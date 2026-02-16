Какие Xiaomi получат Android 17: список моделей, которые обновятся на HyperOS 4

Главный страх владельца смартфона: вроде бы телефон еще бодрый, а крупные обновления Android уже идут мимо него. Да, производители что-то там лепят из фирменных оболочек, вот только это всего лишь бутафория. Но есть и такие устройства, которые “живут” на рынке в течение нескольких релизов Android. И смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO в этом плане одни из лучших.

Летом этого года (ориентировочно) ожидается анонс следующей версии HyperOS. Это фирменная операционная система Xiaomi, построенная на базе Android. Под капотом четвертой версии будет самый свежий Android 17. И в сети уже появился список устройств, которые получат такое обновление после официального релиза. Он не официальный, но правдоподобный.

Какие устройства Xiaomi получат Android 17

Обновление операционки ожидается для трех линеек, а общий список поддерживаемых телефонов в HyperOS 4 просто огромен. В нем есть флагманы, T-линейка, складные модели и планшеты:

Xiaomi 17 Ultra и Leica Edition

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 CIVI / Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi MIX FLIP 2

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi Mix Fold 3

А вот планшеты, которые тоже попали в список:

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad Mini

Помимо основной линейки обновления получат Redmi. Вот эти модели:

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi K70e

Redmi K70

Redmi K60 Ultra

Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 14R 5G

Redmi A5 4G

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi K Pad

Интересно, что некоторые свежие модели могут не получить Android 17. Например, Redmi Note 14 5G. Зато среди POCO обновляться будут даже самые бюджетные версии:

POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M8 5G

POCO M8 Pro 5G

POCO M7 5G

POCO M7 4G

POCO M7 Plus

POCO C85 5G

POCO C85 4G

POCO C71

POCO Pad X1

POCO Pad M1

Когда ждать Android 17 и HyperOS 4

По слухам, стабильный релиз Android 17 у Google должен появиться примерно в июне или июле этого года. После этого производители обычно начинают адаптировать свою оболочку под новую версию Android: сначала выходят беты и ранние сборки для флагманов, затем прошивки улетают на все остальные модели.

Обычно все выглядит так:

первыми обновятся топовые Xiaomi и дорогие планшеты

средний сегмент и бюджетники могут получить ПО заметно позже

Растянуться это легко может до конца 2026-го и даже начала 2027 года. Все зависит от региона и модели.