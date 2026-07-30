Официальный запуск свежей прошивки One UI 9 состоялся ещё на прошлой неделе, но на данный момент получили его лишь складные модели серии Z Fold8 и Z Flip8, в то время как на остальные смартфоны Samsung поступает июльское обновление безопасности 2026 года. Патч закрывает сразу 57 уязвимостей и уже дошёл до десятков моделей — смартфонов, планшетов и часов. Никаких новых функций он не приносит, но для защиты устройства это как раз тот случай, когда обновляться стоит.

Новый патч безопасности получили десятки устройств. Фото.

Новый патч безопасности получили десятки устройств

Полный список Galaxy, получивших июльский патч

Обновление раздаётся сразу нескольким десяткам устройств — от свежих флагманов до моделей нескольких лет давности. Смартфоны Galaxy S в списке:

  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge;
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra.

Складные модели серии Galaxy Z, включая относительно старые Fold 4 и Flip 4:

  • Galaxy Z TriFold;
  • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE;
  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;
  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;
  • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4;

Более доступные линейки Galaxy A и M:

  • Galaxy A57, A56, A55, A54;
  • Galaxy A35, A33;
  • Galaxy A27, A26, A25;
  • Galaxy A17, A16, A15;
  • Galaxy M34.

Планшеты серии Galaxy Tab:

  • Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra;
  • Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10+, Tab S10 Ultra;
  • Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+;
  • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;
  • Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+;
  • Galaxy Tab Active 5;
  • Galaxy Tab A11.

И часы серии Galaxy Watch:

  • Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic;
  • Galaxy Watch 7;
  • Galaxy Watch Ultra;
  • Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic.

Список пока неполный: многие устройства всё ещё ждут июльского патча, и окончательный список может оказаться шире.

Что исправляет июльское обновление безопасности Samsung

Главное, что нужно понимать: визуальных изменений и новых функций тут нет. Ценность патча — в безопасности. Июльское обновление закрывает 57 уязвимостей в Android и фирменной оболочке One UI.

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Из них 41 брешь относится к Android и исправлена Google — среди них пять критических и 36 высокого уровня опасности. Ещё 16 исправлений — собственные, от Samsung. Проще говоря, обновление не добавит новых возможностей, но закрывает дыры, которыми могли бы воспользоваться злоумышленники.

Как проверить и установить обновление Samsung

Samsung раздаёт обновления партиями, поэтому доступность зависит от региона. Если уведомление ещё не пришло, это нормально — патч может дойти до вашего аппарата чуть позже. Чтобы не ждать, проверьте обновление вручную:

  1. Откройте приложение «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Обновление ПО».
  3. Выберите пункт «Загрузка и установка».
Обновление можно загрузить через настройки. Фото.

Обновление можно загрузить через настройки

Если обновление доступно, система предложит его скачать. Ставить лучше при подключении к Wi-Fi и с достаточным зарядом батареи.

Стоит ли устанавливать июльский патч на Galaxy

Да, обновиться стоит всем, кому патч уже доступен. Никаких рисков потерять привычный интерфейс нет — внешний вид и функции остаются прежними, а защита устройства становится актуальнее. Особенно это важно для тех, кто хранит на телефоне банковские приложения и личные данные.

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Если у вас более старая модель, которой нет в списке, паниковать рано: раздача идёт партиями и продолжится. А вот если аппарат уже вышел из графика поддержки Samsung, стоит задуматься — о смене устройства имеет смысл подумать заранее, когда обновления безопасности перестают приходить.