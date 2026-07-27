Xiaomi разом отправила на пенсию сразу десять устройств. Больше никаких новых версий HyperOS, обновлений Android и, что куда важнее, патчей безопасности. В списке устройств Xiaomi, снятых с поддержки, оказались и бывшие флагманы, и народные середняки POCO с Redmi, и планшеты. Разбираю, кого именно отключили и почему такие модели не стоит брать в 2026 году, даже с рук. А если хочется наоборот, с запасом на годы вперёд, посмотрите самые долговечные смартфоны Xiaomi.

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Придется ли HyperOS 4 на Xiaomi 12

Больнее всего ситуация выглядит для флагманов. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12S Ultra вышли всего в 2022 году, стоили серьёзных денег, а обновление HyperOS для них уже закрыто. Причём под нож попали именно версии для России, Китая и Индонезии, так что серые аппараты с нашего рынка в зоне риска в первую очередь.

Обидно вдвойне, если вспомнить, что примерно в это же время Xiaomi раскатывает свежую прошивку на другие модели. Кто попал в список поддерживаемых устройств Xiaomi, я разбирал в материале про HyperOS 3 на Android 17, там же видно, насколько короткой оказалась жизнь двенадцатой серии. Купить сегодня Xiaomi 12 с рук ради «флагмана по скидке» значит получить телефон, который больше не будет обновляться вообще.

Смартфон POCO и Redmi, которые перестанут обновляться

Средний класс пострадал не меньше. Поддержки лишились POCO X5, POCO X5 Pro 5G, Redmi K60E и Redmi 10 5G, а это ровно те народные модели, которых до сих пор полно на вторичке и в серых магазинах. Именно их чаще всего берут по принципу «что подешевле». Проблема в том, что POCO и Redmi без обновлений перестают получать патчи безопасности, и со временем дыр в защите становится больше. Для телефона с банковскими приложениями новость так себе.

Если бюджет ограничен, но хочется свежую прошивку и запас поддержки на годы, логичнее смотреть на новинки суббренда: недавно я расписывал POCO F9 Pro и F9 Ultra с батареей на 10000 мАч. Так что, отвечая на вопрос, какие смартфоны Xiaomi перестанут обновляться, весь этот список я бы держал в голове и обходил в магазине стороной. Другие лайфхаки сможете узнать в нашем Телеграм-канале, подписывайтесь!

Какие планшеты Xiaomi и POCO не получат HyperOS 4

Досталось и планшетам. Обновления Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Max тоже прекращены: в HyperOS список поддерживаемых устройств их больше не включает. А планшет живёт заметно дольше телефона, его берут на три-четыре года минимум, поэтому терять поддержку ему особенно некстати.

Новых версий Android эти модели уже не увидят, а там регулярно появляются интересные штуки. Да, свежие апдейты иногда сами приносят сюрпризы: вон баг Wi-Fi в Android 17 загнал часть Pixel в бесконечный цикл переподключения. Но разовый баг чинится следующим патчем, а вот планшеты Xiaomi без поддержки застревают на старой версии навсегда. Брать такой Pad 6 в 2026-м, рассчитывая на долгие годы, я бы не советовал.

Стоит ли покупать старые смартфоны Xiaomi

Если такой аппарат у вас уже есть, паниковать незачем: он не превратится в кирпич и продолжит работать как раньше. А вот покупать его в 2026 году я бы не стал. Без патчей безопасности риск для данных растёт, а новых функций ждать уже не приходится. Куда разумнее вложиться в то, что реально будет жить. Если хочется мощный и актуальный аппарат, я собирал 7 смартфонов, которые точно потянут Android 17 без тормозов.

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А чтобы понимать, какие смартфоны обновит Xiaomi в ближайшие годы, ориентируйтесь на серию Xiaomi 17 и Xiaomi 15T Pro: у них пять крупных обновлений Android и шесть лет патчей. Свежее обновление смартфонов Xiaomi получают именно они, а не старички из EOL. Проще говоря, перед покупкой сверьтесь со списком поддерживаемых устройств Xiaomi, чтобы не платить за то, что уже похоронили.