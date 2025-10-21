Какие смартфоны Xiaomi получат урезанную версию HyperOS 3 без главных фишек Android 16

Герман Вологжанин

В октябре этого года Xiaomi начала развертывание HyperOS 3 — своей новой оболочки на базе Android 16. Только на глобальном рынке в список поддерживаемых устройств входит более полусотни разных моделей. Казалось бы, небывалая щедрость от китайцев. Однако некоторые из поддерживаемых моделей получат лишь урезанную версию HyperOS 3. Рассказываем, чем она отличается от полноценной, и кого Xiaomi обделит главными фишками Android.

Какие смартфоны Xiaomi получат урезанную версию HyperOS 3 без главных фишек Android 16. Не все смартфоны Xiaomi получат полноценную HyperOS 3. Изображение: bens’s gadget reviews. Фото.

Не все смартфоны Xiaomi получат полноценную HyperOS 3. Изображение: bens’s gadget reviews

Что значит урезанная версия HyperOS 3

В отличие от полноценной версии HyperOS 3, урезанный вариант базируется на Android 15 — предыдущего поколения операционной системы. Это значит, что обладатели такой оболочки будут лишены ключевых фишек свежей ОС, а именно:

  • песочницы конфиденциальности;
  • обновления экрана;
  • новой версии Vulkan для игр;
  • облачной компиляции;
  • Auracast;
  • обновления API для местоположения.

Это — далеко не все функции, которых лишится урезанная версия HyperOS 3. Еще больше вы найдете в тексте о фишках Android 16, который был ранее опубликован на нашем сайте.

Кто получит урезанную HyperOS 3

Урезанная версия HyperOS 3 — прерогатива относительно старых моделей Xiaomi, изначально вышедших не на самой актуальной версии ОС. Производитель сдержал обещания по выпуску больших обновлений, и для таких устройств HyperOS 3, пускай и в усеченном виде, является своего рода бонусом:

  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • REDMI Note 13 5G;
  • POCO F5 Pro;
  • POCO F5;
  • POCO X6;
  • POCO M6 Pro.

Это действительно бонус, ведь, например, базовые модели Xiaomi 12T и REDMI Note 13, а также Xiaomi 12X, останутся не только без Android 16, но и без HyperOS 3. То есть их жизненный цикл завершится на HyperOS 2, хотя они вышли в одно время с представителями списка.

Теги
Лонгриды для вас
Google официально выпустила Android 16. Обновление уже можно поставить на телефон

Вечером 10 июня компания Google выпустила Android 16 — новую операционную систему, которая вышла из стадии бета-тестирования и теперь доступна всем желающим. В отличие от предыдущих версий, 16-е поколение, как и ожидалось, вышло раньше (ранее апдейт появлялся осенью). Уже сейчас можно установить Android 16 и попробовать все нововведения операционной системы.

Читать далее
Главный баттл осени: iPhone 17 Pro Max против Xiaomi 17 Pro Max. В названии отличий нет, а что внутри?

Когда на рынок выходят новые флагманы, у пользователей возникает резонный вопрос: кто на этот раз станет королем рынка. Этой осенью внимание приковано сразу к двум устройствам с почти одинаковыми названиями, но разными философиями: iPhone 17 Pro Max от Apple и флагманскому 17 Pro Max от Xiaomi. Последний уже заинтриговал своим “магическим экраном”. Но чем он еще будет отличаться от айфона? Давайте разберем отличия смартфонов и узнаем, в чем их сильные и слабые стороны.

Читать далее
5 системных приложений Xiaomi, которые нужно обязательно обновить

Сложно отрицать, что HyperOS с ее всплывающей отовсюду рекламой и мусорными приложениями — настоящая помойка на фоне других оболочек Android. Кроме того, ее очередные версии зачастую не приносят ничего интересного за исключением пары новых анимаций, а обещанная оптимизация то и дело на практике превращается в очередную порцию глюков. Несмотря на это, апдейты системных приложений Xiaomi, доступные в разделе настроек «Обновление компонентов», зачастую оказываются весьма полезны, и именно в них скрываются новые функции HyperOS.

Читать далее
