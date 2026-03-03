Если вы прямо сейчас гуглите какие смартфоны Xiaomi получат Android 22, то хорошая новость в том, что хотя бы по одной линейке уже есть понятный ориентир. Но есть и плохая — полноценного официального списка на годы вперёд Xiaomi пока не публикует, поэтому в большинстве случаев приходится опираться на заявленные сроки поддержки конкретных серий.

На данный момент самая ясная история у семейства Xiaomi 17: именно оно в свежей информации о политике обновлений выглядит как серия, которая с высокой вероятностью сможет дотянуться до Android 22. А ведь это не так просто.

Чтобы смартфон добрался до Android 22, ему нужно две вещи: стартовать на достаточно свежей версии Android и иметь длинный коридор крупных обновлений. Если устройство изначально выходит с поздней версией (условно Android 16), а производитель обещает много поколений Android подряд — тогда шанс получить Android 22 становится реальным, а не теоретическим.

И вот как раз Xiaomi 17 — тот случай, когда производитель (и связанные с ним данные о поддержке) закладывают очень длинный срок обновлений. Кстати, не только для флагманов — вот список устройств, которые точно обновятся до Android 20.

Какие модели Xiaomi обновятся до Android 22

Сейчас один из основных запросов в Google — это какие Xiaomi получат Android 22. Конечно, речь идет о флагманах, потому что они первыми получают максимально долгую поддержку. По серии Xiaomi 17 фигурируют такие устройства:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Leica Leitzphone (тот же Xiaomi 17 Ultra)

Смысл в том, что Xiaomi 17 стартует с Android 16, и дальше для серии заявлен очень длинный жизненный цикл поддержки — вплоть до начала 2032 года по срокам безопасности. На этом фоне Android 22 выглядит достижимой целью: по логике ежегодных релизов Android путь от 16 до 22 как раз укладывается в шесть шагов.

Но здесь важный нюанс: обновления Android не всегда гарантируются железобетонно для каждой модификации во всех регионах. Так что все будет зависеть еще и от того, для какой страны выпущен смартфон. Например, китайские устройства обновляются чаще остальных.

Какие еще смартфоны могут получить Android 22

В целом логика такая: Android 22 почти наверняка получат устройства, у которых обещаны 7 поколений апдейтов и которые стартуют на достаточно свежей версии системы. Еще можно ориентироваться так:

если у серии заявлено много крупных обновлений Android, и она стартует на свежей версии — шанс высокий;

если это средний сегмент или бюджетник, где обычно меньше крупных апдейтов, то Android 22 уже под большим вопросом.

Если ориентироваться на официально заявленную длительную поддержку, то в самой надёжной зоне сейчас такие модели:

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 9 Pro

Почему именно они: у Samsung для последних флагманских серий заявлена поддержка на уровне семи поколений ОС (плюс длительные патчи безопасности), а у Google — 7 лет обновлений для Pixel 8 и новее, куда уже входят линейки Pixel 9 и Pixel 10. Поэтому по чистой математике поколений Android такие модели действительно могут дотянуться до Android 22.