймов, но в Купертино всё равно считали, что этого мало. Правда, при разработке iOS 14 мнение компании неожиданно поменялось.

В iOS 14 пользователи iPhone наконец-то официально получат режим «картинка-в-картинке», который был доступен на Android с незапамятных времён, когда фаблетами считались аппараты с диагональю экрана 5,5 дюймов. Насколько это практично и удобно, судить не берусь, потому как сам предпочитаю смотреть видео во весь экран даже на iPad, не говоря уже о смартфонах. Но, возможно, кому-то это нововведение и придётся по вкусу.

Что общего у Siri и Google Ассистента

Несмотря на то что Google запустила Google Ассистента намного позже, чем Apple свою Siri, голосовой помощник поискового гиганта развивался более стремительно. Он научился не только грамотнее и точнее отвечать на запросы пользователей, но и получил специальный режим для взаимодействия с системными элементами. Теперь аналогичный появился и в iOS 14.

Siri теперь не будет перекрывать весь экран, а о её активности будет сигнализировать анимированный кружок внизу. Компактный режим нужен для того, чтобы более быстро и непринуждённо активировать системные приложения, сервисы и виджеты, не прерывая выполнения текущих процессов. Стало ли удобнее? Да, стало. Ещё бы Siri заменить на что-то более способное, и был бы вообще шик.

Как переводить текст в приложениях

Наверное, все знают, что в Google Chrome есть встроенный переводчик, но мало кто в курсе, что Android уже очень давно предлагает функцию перевода текста вообще в любых приложениях. Если не слышали о таком, обязательно почитайте – по этой ссылке я делал подробный разбор этой функции и описывал, как ей пользоваться. Видимо, Apple прознала о ней и решила реализовать кое-что подобное у себя.

Вчера Apple представила приложение Translate, которое может использоваться в качестве системного переводчика. Оно поддерживает 12 языков, в том числе и русский, и позволяет переводить текст в разных штатных приложениях – от браузера до мессенджера. А вот как дела будут обстоять со сторонним софтом, пока непонятно. Возможно, к релизу его поддержку всё-таки прикрутят.