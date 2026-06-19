Android 17 уже вышел официально, и производители вот-вот начнут рассылать обновление на свои устройства. Главная проблема в том, что точные списки опубликовал только Google, а вот у Samsung, Xiaomi, OnePlus и других брендов ничего такого нет. Однако мы почти наверняка знаем, какие смартфоны получат свежую версию ОС и в какие сроки этого можно ждать.
Google Pixel уже получают Android 17 — полный список моделей
Pixel, как всегда, первыми получили крупное обновление. Для них раздача Android 17 началась в ночь с 16 на 17 июня, но фактическая доступность апдейта зависит от вашего региона: где-то апдейт приходит сразу, где-то с задержкой. Впрочем, ждать его все равно стоит: благо нововведений в Андроид 17 действительно хватает. Чего только стоит усовершенствованный перенос данных между iOS и Android.
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Право обновиться на Android 17 имеют следующие смартфоны Google:
- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
- Pixel 8, 8 Pro, 8a
- Pixel 7, 7 Pro, 7a
- Pixel 6, 6 Pro, 6a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
Если у вас Pixel из списка, обновление можно проверить вручную в настройках телефона — оно бесплатное и ставится по воздуху.
Какие телефоны Samsung получат Android 17 с One UI 9.0
Samsung уже тестирует One UI 9.0 на базе Android 17 в режиме беты, но пока обновление доступно лишь для Galaxy S26. Впрочем, совсем скоро список расширят. Стабильная версия, по ожиданиям, дебютирует с Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 в июле 2026 года, после чего обновление пойдёт на старые модели.
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Линейка смартфонов Galaxy S, которые обновятся на Android 17:
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
Складные Galaxy Z:
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
Серия Galaxy A:
- Galaxy A57, A56, A55, A54
- Galaxy A37, A36, A35, A34
- Galaxy A27, A26, A25, A24
- Galaxy A17 (4G/5G), A16 (4G/5G), A15 (4G/5G)
- Galaxy A07 (4G/5G), A06 (5G)
Серии Galaxy M и F:
- Galaxy M56, M55, M55s, M54, M36, M34
- Galaxy M17, M17e, M16, M15, M07, M06
- Galaxy F70e, F56, F55, F54, F36, F34
- Galaxy F17, F16, F15, F07, F06
Планшеты Galaxy Tab и защищённые XCover:
- Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+, S10 Lite, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11, Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5, Active 5 Pro
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
Список заметно шире, чем у конкурентов — Samsung давно держит планку по длительной поддержке.
Список телефонов и планшетов OnePlus с обновлением до Android 17
Бета Android 17 у OnePlus пока ограничена моделью OnePlus 15, которая как раз сильно подешевела, но стабильная версия выйдет для целого ряда устройств. Поверх неё будет фирменная оболочка OxygenOS 16, релиз которой ожидается примерно в ноябре 2026 года.
Флагманы:
- OnePlus Open
- OnePlus 15, 15R
- OnePlus 13, 13R, 13s, 13T
- OnePlus 12, 12R
- OnePlus 11
Серия Nord:
- OnePlus Nord 6, Nord 5, Nord 4
- OnePlus Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, Nord CE 5
Планшеты:
- OnePlus Pad 4, Pad 3, Pad 2
- OnePlus Pad Lite, Pad Go 2
Когда выйдет Android 17 для Xiaomi, Redmi и POCO
Xiaomi уже публично тестирует Android 17 на премиум-моделях вроде Xiaomi 17 и 17 Ultra. А раздача стабильной версии стартует примерно в октябре 2026 года. Причем в Китае апдейт выйдет на пару недель раньше. Если хотите проверить, получит ли ваш смартфон HyperOS 4, это можно сделать через приложение MemeOS Enhancer.
Смартфоны Xiaomi в списке:
- Xiaomi Leica Leitzphone
- Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14 Civi, 14T, 14T Pro
- Xiaomi 13T, 13T Pro
- Xiaomi Mix Flip
Redmi в раннюю бету не попали, но обычно получают апдейт вместе с премиум-линейкой Xiaomi — то есть примерно в ноябре 2026 года. А если вы только выбираете, какой смартфон купить, присоединяйтесь к каналу Сундук Али-Бабы — там много классных моделей, проверенных авторами AndroidInsider.ru.
