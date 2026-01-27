Какие Xiaomi перестанут обновляться в 2026 году, и что с ними будет

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и обновления Xiaomi, которые регулярно поступают на смартфоны раз в несколько месяцев, в определенный момент перестают приходить. Так обычно и заканчивается срок поддержки, а затем наступает неопределенность. Но мы решили разгадать тайну и выяснили, какие Xiaomi перестанут обновляться в 2026 году, и что произойдет после наступления дня X.

Смартфоны Xiaomi, которые перестанут обновляться

В 2026 году на глобальном рынке перестанут получать обновления более десятка смартфонов, а именно:

Xiaomi 12 Pro (январь);

Xiaomi 12 (январь);

POCO X5 Pro (февраль);

POCO X5 (февраль);

Xiaomi 12 Lite (март);

REDMI Note 12 5G (март);

POCO F5 (май);

Xiaomi 12T Pro (август);

Xiaomi 12T (август);

Xiaomi 13 Lite (август);

POCO M6 Pro 5G (сентябрь);

REDMI Note 12 Pro+ 5G (октябрь);

REDMI Note 12 Pro 5G (октябрь).

Кроме того, в июне 2026 года свое последнее обновление получит планшет Xiaomi Pad 6, а в сентябре — REDMI Pad SE. Далее на них тоже перестанут поступать апдейты программного обеспечения.

Что будет со смартфоном Xiaomi без обновлений

Завершение срока поддержки Xiaomi — стандартная практика. Однако отсутствие обновлений не является приговором для смартфонов и планшетов. Мобильным устройством можно продолжать пользоваться в полном объеме, имея доступ ко всем функциям. Кроме того, будут обновляться все приложения.

Однако после завершения срока поддержки постепенно начинает снижаться безопасность устройства. Патчи, устраняющие уязвимости, перестают приходить вместе с обновлениями. А это значит, что ваш смартфон или планшет станет более восприимчивым к кибератакам.