Какие смартфоны Samsung уже получили обновление One UI 8

Анонсировав выход One UI 8 в сентябре этого года, корейская компания в кратчайшие сроки добралась до финишной прямой развертывания апдейта. Стало известно, что уже более 60 смартфонов и планшетов бренда получили обновление, а это — подавляющее большинство. Рассказываем, кто вошел в число счастливчиков, а также публикуем список смартфонов, которые получат One UI 8 в будущем.
Какие смартфоны Samsung получили One UI 8
Издание gizmochina.com подсчитало, что One UI 8 получили почти все поддерживаемые устройства из самых разных линеек от флагманов Galaxy S до бюджетных моделей A-серии.
Galaxy S:
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 Edge;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S23+;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22;
- Galaxy S21 FE.
Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold7;
- Galaxy Z Flip7;
- Galaxy Z Fold6;
- Galaxy Z Flip6;
- Galaxy Z Fold5;
- Galaxy Z Flip5;
- Galaxy Z Fold4;
- Galaxy Z Flip4;
- Galaxy Z Fold SE.
Galaxy A:
- Galaxy A73;
- Galaxy A56;
- Galaxy A55;
- Galaxy A54;
- Galaxy A53;
- Galaxy A36;
- Galaxy A35;
- Galaxy A34;
- Galaxy A33;
- Galaxy A25;
- Galaxy A16;
- Galaxy A15;
- Galaxy A06.
Galaxy M:
- Galaxy M56;
- Galaxy M55s;
- Galaxy M55;
- Galaxy M54;
- Galaxy M34;
- Galaxy M53;
- Galaxy M33;
- Galaxy M16;
- Galaxy M15;
- Galaxy M06.
Galaxy F:
- Galaxy F55;
- Galaxy F54;
- Galaxy F34;
- Galaxy F15;
- Galaxy F06.
Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S10 Ultra;
- Galaxy Tab S10+;
- Galaxy Tab S10 FE+;
- Galaxy Tab S10 FE;
- Galaxy Tab S9 Ultra;
- Galaxy Tab S9+;
- Galaxy Tab S9;
- Galaxy Tab S8 Ultra;
- Galaxy Tab S8+;
- Galaxy Tab S8.
Кроме того, обновление уже получили защищенные смартфоны Galaxy XCover 7 и XCover 7 Pro. При этом важно заметить, что апдейты приходят постепенно в зависимости от региона прошивки. В некоторых странах успели обновиться еще не все упомянутые в списке устройства Samsung.
Кто еще получит One UI 8
Обновление One UI 8 сейчас находится на финишной прямой, и в начале ноября апдейт получат еще несколько устройств:
- Galaxy A24;
- Galaxy A23;
- Galaxy A14;
- Galaxy F16;
- Galaxy Tab S9 FE+;
- Galaxy Tab S9 FE;
- Galaxy Tab A9+;
- Galaxy Tab A9.
Таким образом, Samsung быстрее всех остальных производителей обновит свои устройства до операционной системы Android 16, на которой базируется ее оболочка One UI 8, и, возможно, подстегнет конкурентов нарастить свои темпы.