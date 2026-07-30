Официальный запуск свежей прошивки One UI 9 состоялся ещё на прошлой неделе, но на данный момент получили его лишь складные модели серии Z Fold8 и Z Flip8, в то время как на остальные смартфоны Samsung поступает июльское обновление безопасности 2026 года. Патч закрывает сразу 57 уязвимостей и уже дошёл до десятков моделей — смартфонов, планшетов и часов. Никаких новых функций он не приносит, но для защиты устройства это как раз тот случай, когда обновляться стоит.

Полный список Galaxy, получивших июльский патч

Обновление раздаётся сразу нескольким десяткам устройств — от свежих флагманов до моделей нескольких лет давности. Смартфоны Galaxy S в списке:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge;

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra.

Складные модели серии Galaxy Z, включая относительно старые Fold 4 и Flip 4:

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE;

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4;

Более доступные линейки Galaxy A и M:

Galaxy A57, A56, A55, A54;

Galaxy A35, A33;

Galaxy A27, A26, A25;

Galaxy A17, A16, A15;

Galaxy M34.

Планшеты серии Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra;

Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10+, Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+;

Galaxy Tab Active 5;

Galaxy Tab A11.

И часы серии Galaxy Watch:

Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic;

Galaxy Watch 7;

Galaxy Watch Ultra;

Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic.

Список пока неполный: многие устройства всё ещё ждут июльского патча, и окончательный список может оказаться шире.

Что исправляет июльское обновление безопасности Samsung

Главное, что нужно понимать: визуальных изменений и новых функций тут нет. Ценность патча — в безопасности. Июльское обновление закрывает 57 уязвимостей в Android и фирменной оболочке One UI.

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Из них 41 брешь относится к Android и исправлена Google — среди них пять критических и 36 высокого уровня опасности. Ещё 16 исправлений — собственные, от Samsung. Проще говоря, обновление не добавит новых возможностей, но закрывает дыры, которыми могли бы воспользоваться злоумышленники.

Как проверить и установить обновление Samsung

Samsung раздаёт обновления партиями, поэтому доступность зависит от региона. Если уведомление ещё не пришло, это нормально — патч может дойти до вашего аппарата чуть позже. Чтобы не ждать, проверьте обновление вручную:

Откройте приложение «Настройки». Перейдите в раздел «Обновление ПО». Выберите пункт «Загрузка и установка».

Если обновление доступно, система предложит его скачать. Ставить лучше при подключении к Wi-Fi и с достаточным зарядом батареи.

Стоит ли устанавливать июльский патч на Galaxy

Да, обновиться стоит всем, кому патч уже доступен. Никаких рисков потерять привычный интерфейс нет — внешний вид и функции остаются прежними, а защита устройства становится актуальнее. Особенно это важно для тех, кто хранит на телефоне банковские приложения и личные данные.

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Если у вас более старая модель, которой нет в списке, паниковать рано: раздача идёт партиями и продолжится. А вот если аппарат уже вышел из графика поддержки Samsung, стоит задуматься — о смене устройства имеет смысл подумать заранее, когда обновления безопасности перестают приходить.