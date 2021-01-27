Какие новые функции Google добавит в Android 12

Несмотря на то что больше половины смартфонов под управлением Android обновляются довольно вяленько, сама Google ежегодно выпускает новые версии мобильной ОС. В конце концов, не её забота – захотят производители адаптировать обновление для своих смартфонов или не захотят. Главное, что должна сделать сама Google, — это выпустить апдейт и выложить в открытый доступ его исходный код. Однако со временем обновления Android приобрели какой-то чисто технический характер, лишившись знаковых нововведений, которые они регулярно получали в прошлом. Неужели эта тенденция продолжится и в Android 12? Попытаемся разобраться, что к чему.

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Видимо, разработчики Google вняли критике пользователей, которые остались недовольны содержимым Android 11, и решили расширить функциональные возможности Android 12. Тем более что расширять, сказать по совести, всегда было куда.

Новые функции Android 12

В Android 12 появится поддержка механизма распознавания постукиваний по задней крышке смартфона. Такая штука уже была реализована в одной из бета-версий Android 11, но по какой-то причине Google решила её оттуда убрать. Впрочем, добавить эту функцию себе вы можете прямо сейчас без каких-либо проблем.

В этом году Google намерена исполнить давнее обещание и добавить-таки в Android 12 поддержку пролистываемых скриншотов. Эта функция позволит делать снимки экрана целиком, независимо от длины его содержимого. Таким образом можно будет скриншотить и чаты, и веб-страницы в браузере.

Несмотря на то что функция резервного копирования доступна в Android уже много лет, в Android 12 разработчики Google решили проапгрейдить её. Они планируют расширить спектр данных, которые сохраняются в облаке, а также сделать работу механизма полностью пассивным, работающим в автономном режиме.

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В Android 12 появится поддержка VPN-протокола WireGuard. Он состоит из 4000 строк кода, в отличие от OpenVPN, который состоит из 100 000 строк и используется в Android сейчас. Это позволяет исключить реализацию скрытых функций и обеспечить наиболее эффективную защиту пользовательских данных, подлежащих шифрованию.

В Google Play появится функция анализа востребованности приложений. Она нужна для того, чтобы запомнить, с каким софтом пользователь взаимодействует чаще всего, и использовать эту информацию, например, при резервном копировании и переносе данных со смартфона на смартфон. Это позволит сначала восстановить наиболее важные приложения, а потом – второстепенные.

Ну, и, наконец, в Android 12 появится функция сгрузки приложений. Система будет автоматически выявлять, какие приложения не используются в течение длительного времени, и будет сгружать их в облако, чтобы они не занимали место. На устройстве будут оставаться т.н. якоря, или файлы кэша, с помощью которых пользователь сможет в любое время восстановить сгруженное приложение и его данные.

Когда выйдет Android 12

Google, в отличие от Apple, придерживается очень нетипичной практики выпуска обновлений. Сначала поисковый гигант запускает бета-версию очередного обновления Android. Как правило, это происходит в конце февраля-начале марта. Эти тестовые сборки называются Developer Preview и предназначаются для разработчиков, которые призваны, во-первых, протестировать обновление, а, во-вторых, подготовить свои приложения к его выходу, обеспечив их полную совместимость.

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После этого, ориентировочно в конце мая – начале июня, Google проводит презентацию Google I/O, на которое представляет новую версию Android и запускает уже публичный бета-тест. Он длится около трёх-четырёх месяцев. В результате на релиз можно рассчитывать уже в сентябре-октябре. Несмотря на то что, бета-тест называется открытым, принять в нём участие могут владельцы только тех устройств, чьи производители озаботились их адаптацией. А поскольку это совершенно не приносит им выгоды, то и адаптировать тестовые версии апдейтов они обычно желанием не горят.