Какие Xiaomi получат Android 17: список моделей, которые обновятся на HyperOS 4

Главный страх владельца смартфона: вроде бы телефон еще бодрый, а крупные обновления Android уже идут мимо него. Да, производители что-то там лепят из фирменных оболочек, вот только это всего лишь бутафория. Но есть и такие устройства, которые “живут” на рынке в течение нескольких релизов Android. И смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO в этом плане одни из лучших.
⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Летом этого года (ориентировочно) ожидается анонс следующей версии HyperOS. Это фирменная операционная система Xiaomi, построенная на базе Android. Под капотом четвертой версии будет самый свежий Android 17. И в сети уже появился список устройств, которые получат такое обновление после официального релиза. Он не официальный, но правдоподобный.
Какие устройства Xiaomi получат Android 17
Обновление операционки ожидается для трех линеек, а общий список поддерживаемых телефонов в HyperOS 4 просто огромен. В нем есть флагманы, T-линейка, складные модели и планшеты:
- Xiaomi 17 Ultra и Leica Edition
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 CIVI / Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi Mix Fold 3
А вот планшеты, которые тоже попали в список:
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad Mini
🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс
Помимо основной линейки обновления получат Redmi. Вот эти модели:
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Turbo 3
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 14R 5G
- Redmi A5 4G
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi K Pad
Интересно, что некоторые свежие модели могут не получить Android 17. Например, Redmi Note 14 5G. Зато среди POCO обновляться будут даже самые бюджетные версии:
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO M8 5G
- POCO M8 Pro 5G
- POCO M7 5G
- POCO M7 4G
- POCO M7 Plus
- POCO C85 5G
- POCO C85 4G
- POCO C71
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
Когда ждать Android 17 и HyperOS 4
По слухам, стабильный релиз Android 17 у Google должен появиться примерно в июне или июле этого года. После этого производители обычно начинают адаптировать свою оболочку под новую версию Android: сначала выходят беты и ранние сборки для флагманов, затем прошивки улетают на все остальные модели.
Обычно все выглядит так:
- первыми обновятся топовые Xiaomi и дорогие планшеты
- средний сегмент и бюджетники могут получить ПО заметно позже
Растянуться это легко может до конца 2026-го и даже начала 2027 года. Все зависит от региона и модели.
❗️Не забывайте подписываться на наш канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX. Там куда больше контента, чем на сайте, и работает он даже на стоянках