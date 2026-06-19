Android 17 уже вышел официально, и производители вот-вот начнут рассылать обновление на свои устройства. Главная проблема в том, что точные списки опубликовал только Google, а вот у Samsung, Xiaomi, OnePlus и других брендов ничего такого нет. Однако мы почти наверняка знаем, какие смартфоны получат свежую версию ОС и в какие сроки этого можно ждать.

Google Pixel уже получают Android 17 — полный список моделей

Pixel, как всегда, первыми получили крупное обновление. Для них раздача Android 17 началась в ночь с 16 на 17 июня, но фактическая доступность апдейта зависит от вашего региона: где-то апдейт приходит сразу, где-то с задержкой. Впрочем, ждать его все равно стоит: благо нововведений в Андроид 17 действительно хватает. Чего только стоит усовершенствованный перенос данных между iOS и Android.

Подписывайтесь на наш канал в MAX, чтобы не пропускать новые материалы об Android и смартфонах.

Право обновиться на Android 17 имеют следующие смартфоны Google:

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8, 8 Pro, 8a

Pixel 7, 7 Pro, 7a

Pixel 6, 6 Pro, 6a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Если у вас Pixel из списка, обновление можно проверить вручную в настройках телефона — оно бесплатное и ставится по воздуху.

Какие телефоны Samsung получат Android 17 с One UI 9.0

Samsung уже тестирует One UI 9.0 на базе Android 17 в режиме беты, но пока обновление доступно лишь для Galaxy S26. Впрочем, совсем скоро список расширят. Стабильная версия, по ожиданиям, дебютирует с Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 в июле 2026 года, после чего обновление пойдёт на старые модели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, где оперативно выходят новости и инструкции про Android.

Линейка смартфонов Galaxy S, которые обновятся на Android 17:

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Складные Galaxy Z:

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Серия Galaxy A:

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

Galaxy A27, A26, A25, A24

Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)

Galaxy A07 (4G/5G), A06 (5G)

Серии Galaxy M и F:

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M36, M34

Galaxy M17, M17e, M16, M15, M07, M06

Galaxy F70e, F56, F55, F54, F36, F34

Galaxy F17, F16, F15, F07, F06

Планшеты Galaxy Tab и защищённые XCover:

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, S10 Lite, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11, Tab A11+

Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

Список заметно шире, чем у конкурентов — Samsung давно держит планку по длительной поддержке.

Список телефонов и планшетов OnePlus с обновлением до Android 17

Бета Android 17 у OnePlus пока ограничена моделью OnePlus 15, которая как раз сильно подешевела, но стабильная версия выйдет для целого ряда устройств. Поверх неё будет фирменная оболочка OxygenOS 16, релиз которой ожидается примерно в ноябре 2026 года.

Флагманы:

OnePlus Open

OnePlus 15, 15R

OnePlus 13, 13R, 13s, 13T

OnePlus 12, 12R

OnePlus 11

Серия Nord:

OnePlus Nord 6, Nord 5, Nord 4

OnePlus Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, Nord CE 5

Планшеты:

OnePlus Pad 4, Pad 3, Pad 2

OnePlus Pad Lite, Pad Go 2

Когда выйдет Android 17 для Xiaomi, Redmi и POCO

Xiaomi уже публично тестирует Android 17 на премиум-моделях вроде Xiaomi 17 и 17 Ultra. А раздача стабильной версии стартует примерно в октябре 2026 года. Причем в Китае апдейт выйдет на пару недель раньше. Если хотите проверить, получит ли ваш смартфон HyperOS 4, это можно сделать через приложение MemeOS Enhancer.

Смартфоны Xiaomi в списке:

Xiaomi Leica Leitzphone

Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi в раннюю бету не попали, но обычно получают апдейт вместе с премиум-линейкой Xiaomi — то есть примерно в ноябре 2026 года. А если вы только выбираете, какой смартфон купить, присоединяйтесь к каналу Сундук Али-Бабы — там много классных моделей, проверенных авторами AndroidInsider.ru.

