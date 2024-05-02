Какие смартфоны Samsung получат One UI 7, и что нового будет в оболочке на базе Android 15

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Герман Вологжанин

Пока Samsung заканчивает развертывание One UI 6.1 для своих устройств, в сети появляется все больше слухов о новой оболочке One UI 7, причем многие из них если и не имеют официального подтверждения, то по крайней мере выглядят очень правдоподобно. В частности, это касается функций свежей прошивки, а также информации о том, какие смартфоны получат One UI 7. Постараемся немного приоткрыть завесу тайны, а также расскажем, когда выйдет новая оболочка Samsung.

Какие смартфоны Samsung получат One UI 7, и что нового будет в оболочке на базе Android 15. Публикуем список устройств, а также информацию о дате выхода One UI 7. Фото.

Публикуем список устройств, а также информацию о дате выхода One UI 7

Что нового будет в One UI 7

One UI 7 тесно связана с Android 15, так как оболочка Samsung базируется на тестируемой уже не первый месяц новой операционной системе Google. Поэтому с высокой долей вероятности в очередной версии прошивки появятся следующие функции:

  • поддержка смартфонов со спутниковой связью;
  • поиск смартфона через Find My Device, даже если устройство выключено;
  • информация об износе аккумулятора и накопителя;
  • возможность заменить Google Ассистента на другого голосового помощника;
  • запись экрана для отдельных приложений;
  • архивирование установленных приложений для экономии места;
  • поддержка Auracast для вывода аудио по Bluetooth на несколько устройств одновременно;
  • поддержка 120 Гц в играх на системном уровне.

Это наиболее заметные, но далеко не все функции Android 15, которые должны быть реализованы в One UI 7. При этом нововведения самой оболочки продолжают неизвестными. Однако это не мешает нам немного помечтать и сделать несколько предположений относительно новых функций One UI 7.

Что нового будет в One UI 7. Многие фишки One UI 7 будут позаимствованы у Android 15. Фото.

Многие фишки One UI 7 будут позаимствованы у Android 15

Скорее всего, Samsung вновь сделает упор на работу с искусственным интеллектом и добавит несколько функций, до сих пор не реализованных в Galaxy AI на One UI 6.1. Также стоит ожидать небольшого редизайна меню и других опций, информация о которых появится ближе к анонсу свежей прошивки.

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Список смартфонов с One UI 7

Список смартфонов с One UI 7. Старые флагманы Galaxy S21 тоже получат One UI 7. Фото: Marques Brownlee. Фото.

Старые флагманы Galaxy S21 тоже получат One UI 7. Фото: Marques Brownlee

Несмотря на то, что Samsung еще не опубликовала официальный список устройств с One UI 7, прозрачная политика программной поддержки смартфонов корейской компании позволила авторам gizmochina.com подготовить свой перечень моделей, претендующих на получение оболочки:

  • Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra;
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra и S23 FE;
  • Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra;
  • Galaxy S21, S21+, S21 Ultra и S21 FE;
  • Galaxy Z Fold3, Z Fold4 и Z Fold5;
  • Galaxy Z Flip3, Z Flip4 и Z Flip5;
  • Galaxy A72 и A73;
  • Galaxy A53, A54 и A55;
  • Galaxy A33, A34 и A35;
  • Galaxy A23, A24 и A25;
  • Galaxy A14 и A15;
  • Galaxy A05 и A05s;
  • Galaxy M53, M54 и M55;
  • Galaxy M33 и M34;
  • Galaxy M15;
  • Galaxy F54 и F55;
  • Galaxy F34;
  • Galaxy F15;
  • Galaxy Xcover 7.

Еще раз отметим: этот список смартфонов с One UI 7 не является официальным, но он будет очень близок к итоговому. В официальный перечень войдут еще неанонсированные модели, а также несколько старых устройств.

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Какие планшеты Samsung получат One UI 7

Какие планшеты Samsung получат One UI 7. На планшетах One UI 7 тоже появится. Фото.

На планшетах One UI 7 тоже появится

Кроме смартфонов One UI 7 получат планшеты Samsung, а именно:

  • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra и Tab S9 FE;
  • Galaxy Tab S8, Tab S8+ и Tab S9 Ultra;
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024);
  • Galaxy Tab A9 и Tab A9+;
  • Galaxy Tab Active 5.

Как и в случае со смартфонами, мы имеем дело с неофициальным списком планшетов с One UI 7, опубликованным изданием gizmochina.com. Если вашего устройства нет в списке, то это не значит, что оно точно не получит новую прошивку.

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Когда выйдет One UI 7 на Android 15

Дата выхода One UI 7 не анонсировалась, однако примерно понятны сроки релиза Android 15, после чего должно начаться развертывание новой оболочки. Согласно официальным данным Google, финальная версия операционной системы выйдет в начале осени 2024 года. Тогда же или немного позже состоится релиз One UI 7.

Когда выйдет One UI 7 на Android 15. One UI 7 выйдет через несколько недель после релиза Android 15. Фото.

One UI 7 выйдет через несколько недель после релиза Android 15

При этом развертывание оболочки Samsung будет проходить в несколько этапов. Быстрее всех обновление получат новые модели флагманской S-серии, а позже — старые устройства линейки с приставкой «A». В то же время сроки выхода будут зависеть от региона прошивки. В России обновления появляются не сразу.

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