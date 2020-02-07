Несмотря на то что подавляющее большинство смартфонов ещё не получили Android 10, Google готовится вот-вот запустить программу бета-тестирования Android 11 в преддверии летнего релиза. О некоторых из нововведений, которые появятся в обновлении, мы уже знаем – это в основном те мелкие механизмы вроде функции создания пролистываемых скриншотов или автоматической активации ночной темы в зависимости от времени суток. Однако Google явно не ограничится только этими функциями, а потому, будь моя воля, я бы дал компании несколько советов по развитию своей ОС.

Аналог AirDrop для Android

Времена, когда мы пользовались Bluetooth для обмена данными между смартфонами, уже прошли. Теперь в чести облачные технологии, которым, однако, оказалось не под силу обеспечить тот же уровень комфорта при передаче информации. Ведь для этого нужно сначала выгрузить файл в облако, создать ссылку, отправить её получателю, который затем должен скачать нужный ему файл. Проделать это без подключения к интернету невозможно. Однако если бы Google реализовала в Android полноценный аналог AirDrop, обмен данными превратился бы из рутины в быстрый и удобный процесс. Да, я знаю, что компания работает над созданием технологии Nearby Sharing, вот только работать он будет на расстоянии не более 30 см, а мне хотелось бы побольше раз эдак в 100.

Настроить жесты на Android

В Android 9 Pie Google впервые освоила жестовое управление, доведя его, как ей показалось, до совершенства в Android 10. Однако это не так. Я честно попробовал пользоваться жестами, но быстро понял, что их разработка велась в отрыве от остальной операционной системы. Дело в том, что жест возврата назад больше не позволяет с удобством вызывать контекстное меню, которое присутствует во многих приложениях на Android. Если я свайпаю по нижней части экрана, я уже не могу открыть боковую вкладку с параметрами, хотя раньше с этим проблем не было. В итоге для этого мне приходится тянуться к верхней части экрана, что на 6,5-дюймовом смартфоне совсем неудобно. Поэтому было бы здорово, если бы Google дала нам возможность настраивать продолжительность жестов либо – на что я не надеюсь – сделала это сама.

Чем вредна быстрая зарядка

Сегодня уже никого не удивишь быстрой зарядкой, которая есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей даже ёмкие аккумуляторы на 4000 мАч и более заряжаются плюс-минус за час. Это супер-удобно, но вредно. Поэтому я рассчитываю, что Google последует примеру Apple и добавит в Android функцию оптимизированной зарядки. В обычном режиме смартфон до достижения 80% заряжается быстро, а от 80 до 100% — малым током. Режим оптимизированной зарядки позволяет ему сразу начать заряжаться малым током. В результате время зарядки увеличится до 6-8 часов, но нагрузка на аккумулятор будет меньше, позволив ему служить дольше.

Быстрые команды на Android

Используя iOS, я привык к быстрым командам, которые позволяют автоматизировать выполнение многих процессов и тем самым расширить функциональные возможности устройства. Благодаря им на iPhone можно скачивать музыку из «ВКонтакте» или видео из YouTube, конвертировать документы, автоматически находить новый прокси-сервер для Telegram и много чего ещё. Сейчас у Android есть похожая функциональность, но она сильно ограничена. Google Assistant позволяет настроить команды, оглашение которых будет заставлять его сделать сразу несколько действий, например, по команде «Я дома» включить в квартире свет, поставить чайник и настроить в квартире комфортную температуру. Но для небытовых задач возможностей ассистента явно недостаточно.

Резервное копирование на Android

Я обожаю функцию резервного копирования на iOS. Из-за того, что я периодически меняю iPad, я часто ей пользуюсь, перенося все данные и настройки с одного планшета на новый ровно в том виде, в котором они были изначально. Это сильно выручает, позволяя не скачивать софт и не конфигурировать устройство заново. На Android всё устроено немного иначе. Несмотря на то что функция резервного копирования тут тоже есть, она из рук вон плохо работает с устройствами разных брендов. В результате, если вы захотите пересесть с Google Pixel на Galaxy Note, ждите, что часть данных не перенесётся вообще, а часть не распознается новым аппаратом из-за различий в прошивках. Поэтому, Google, дай нам универсальный инструмент резервного копирования, а иначе смысл от него сходит на нет.