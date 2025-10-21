Какие смартфоны Xiaomi получат урезанную версию HyperOS 3 без главных фишек Android 16

В октябре этого года Xiaomi начала развертывание HyperOS 3 — своей новой оболочки на базе Android 16. Только на глобальном рынке в список поддерживаемых устройств входит более полусотни разных моделей. Казалось бы, небывалая щедрость от китайцев. Однако некоторые из поддерживаемых моделей получат лишь урезанную версию HyperOS 3. Рассказываем, чем она отличается от полноценной, и кого Xiaomi обделит главными фишками Android.

Что значит урезанная версия HyperOS 3

В отличие от полноценной версии HyperOS 3, урезанный вариант базируется на Android 15 — предыдущего поколения операционной системы. Это значит, что обладатели такой оболочки будут лишены ключевых фишек свежей ОС, а именно:

песочницы конфиденциальности;

обновления экрана;

новой версии Vulkan для игр;

облачной компиляции;

Auracast;

обновления API для местоположения.

Это — далеко не все функции, которых лишится урезанная версия HyperOS 3. Еще больше вы найдете в тексте о фишках Android 16, который был ранее опубликован на нашем сайте.

Кто получит урезанную HyperOS 3

Урезанная версия HyperOS 3 — прерогатива относительно старых моделей Xiaomi, изначально вышедших не на самой актуальной версии ОС. Производитель сдержал обещания по выпуску больших обновлений, и для таких устройств HyperOS 3, пускай и в усеченном виде, является своего рода бонусом:

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12T Pro;

REDMI Note 13 5G;

POCO F5 Pro;

POCO F5;

POCO X6;

POCO M6 Pro.

Это действительно бонус, ведь, например, базовые модели Xiaomi 12T и REDMI Note 13, а также Xiaomi 12X, останутся не только без Android 16, но и без HyperOS 3. То есть их жизненный цикл завершится на HyperOS 2, хотя они вышли в одно время с представителями списка.