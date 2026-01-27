Какие Xiaomi перестанут обновляться в 2026 году, и что с ними будет

  2. Темы
  3. OS
Герман Вологжанин

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и обновления Xiaomi, которые регулярно поступают на смартфоны раз в несколько месяцев, в определенный момент перестают приходить. Так обычно и заканчивается срок поддержки, а затем наступает неопределенность. Но мы решили разгадать тайну и выяснили, какие Xiaomi перестанут обновляться в 2026 году, и что произойдет после наступления дня X.

Какие Xiaomi перестанут обновляться в 2026 году, и что с ними будет. Прощаемся с обновлениями этих и других Xiaomi. Изображение: TechTablets. Фото.

Прощаемся с обновлениями этих и других Xiaomi. Изображение: TechTablets

Смартфоны Xiaomi, которые перестанут обновляться

В 2026 году на глобальном рынке перестанут получать обновления более десятка смартфонов, а именно:

  • Xiaomi 12 Pro (январь);
  • Xiaomi 12 (январь);
  • POCO X5 Pro (февраль);
  • POCO X5 (февраль);
  • Xiaomi 12 Lite (март);
  • REDMI Note 12 5G (март);
  • POCO F5 (май);
  • Xiaomi 12T Pro (август);
  • Xiaomi 12T (август);
  • Xiaomi 13 Lite (август);
  • POCO M6 Pro 5G (сентябрь);
  • REDMI Note 12 Pro+ 5G (октябрь);
  • REDMI Note 12 Pro 5G (октябрь).

Кроме того, в июне 2026 года свое последнее обновление получит планшет Xiaomi Pad 6, а в сентябре — REDMI Pad SE. Далее на них тоже перестанут поступать апдейты программного обеспечения.

Что будет со смартфоном Xiaomi без обновлений

Завершение срока поддержки Xiaomi — стандартная практика. Однако отсутствие обновлений не является приговором для смартфонов и планшетов. Мобильным устройством можно продолжать пользоваться в полном объеме, имея доступ ко всем функциям. Кроме того, будут обновляться все приложения.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Однако после завершения срока поддержки постепенно начинает снижаться безопасность устройства. Патчи, устраняющие уязвимости, перестают приходить вместе с обновлениями. А это значит, что ваш смартфон или планшет станет более восприимчивым к кибератакам.

Теги
Новости по теме
В 2026 году выйдет новый смартфон Xiaomi 17 Plus: вот, каким он будет
Обновление HyperOS 3 ломает Xiaomi из Китая с глобальной прошивкой: что происходит и как быстро оживить телефон
Разблокируют ли WhatsApp в России: что говорит Роскомнадзор
Лонгриды для вас
Xiaomi выпустила глобальную версию HyperOS 3. Кто и когда получит обновление в России

На презентации Xiaomi 15T были показаны не только смартфоны, но и новая версия оболочки HyperOS 3 для глобального рынка. И, хотя апдейт представили в Китае еще месяц назад, именно глобалка интересует нас в первую очередь, ведь на ней работают устройства в России и других регионах за пределами КНР. В Мюнхене Xiaomi рассказала о функциях HyperOS 3, а еще показала дорожную карту выхода обновления.

Читать далее
Какой внешний аккумулятор Xiaomi стоит купить: обзор лучших повербанков в 2025 году

Смартфоны Xiaomi используют собственный протокол быстрой зарядки, из-за чего использование сторонних аксессуаров (даже самых качественных) приводит к низкой скорости восстановления энергии. Чтобы батарея быстро набирала заветные 100%, нужно пользоваться фирменными устройствами. И сегодня мы поговорим о внешних аккумуляторах Xiaomi, которые подойдут не только владельцам смартфонов бренда, но и обладателям других гаджетов от самых разных производителей.

Читать далее
Почему WhatsApp просит создать ключ доступа, и как его сделать на Android

В конце октября из сообщений СМИ стало известно, что в России начали ограничивать получение SMS от WhatsApp и Telegram. И, хотя с проблемой столкнулись далеко не все, ее потенциальное влияние сложно переоценить: без одноразового кода нельзя войти в мессенджер. Сейчас каждый пользователь рискует потерять всю переписку, просто поменяв телефон, ведь для входа ему нужно получить SMS. В этой связи иностранные мессенджеры стараются защитить данные пользователь. Так, Telegram призывает подключить почту, а его главный конкурент — создать ключ доступа WhatsApp.

Читать далее
Новости партнеров
900 тысяч логинов и паролей от Apple ID утекли в сеть. Что сделать, чтобы защитить себя от взлома?
900 тысяч логинов и паролей от Apple ID утекли в сеть. Что сделать, чтобы защитить себя от взлома?
Какими были русские пираты и чем отличались от остальных?
Какими были русские пираты и чем отличались от остальных?
Держатели Биткоина впервые за два года начали массово фиксировать убытки. Стоит ли беспокоиться?
Держатели Биткоина впервые за два года начали массово фиксировать убытки. Стоит ли беспокоиться?