Модели Redmi:
- Redmi Note 15 (4G/5G), Note 15 Pro (4G/5G), Note 15 Pro+, Note 15 Special
- Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+, Note 14S
- Redmi 15 (4G/5G), 15C (4G/5G), 15A
- Redmi A7, A7 Pro (4G/5G), A5
- Redmi Pad 2, Pad 2 9.7, Pad 2 Pro
- Redmi Turbo 5
Телефоны POCO начнут получать Android 17 тоже ближе к ноябрю 2026 года:
- POCO F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro
- POCO X8 Pro, X8 Pro Max, X7, X7 Pro, X6 Pro
- POCO M8, M8 Pro, M8s, M7 4G, M7 Plus
- POCO C85 (4G/5G), C85x, C81, C81 Pro, C81x, C71
- POCO Pad X1, Pad M1, Pad C1
Смартфоны Realme и iQOO, которые получат Android 17
У Realme бету получил только GT 8 Pro, но стабильное обновление дойдёт до широкого круга устройств. Оно придёт с оболочкой Realme UI 8.0 и стартует в начале ноября 2026 года.
Список Realme:
- Realme GT 8 Pro, GT 7, 7 Pro, 7 Pro Racing, 7T, GT 6, 6T, GT 5 Pro
- Realme 16, 16 Pro, 16 Pro+, 16T, 15, 15 Pro, 15 Lite, 15T, 15x, 14, 14 Pro, 14 Pro+, 14T
- Realme P4, P4 Pro, P4 Lite (4G/5G), P4 Power 5G, P4R, P4x, P3, P3 Pro, P3 Ultra, P3x
- Realme C85 (4G/5G), C85 Pro, C83, C75, C75x, C73, C71
- Realme Narzo Power 5G, Narzo 100 Lite, Narzo 90, 90X, 80 Lite (4G/5G), 80 Pro, 80x
- Realme Note 80, Note 70, 70T, Pad 3
iQOO идёт по тому же графику, что и Vivo — обновление ожидается с ноября 2026 года. Модели iQOO:
- iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12, 12 Pro
- iQOO Z11x, Z10, Z10x, Z10R, Z10 Lite
- iQOO Neo 10, 10R, Neo 9 Pro
Vivo, Oppo, Honor, Sony, Asus и Nothing — кто получит Android 17 и когда
Большинство китайских брендов начнут раздачу в ноябре 2026 года, но у некоторых сроки и оболочки отличаются. Коротко по каждому.
Vivo обновится с оболочкой OriginOS 7 примерно в ноябре. В списке серии X (X300, X200, X100), V (V70, V60, V50, V40), T (T4 и варианты) и Y (Y400, Y300 и младшие модели).
Oppo тоже стартует около ноября 2026 года. Право на апдейт получат складные Find N (N6, N5, N3, N2 и Flip-версии), флагманы Find X (X9, X8, X7, X6), серии Reno 11–15, а также линейки F, K и планшеты Pad.
Honor выпустит Android 17 с оболочкой MagicOS 11, старт ожидается в октябре 2026 года. Обновятся серия Magic (8, 7, 6, складные V6, V5, V3, Vs3) и номерные модели Honor 600, 400, 300 и 200.
Nothing бету не выпускала, но может оказаться среди первых со стабильной версией на оболочке Nothing OS 5.0 — старт примерно в ноябре. В списке Phone (4a) и (4a) Pro, Phone (3), линейка (3a), Phone (2a), (2a) Plus и CMF Phone 2 Pro.
Sony не участвует в партнёрской бете и выпустит стабильную версию сразу, около октября 2026 года. Право на обновление имеют всего три модели: Xperia 1 VII, Xperia 1 VI и Xperia 10 VI.
Asus традиционно не спешит с софтом — стабильный Android 17, скорее всего, придёт ближе к концу года. В списке ROG Phone 9, 9 Pro, 9 FE и Zenfone 12 Ultra.
Как узнать, получит ли ваш телефон обновление до Android 17
Если вашей модели нет в списках выше, это ещё не приговор — производители часто добавляют устройства позже. Вот что стоит сделать:
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- Найдите свою модель в списке нужного бренда в этой статье.
- Откройте настройки телефона и проверьте раздел обновлений системы вручную.
- Сверьтесь с обещанным сроком поддержки вашего устройства — обычно его указывают на сайте производителя.
- Дождитесь официального анонса бренда: пока списки построены на политике обновлений, а не на прямых заявлениях.
Главный вывод простой. Pixel уже на Android 17, Samsung подтянется с One UI 9.0 ближе к июлю, а основная волна для китайских брендов и Nothing придётся на октябрь–ноябрь 2026 года. Если ваша модель есть в списке — обновление почти наверняка придёт, но точные даты и финальный перечень устройств стоит сверять с официальными анонсами, когда они появятся.