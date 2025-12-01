Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 3 в декабре

После анонса глобальной версии HyperOS 3 в сентябре 2023 года Xiaomi начала рассылать апдейт на поддерживаемые устройства. Осенью обновление стало доступно владельцам более двух десятков поддерживаемых смартфонов, планшетов и умных часов, а 1 декабря стартовала очередная фаза. Среди тех, кто получит HyperOS 3 в декабре, значится еще порядка 20 устройств. Рассказываем о зимних счастливчиков и даем полный список поддержки.

Обновление HyperOS 3 в декабре 2025

По данным отраслевых источников, Xiaomi уже подготовила обновление для следующих устройств:

Xiaomi Pad Mini;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 14T;

REDMI Note 14 4G;

REDMI Note 14 Pro 4G;

REDMI 14C;

REDMI 13 / 13X;

REDMI Pad 2 4G;

REDMI Pad 2 (Wi-Fi);

POCO F6 Pro;

POCO X6 Pro;

POCO M7;

POCO M6;

POCO C75.

Кроме того, согласно дорожной карте HyperOS 3, которую мы публиковали в телеграм-канале AndroidInsider.ru, обновление должны получить:

REDMI Note 13 Pro;

REDMI Pad 2 Pro 5G;

REDMI Pad 2 Pro Wi-Fi;

POCO F6;

POCO M6 Pro.

В отличие от предыдущего списка, этот перечень составлен из устройств, для которых обновление еще не готово, хотя они тоже числятся в «декабристах». Вероятно, данные модели станут обладателями апдейта чуть позже запланированного.

Кто еще получит HyperOS 3

Всего Xiaomi анонсировала 3 волны обновления HyperOS 3. К устройствам, перечисленным выше, в начале следующего года добавятся:

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12T Pro;

REDMI Note 14 5G;

REDMI Note 14S;

REDMI Note 13 Pro+ 5G;

REDMI Note 13 Pro 5G;

REDMI Note 13 5G;

REDMI 15 5G;

REDMI 15C 5G;

REDMI 15C;

POCO F5 Pro;

POCO F5;

POCO X6;

POCO M7 Pro 5G;

POCO C85;

REDMI Pad Pro 5G;

REDMI Pad Pro;

REDMI Pad SE 8.7 4G;

REDMI Pad SE 8.7;

REDMI Pad.

По официальной информации Xiaomi, эти смартфоны и планшеты должны получить обновление до марта 2026 года включительно. То есть они получат HyperOS 3 только в самый последний момент.