Какие функции в Android 10 я ценю больше всего

Android 10 вышла уже достаточно давно – аж прошлой осенью, — а многие до сих пор либо так и не получили обновления, либо, если получили, то даже не пытались в нём разобраться. По сути, в этом нет ничего странного, потому что для большей части пользователей важен только сам факт выхода обновлений, и они совершенно не заботятся о том, какие нововведения оно в себе содержит. Но со временем даже они начинают интересовать, чем примечательна последняя сборка ОС, а потому в Сети всё чаще появляются вопросы вроде «что нового в Android 10?», «какие функции есть в Android 10?» и так далее. Восполняем пробел.

Как поделиться паролем от Wi-Fi на Android

Мне всегда нравилось, что в iOS есть функция передачи пароля от Wi-Fi по воздуху. Достаточно просто поднести одно устройство к другому, и оно автоматически предложит считать защитную комбинацию для сопряжения с беспроводной сетью. На Android ничего такого не было и в помине, однако в Android 10 появилась возможность поделиться паролем, зашифровав его в QR-код. Всё, что останется вашему гостю, который хочет подключиться к вашему Wi-Fi, — это отсканировать его встроенным сканером.

Для создания QR-кода перейдите в «Настройки» — Wi-Fi;

Выберите сеть, к которой вы подключены и нажмите на неё;

На экране появится QR-код с характеристиками Сети;

Отсканируйте его при помощи неподключённого устройства и дождитесь сопряжения.

Как восстановить удалённое приложение

Думаю, все хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда было необходимо вернуть только что удалённое приложение. Ну, бес попутал или что-то ещё, мало ли. До выхода Android 10 единственной возможностью восстановить программу было обратиться к Google Play, откуда её нужно было просто скачать заново. Как правило, данные удалённого приложения сохранялись, а потому проблем с дальнейшей работоспособностью не было. Однако в Android 10 заморочек с восстановлением стало ещё меньше.

Теперь после удаления приложения в нижней части экрана смартфона появляется небольшое диалоговое окно с кнопкой отмены. Достаточно нажать на неё, как приложение снова появится на устройстве. Работает этот механизм довольно просто. На самом деле он не скачивает приложение заново, а просто не удаляет его в течение нескольких секунд после того, как с экрана пропадает его пиктограмма. Если пользователь успевает нажать на Undo, пиктограмма появляется заново, а если не успевает, происходит полное удаление.

Как настроить службы геолокации на Android

В Android 10 разработчики Google расширили настройки служб геолокации. Теперь каждый раз, когда вы устанавливаете приложение, которое использует доступ к вашему местоположению, оно будет обязано запросить соответствующее разрешение. Да, так было и раньше, однако с выходом обновления у пользователей появилась возможность не только разрешить или запретить программе обращаться к службам геолокации, но и дать ему возможность активировать их только при использовании.

Это значит, что всё то время, что вы не будете пользоваться приложением, оно не сможет запрашивать доступ к вашей геолокации, но как только вы его запустите, такая возможность у него появится автоматически. Такой принцип работы не только очень удобен, но и безопасен, поскольку блокирует несанкционированные попытки отследить ваши перемещения, чем время от времени занимаются многие приложения. Аналогичная функция есть и в iOS, причём устроена она там совершенно идентичным образом.

Как настроить уведомления на Android

Уведомления в Android 10 тоже претерпели значимые изменения, хоть многие этого и не заметили. Теперь в ОС появилась возможность прямо в шторке уведомлений открыть контекстное меню для каждого приложения и сконфигурировать пуши индивидуальным образом. Его можно вызвать по-разному в зависимости от оболочки: где-то меню вызывается по длительному нажатию, а где-то по свайпу влево. Затем нажмите на иконку шестерёнки и выберите вариант, который подходит именно вам.

Тут можно просто выключить уведомления от конкретного приложения, поставить их на паузу, если вы не хотите отвлекаться в течение какого-то времени, либо активировать умные уведомления. Умные уведомления работают в режиме «Без звука» и появляются только на панели уведомлений. Проще говоря, если включить их, то на вас больше не будут сваливаться баннерные оповещения, а прочесть их можно будет только в шторке, которая открывается по свайпу сверху вниз. Удобно, обязательно попробуйте.

Зачем нужна ночная тема

Ночная тема, хоть я ей и не пользуюсь, всё-таки является довольно значимым нововведением Android 10. Благодаря тому, что она имеет общесистемный характер, то есть распространяется не только на интерфейс ОС, но и все приложения, которые устанавливаются извне, она позволяет неплохо сэкономить ресурс аккумулятора. Да, экономия энергии доступна только на смартфонах с AMOLED-экранами, но именно она является самой ценной функцией ночной темы.

В конце концов, оформление ночной темы может нравиться далеко не всем. Если производитель не озаботился адаптацией цветовой гаммы и просто по умолчанию сделал ставку на чисто чёрный цвет, скорее всего, у части пользователей начнут слезиться глаза и потреблять контент в таком оформлении они не смогут. Однако ради дополнительных 25-30% во времени автономной работы, пожалуй, можно и потерпеть, особенно, если зарядки уже осталось немного и аккумулятор вот-вот разрядится.