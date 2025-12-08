Какие Xiaomi получат обновление Android 20

Каждое Android-устройство получает регулярные обновления. Это могут быть патчи безопасности, исправления ошибок и крупные апдейты, позволяющие перейти с одной версии операционной системы на более современную. Так, последней в настоящий момент является Android 16. Но уже сейчас мы можем немного заглянуть в будущее и понять, что будет через 4 года. Ведь опубликован список Xiaomi, которые получат юбилейное обновление Android 20.

Список Xiaomi, которые получат Android 20

Пока список Xiaomi с Android 20 весьма скудный, однако по мере выхода новых моделей он будет расширяться. Сейчас можно с уверенностью заявить, что юбилейную версию операционной системы получат:

Xiaomi 15T Pro;

REDMI Pad 2 Pro;

REDMI Pad 2 Pro 5G;

REDMI Pad 2;

REDMI Pad 2 4G.

Информация об этом опубликована на сайте trust.mi.com, где Xiaomi делится списком будущих обновлений своих мобильных устройств. Указанные выше устройства не только получат Android 20, но и смогут получать апдейты безопасности до 2031, а то и 2032 года. То есть это смартфоны и планшеты на долгие годы вперед.

Сколько лет поддержки у смартфонов Xiaomi

О поддержке Xiaomi мы подробно рассказывали в одном из наших предыдущих материалов. Она напрямую зависит от класса устройства. Так, ультрабюджетные модели Xiaomi получают обновления всего 2 года, в то время как флагманы могут рассчитывать на 5 и даже 6 лет.

Одним из следствий столь длительной поддержки Xiaomi являются новые правила Евросоюза, вступившие в силу летом 2025 года. Согласно новым требованиям, производители смартфонов и планшетов должны выпускать апдейты в течение минимум 5 лет с момента выхода устройства на рынок. И Xiaomi, которая является крупным игроком на европейском рынке (3-е место после Apple и Samsung), следует им и порой даже превосходит ожидания.