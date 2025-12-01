Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 3 в декабре

После анонса глобальной версии HyperOS 3 в сентябре 2023 года Xiaomi начала рассылать апдейт на поддерживаемые устройства. Осенью обновление стало доступно владельцам более двух десятков поддерживаемых смартфонов, планшетов и умных часов, а 1 декабря стартовала очередная фаза. Среди тех, кто получит HyperOS 3 в декабре, значится еще порядка 20 устройств. Рассказываем о зимних счастливчиков и даем полный список поддержки.
Обновление HyperOS 3 в декабре 2025
По данным отраслевых источников, Xiaomi уже подготовила обновление для следующих устройств:
- Xiaomi Pad Mini;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 14T;
- REDMI Note 14 4G;
- REDMI Note 14 Pro 4G;
- REDMI 14C;
- REDMI 13 / 13X;
- REDMI Pad 2 4G;
- REDMI Pad 2 (Wi-Fi);
- POCO F6 Pro;
- POCO X6 Pro;
- POCO M7;
- POCO M6;
- POCO C75.
Кроме того, согласно дорожной карте HyperOS 3, которую мы публиковали в телеграм-канале AndroidInsider.ru, обновление должны получить:
- REDMI Note 13 Pro;
- REDMI Pad 2 Pro 5G;
- REDMI Pad 2 Pro Wi-Fi;
- POCO F6;
- POCO M6 Pro.
В отличие от предыдущего списка, этот перечень составлен из устройств, для которых обновление еще не готово, хотя они тоже числятся в «декабристах». Вероятно, данные модели станут обладателями апдейта чуть позже запланированного.
Кто еще получит HyperOS 3
Всего Xiaomi анонсировала 3 волны обновления HyperOS 3. К устройствам, перечисленным выше, в начале следующего года добавятся:
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12T Pro;
- REDMI Note 14 5G;
- REDMI Note 14S;
- REDMI Note 13 Pro+ 5G;
- REDMI Note 13 Pro 5G;
- REDMI Note 13 5G;
- REDMI 15 5G;
- REDMI 15C 5G;
- REDMI 15C;
- POCO F5 Pro;
- POCO F5;
- POCO X6;
- POCO M7 Pro 5G;
- POCO C85;
- REDMI Pad Pro 5G;
- REDMI Pad Pro;
- REDMI Pad SE 8.7 4G;
- REDMI Pad SE 8.7;
- REDMI Pad.
По официальной информации Xiaomi, эти смартфоны и планшеты должны получить обновление до марта 2026 года включительно. То есть они получат HyperOS 3 только в самый последний момент.