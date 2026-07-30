Официальный запуск свежей прошивки One UI 9 состоялся ещё на прошлой неделе, но на данный момент получили его лишь складные модели серии Z Fold8 и Z Flip8, в то время как на остальные смартфоны Samsung поступает июльское обновление безопасности 2026 года. Патч закрывает сразу 57 уязвимостей и уже дошёл до десятков моделей — смартфонов, планшетов и часов. Никаких новых функций он не приносит, но для защиты устройства это как раз тот случай, когда обновляться стоит.
Полный список Galaxy, получивших июльский патч
Обновление раздаётся сразу нескольким десяткам устройств — от свежих флагманов до моделей нескольких лет давности. Смартфоны Galaxy S в списке:
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge;
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra.
Складные модели серии Galaxy Z, включая относительно старые Fold 4 и Flip 4:
- Galaxy Z TriFold;
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE;
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6;
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5;
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4;
Более доступные линейки Galaxy A и M:
- Galaxy A57, A56, A55, A54;
- Galaxy A35, A33;
- Galaxy A27, A26, A25;
- Galaxy A17, A16, A15;
- Galaxy M34.
Планшеты серии Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra;
- Galaxy Tab S10 Lite, Tab S10+, Tab S10 Ultra;
- Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+;
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra;
- Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+;
- Galaxy Tab Active 5;
- Galaxy Tab A11.
И часы серии Galaxy Watch:
- Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic;
- Galaxy Watch 7;
- Galaxy Watch Ultra;
- Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic.
Список пока неполный: многие устройства всё ещё ждут июльского патча, и окончательный список может оказаться шире.
Что исправляет июльское обновление безопасности Samsung
Главное, что нужно понимать: визуальных изменений и новых функций тут нет. Ценность патча — в безопасности. Июльское обновление закрывает 57 уязвимостей в Android и фирменной оболочке One UI.
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Из них 41 брешь относится к Android и исправлена Google — среди них пять критических и 36 высокого уровня опасности. Ещё 16 исправлений — собственные, от Samsung. Проще говоря, обновление не добавит новых возможностей, но закрывает дыры, которыми могли бы воспользоваться злоумышленники.
Как проверить и установить обновление Samsung
Samsung раздаёт обновления партиями, поэтому доступность зависит от региона. Если уведомление ещё не пришло, это нормально — патч может дойти до вашего аппарата чуть позже. Чтобы не ждать, проверьте обновление вручную:
- Откройте приложение «Настройки».
- Перейдите в раздел «Обновление ПО».
- Выберите пункт «Загрузка и установка».
Если обновление доступно, система предложит его скачать. Ставить лучше при подключении к Wi-Fi и с достаточным зарядом батареи.
Стоит ли устанавливать июльский патч на Galaxy
Да, обновиться стоит всем, кому патч уже доступен. Никаких рисков потерять привычный интерфейс нет — внешний вид и функции остаются прежними, а защита устройства становится актуальнее. Особенно это важно для тех, кто хранит на телефоне банковские приложения и личные данные.
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Если у вас более старая модель, которой нет в списке, паниковать рано: раздача идёт партиями и продолжится. А вот если аппарат уже вышел из графика поддержки Samsung, стоит задуматься — о смене устройства имеет смысл подумать заранее, когда обновления безопасности перестают приходить.