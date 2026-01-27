Какие Xiaomi перестанут обновляться в 2026 году, и что с ними будет

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и обновления Xiaomi, которые регулярно поступают на смартфоны раз в несколько месяцев, в определенный момент перестают приходить. Так обычно и заканчивается срок поддержки, а затем наступает неопределенность. Но мы решили разгадать тайну и выяснили, какие Xiaomi перестанут обновляться в 2026 году, и что произойдет после наступления дня X.
Смартфоны Xiaomi, которые перестанут обновляться
В 2026 году на глобальном рынке перестанут получать обновления более десятка смартфонов, а именно:
- Xiaomi 12 Pro (январь);
- Xiaomi 12 (январь);
- POCO X5 Pro (февраль);
- POCO X5 (февраль);
- Xiaomi 12 Lite (март);
- REDMI Note 12 5G (март);
- POCO F5 (май);
- Xiaomi 12T Pro (август);
- Xiaomi 12T (август);
- Xiaomi 13 Lite (август);
- POCO M6 Pro 5G (сентябрь);
- REDMI Note 12 Pro+ 5G (октябрь);
- REDMI Note 12 Pro 5G (октябрь).
Кроме того, в июне 2026 года свое последнее обновление получит планшет Xiaomi Pad 6, а в сентябре — REDMI Pad SE. Далее на них тоже перестанут поступать апдейты программного обеспечения.
Что будет со смартфоном Xiaomi без обновлений
Завершение срока поддержки Xiaomi — стандартная практика. Однако отсутствие обновлений не является приговором для смартфонов и планшетов. Мобильным устройством можно продолжать пользоваться в полном объеме, имея доступ ко всем функциям. Кроме того, будут обновляться все приложения.
Однако после завершения срока поддержки постепенно начинает снижаться безопасность устройства. Патчи, устраняющие уязвимости, перестают приходить вместе с обновлениями. А это значит, что ваш смартфон или планшет станет более восприимчивым к кибератакам.