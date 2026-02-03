Какие смартфоны Samsung получат обновление до One UI 8.5 и когда

Юрий Кудлович

Официального анонса новой прошивки One UI 8.5 пока не было, но в сети уже обсуждают будущее обновление и расписание OTA. Скорее всего, Samsung разделит релизы по двум волнам. Сначала One UI обновится на свежих флагманах, а потом и на остальных моделях. Какие устройства Samsung точно получат One UI 8.5?

Какие смартфоны Samsung получат обновление до One UI 8.5 и когда. Какие модели получат One UI 8.5? Изображение: techradar.com. Фото.

Какие модели получат One UI 8.5? Изображение: techradar.com

Что нового в One UI 8.5

Конечно, это не глобальное обновление, а скорее промежуточный вариант с хорошими доработками под капотом. Прошивка все также будет построена на базе Android 16, но уже версии QPR2, так что разработчики смогут улучшить функции на системном уровне. Мы, кстати, рассказывали, что интересного появится в Android 16 после выхода этого патча.

Для смартфонов Samsung будут не только стандартные улучшения, но и фирменные, которые присутствуют только в рамках One UI. Там есть уникальные функции, о которых мы уже рассказывали в отдельном материале.

Какие смартфоны обновятся до One UI 8.5

На данный момент есть большой список устройств, которые должны получить обновление. Он не подтвержден компанией, но в сети пишут, что One UI 8.5 появится на всех смартфонах, которые сейчас работают на базе One UI 8.0.

По этой логике обновление получат следующие устройства:

  • Galaxy S: S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra и S21 FE
  • Galaxy Z: Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4 и Z Flip 4
  • Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A11, Tab A11+, Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5 и Tab Active 5 Pro
  • Galaxy A: Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17, A16, A15, A07, A06
  • Galaxy F: F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06
  • Galaxy M: Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06
  • Galaxy XCover: Galaxy XCover 7 и XCover 7 Pro

Когда ждать One UI 8.5

Если верить утечками, первыми обновятся новые флагманы (то есть, линейка Galaxy S26). Более того, One UI 8.5 будет идти на них “из коробки”, или смартфоны сразу обновятся как только их подключат к интернету. Кстати, анонс новинок ожидается 25 февраля. Продажи начнутся позже.

Дальше пойдут прошлогодние флагманы и складные модели: Galaxy S25 и S24, а также свежие Fold и Flip должны получить апдейты одними из первых после начала продаж новинок. Ну и массовый раскат на остальные модели ожидается ближе к концу апреля, если не будет переносов.

