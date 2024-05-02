Какие смартфоны Samsung получат One UI 7, и что нового будет в оболочке на базе Android 15

Пока Samsung заканчивает развертывание One UI 6.1 для своих устройств, в сети появляется все больше слухов о новой оболочке One UI 7, причем многие из них если и не имеют официального подтверждения, то по крайней мере выглядят очень правдоподобно. В частности, это касается функций свежей прошивки, а также информации о том, какие смартфоны получат One UI 7. Постараемся немного приоткрыть завесу тайны, а также расскажем, когда выйдет новая оболочка Samsung.
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Что нового будет в One UI 7
One UI 7 тесно связана с Android 15, так как оболочка Samsung базируется на тестируемой уже не первый месяц новой операционной системе Google. Поэтому с высокой долей вероятности в очередной версии прошивки появятся следующие функции:
- поддержка смартфонов со спутниковой связью;
- поиск смартфона через Find My Device, даже если устройство выключено;
- информация об износе аккумулятора и накопителя;
- возможность заменить Google Ассистента на другого голосового помощника;
- запись экрана для отдельных приложений;
- архивирование установленных приложений для экономии места;
- поддержка Auracast для вывода аудио по Bluetooth на несколько устройств одновременно;
- поддержка 120 Гц в играх на системном уровне.
Это наиболее заметные, но далеко не все функции Android 15, которые должны быть реализованы в One UI 7. При этом нововведения самой оболочки продолжают неизвестными. Однако это не мешает нам немного помечтать и сделать несколько предположений относительно новых функций One UI 7.
Скорее всего, Samsung вновь сделает упор на работу с искусственным интеллектом и добавит несколько функций, до сих пор не реализованных в Galaxy AI на One UI 6.1. Также стоит ожидать небольшого редизайна меню и других опций, информация о которых появится ближе к анонсу свежей прошивки.
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Список смартфонов с One UI 7
Несмотря на то, что Samsung еще не опубликовала официальный список устройств с One UI 7, прозрачная политика программной поддержки смартфонов корейской компании позволила авторам gizmochina.com подготовить свой перечень моделей, претендующих на получение оболочки:
- Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra;
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra и S23 FE;
- Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra;
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra и S21 FE;
- Galaxy Z Fold3, Z Fold4 и Z Fold5;
- Galaxy Z Flip3, Z Flip4 и Z Flip5;
- Galaxy A72 и A73;
- Galaxy A53, A54 и A55;
- Galaxy A33, A34 и A35;
- Galaxy A23, A24 и A25;
- Galaxy A14 и A15;
- Galaxy A05 и A05s;
- Galaxy M53, M54 и M55;
- Galaxy M33 и M34;
- Galaxy M15;
- Galaxy F54 и F55;
- Galaxy F34;
- Galaxy F15;
- Galaxy Xcover 7.
Еще раз отметим: этот список смартфонов с One UI 7 не является официальным, но он будет очень близок к итоговому. В официальный перечень войдут еще неанонсированные модели, а также несколько старых устройств.
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Какие планшеты Samsung получат One UI 7
Кроме смартфонов One UI 7 получат планшеты Samsung, а именно:
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra и Tab S9 FE;
- Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S9 Ultra;
- Galaxy Tab S6 Lite (2024);
- Galaxy Tab A9 и Tab A9+;
- Galaxy Tab Active 5.
Как и в случае со смартфонами, мы имеем дело с неофициальным списком планшетов с One UI 7, опубликованным изданием gizmochina.com. Если вашего устройства нет в списке, то это не значит, что оно точно не получит новую прошивку.
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Когда выйдет One UI 7 на Android 15
Дата выхода One UI 7 не анонсировалась, однако примерно понятны сроки релиза Android 15, после чего должно начаться развертывание новой оболочки. Согласно официальным данным Google, финальная версия операционной системы выйдет в начале осени 2024 года. Тогда же или немного позже состоится релиз One UI 7.
При этом развертывание оболочки Samsung будет проходить в несколько этапов. Быстрее всех обновление получат новые модели флагманской S-серии, а позже — старые устройства линейки с приставкой «A». В то же время сроки выхода будут зависеть от региона прошивки. В России обновления появляются не сразу.