До этого Android 17 Beta 4 выходила исключительно для смартфонов Google Pixel, в то время как остальные производители оставались в стороне. Теперь ситуация изменилась: Xiaomi открыла доступ к бете Android 17 для четырех флагманских смартфонов в рамках программы Developer Preview. Внутри обновления — сюрприз: вместе с Android 17 приходит HyperOS 3.3, которая перепрыгивает через версию 3.2 и не становится оболочкой HyperOS 4. Разберемся, какие устройства в списке, как установить бету и стоит ли вообще торопиться.

Какие смартфоны Xiaomi уже получили Android 17

Программа Developer Preview пока ограничена четырьмя устройствами. Посмотреть, каким было предыдущее обновление HyperOS 3.1, можно в отдельном материале. Теперь же список участников первой волны обновления Android 17 на Xiaomi выглядит так:

Xiaomi 17;

Xiaomi 17 Ultra;

Leica Leitzphone powered by Xiaomi;

Xiaomi 15T Pro.

Все четыре — флагманы текущего и прошлого года. Примечательно, что в список попал Xiaomi 15T Pro — смартфон из линейки T, которую обычно не включают в первые волны обновлений. Xiaomi обещает расширить список позже, но конкретные модели и сроки пока не называет. Если у вас другая модель (из серии REDMI, POCO или даже прошлогодний Xiaomi 15), ждать бета-версию Android 17 на Xiaomi на данный момент бессмысленно. Следить за расширением списка поддерживаемых устройств можно через канал AndroidInsider.ru в MAX, где мы оперативно публикуем обновления по программе бета-тестирования.

Обновление HyperOS 3.3 вместо HyperOS 4 на Xiaomi

Главный сюрприз этой беты — не сам Android 17 на Xiaomi, а версия оболочки. Бета-сборка пришла с HyperOS на Android 17 версии 3.3, хотя ожидалась либо HyperOS 3.2, либо большой скачок до HyperOS 4.0. Xiaomi полностью пропустила версию 3.2 и не стала переходить к новому поколению оболочки.

Это указывает на эволюционный подход: вместо крупной перестройки интерфейса точечные улучшения и более тесная интеграция с возможностями Android 17. По первым наблюдениям, сборка закладывает основу для обновленного дизайна HyperOS, но визуальных изменений на уровне пользователя пока немного. Полная картина станет яснее в следующих версиях.

Как установить Android 17 на Xiaomi — пошаговая инструкция

Перед установкой убедитесь, что смартфон работает на нужной версии прошивки (без этого обновление HyperOS не встанет). Требуемые версии прошивок:

Xiaomi 17 — OS3.0.301.0.WPCMIXM;

— OS3.0.301.0.WPCMIXM; Xiaomi 17 Ultra — OS3.0.9.0.WPAMIXM;

— OS3.0.9.0.WPAMIXM; Leica Leitzphone powered by Xiaomi — OS3.0.9.0.WPAMIXM;

— OS3.0.9.0.WPAMIXM; Xiaomi 15T Pro — OS3.0.11.0.WOSMIXM.

Про то, как обновить Android на Xiaomi в общем случае, писали отдельно. Но для установки беты Android 17 процесс немного отличается:

Скачайте нужный ZIP-файл с бета-версией Android 17 для вашей модели (ссылки доступны на странице программы Developer Preview). Скопируйте ZIP-файл во внутреннюю память телефона, если он загрузился не туда. Откройте «Настройки», затем «О телефоне» и нажмите на логотип Xiaomi HyperOS вверху экрана. Нажмите на надпись «Xiaomi HyperOS» 10 раз подряд (откроется скрытое меню). Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Выбрать пакет обновления». Укажите скачанный ZIP-файл и запустите установку.

Перед установкой зарядите смартфон минимум до 40% и убедитесь, что на устройстве свободно не менее 10 ГБ. Установка займет больше времени, чем обычное обновление.

Стоит ли устанавливать Android 17 Beta на Xiaomi

Скачать Android 17 на Xiaomi и установить прямо сейчас технически можно. Но это Developer Preview, то есть сборка для разработчиков, а не для повседневного использования. Приложения могут работать нестабильно, некоторые функции не доведены до конца, возможны вылеты и зависания. Устанавливать такую прошивку на основной смартфон — плохая идея.

Еще один важный момент: установка бета-прошивки может привести к полной потере данных. Перед обновлением Xiaomi обязательно сделайте резервную копию в облако или на другое устройство. Если что-то пойдет не так, Xiaomi предоставляет файлы «отката» для возврата к стабильной HyperOS 3.0. Но и при откате данные тоже могут быть удалены (предупреждение серьезное). Обсудить опыт установки беты можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru — там отвечают на конкретные вопросы.

Когда выйдет Android 17 на Xiaomi

Стабильная версия выхода Android 17 для смартфонов Google Pixel ожидается примерно в июне 2026 года. Для устройств других производителей, включая Xiaomi, обновление обычно приходит позже: ориентировочно в конце третьего квартала 2026 года. Дата выхода Android 17 для конкретных моделей Xiaomi пока не объявлена.

Для большинства владельцев Xiaomi правильная стратегия — не торопиться с бетой, а дождаться стабильного релиза. Он придет в рамках HyperOS 3.3 и будет включать как нововведения Android 17, так и доработки от самой Xiaomi. Несколько месяцев ожидания — разумная цена за стабильную работу основного смартфона.