Модели Redmi:

Redmi Note 15 (4G/5G), Note 15 Pro (4G/5G), Note 15 Pro+, Note 15 Special

Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+, Note 14S

Redmi 15 (4G/5G), 15C (4G/5G), 15A

Redmi A7, A7 Pro (4G/5G), A5

Redmi Pad 2, Pad 2 9.7, Pad 2 Pro

Redmi Turbo 5

Телефоны POCO начнут получать Android 17 тоже ближе к ноябрю 2026 года:

POCO F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro

POCO X8 Pro, X8 Pro Max, X7, X7 Pro, X6 Pro

POCO M8, M8 Pro, M8s, M7 4G, M7 Plus

POCO C85 (4G/5G), C85x, C81, C81 Pro, C81x, C71

POCO Pad X1, Pad M1, Pad C1

Смартфоны Realme и iQOO, которые получат Android 17

У Realme бету получил только GT 8 Pro, но стабильное обновление дойдёт до широкого круга устройств. Оно придёт с оболочкой Realme UI 8.0 и стартует в начале ноября 2026 года.

Список Realme:

Realme GT 8 Pro, GT 7, 7 Pro, 7 Pro Racing, 7T, GT 6, 6T, GT 5 Pro

Realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T, 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x, 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T

Realme P4, P4 Pro, P4 Lite (4G/5G), P4 Power 5G, P4R, P4x, P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x

Realme C85 (4G/5G), C85 Pro, C83, C75, C75x, C73, C71

Realme Narzo Power 5G, Narzo 100 Lite, Narzo 90, 90X, 80 Lite (4G/5G), 80 Pro, 80x

Realme Note 80, Note 70, 70T, Pad 3

iQOO идёт по тому же графику, что и Vivo — обновление ожидается с ноября 2026 года. Модели iQOO:

iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12, 12 Pro

iQOO Z11x, Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite

iQOO Neo 10, 10R, Neo 9 Pro

Vivo, Oppo, Honor, Sony, Asus и Nothing — кто получит Android 17 и когда

Большинство китайских брендов начнут раздачу в ноябре 2026 года, но у некоторых сроки и оболочки отличаются. Коротко по каждому.

Vivo обновится с оболочкой OriginOS 7 примерно в ноябре. В списке серии X (X300, X200, X100), V (V70, V60, V50, V40), T (T4 и варианты) и Y (Y400, Y300 и младшие модели).

Oppo тоже стартует около ноября 2026 года. Право на апдейт получат складные Find N (N6, N5, N3, N2 и Flip-версии), флагманы Find X (X9, X8, X7, X6), серии Reno 11–15, а также линейки F, K и планшеты Pad.

Honor выпустит Android 17 с оболочкой MagicOS 11, старт ожидается в октябре 2026 года. Обновятся серия Magic (8, 7, 6, складные V6, V5, V3, Vs3) и номерные модели Honor 600, 400, 300 и 200.

Nothing бету не выпускала, но может оказаться среди первых со стабильной версией на оболочке Nothing OS 5.0 — старт примерно в ноябре. В списке Phone (4a) и (4a) Pro, Phone (3), линейка (3a), Phone (2a), (2a) Plus и CMF Phone 2 Pro.

Sony не участвует в партнёрской бете и выпустит стабильную версию сразу, около октября 2026 года. Право на обновление имеют всего три модели: Xperia 1 VII, Xperia 1 VI и Xperia 10 VI.

Asus традиционно не спешит с софтом — стабильный Android 17, скорее всего, придёт ближе к концу года. В списке ROG Phone 9, 9 Pro, 9 FE и Zenfone 12 Ultra.

Как узнать, получит ли ваш телефон обновление до Android 17

Если вашей модели нет в списках выше, это ещё не приговор — производители часто добавляют устройства позже. Вот что стоит сделать:

Читайте также: Павел Дуров рассказал, сколько переписок слил Telegram за все время

Найдите свою модель в списке нужного бренда в этой статье. Откройте настройки телефона и проверьте раздел обновлений системы вручную. Сверьтесь с обещанным сроком поддержки вашего устройства — обычно его указывают на сайте производителя. Дождитесь официального анонса бренда: пока списки построены на политике обновлений, а не на прямых заявлениях.

Главный вывод простой. Pixel уже на Android 17, Samsung подтянется с One UI 9.0 ближе к июлю, а основная волна для китайских брендов и Nothing придётся на октябрь–ноябрь 2026 года. Если ваша модель есть в списке — обновление почти наверняка придёт, но точные даты и финальный перечень устройств стоит сверять с официальными анонсами, когда они появятся.