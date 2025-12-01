Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 3 в декабре

Герман Вологжанин

После анонса глобальной версии HyperOS 3 в сентябре 2023 года Xiaomi начала рассылать апдейт на поддерживаемые устройства. Осенью обновление стало доступно владельцам более двух десятков поддерживаемых смартфонов, планшетов и умных часов, а 1 декабря стартовала очередная фаза. Среди тех, кто получит HyperOS 3 в декабре, значится еще порядка 20 устройств. Рассказываем о зимних счастливчиков и даем полный список поддержки.

Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 3 в декабре. Список Xiaomi, которые получат обновление в декабре. Фото.

Список Xiaomi, которые получат обновление в декабре

Обновление HyperOS 3 в декабре 2025

По данным отраслевых источников, Xiaomi уже подготовила обновление для следующих устройств:

  • Xiaomi Pad Mini;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • Xiaomi 14T;
  • REDMI Note 14 4G;
  • REDMI Note 14 Pro 4G;
  • REDMI 14C;
  • REDMI 13 / 13X;
  • REDMI Pad 2 4G;
  • REDMI Pad 2 (Wi-Fi);
  • POCO F6 Pro;
  • POCO X6 Pro;
  • POCO M7;
  • POCO M6;
  • POCO C75.

Кроме того, согласно дорожной карте HyperOS 3, которую мы публиковали в телеграм-канале AndroidInsider.ru, обновление должны получить:

  • REDMI Note 13 Pro;
  • REDMI Pad 2 Pro 5G;
  • REDMI Pad 2 Pro Wi-Fi;
  • POCO F6;
  • POCO M6 Pro.

В отличие от предыдущего списка, этот перечень составлен из устройств, для которых обновление еще не готово, хотя они тоже числятся в «декабристах». Вероятно, данные модели станут обладателями апдейта чуть позже запланированного.

Кто еще получит HyperOS 3

Всего Xiaomi анонсировала 3 волны обновления HyperOS 3. К устройствам, перечисленным выше, в начале следующего года добавятся:

  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13T Pro;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • REDMI Note 14 5G;
  • REDMI Note 14S;
  • REDMI Note 13 Pro+ 5G;
  • REDMI Note 13 Pro 5G;
  • REDMI Note 13 5G;
  • REDMI 15 5G;
  • REDMI 15C 5G;
  • REDMI 15C;
  • POCO F5 Pro;
  • POCO F5;
  • POCO X6;
  • POCO M7 Pro 5G;
  • POCO C85;
  • REDMI Pad Pro 5G;
  • REDMI Pad Pro;
  • REDMI Pad SE 8.7 4G;
  • REDMI Pad SE 8.7;
  • REDMI Pad.

По официальной информации Xiaomi, эти смартфоны и планшеты должны получить обновление до марта 2026 года включительно. То есть они получат HyperOS 3 только в самый последний момент.

