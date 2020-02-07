Каких функций мне не хватает в Android 0

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Иван Кузнецов

Несмотря на то что подавляющее большинство смартфонов ещё не получили Android 10, Google готовится вот-вот запустить программу бета-тестирования Android 11 в преддверии летнего релиза. О некоторых из нововведений, которые появятся в обновлении, мы уже знаем – это в основном те мелкие механизмы вроде функции создания пролистываемых скриншотов или автоматической активации ночной темы в зависимости от времени суток. Однако Google явно не ограничится только этими функциями, а потому, будь моя воля, я бы дал компании несколько советов по развитию своей ОС.

Android должен измениться, и часть этих изменений должна произойти под влиянием iOS

Аналог AirDrop для Android

На Android появится аналог AirDrop, но сильно урезанный

Времена, когда мы пользовались Bluetooth для обмена данными между смартфонами, уже прошли. Теперь в чести облачные технологии, которым, однако, оказалось не под силу обеспечить тот же уровень комфорта при передаче информации. Ведь для этого нужно сначала выгрузить файл в облако, создать ссылку, отправить её получателю, который затем должен скачать нужный ему файл. Проделать это без подключения к интернету невозможно. Однако если бы Google реализовала в Android полноценный аналог AirDrop, обмен данными превратился бы из рутины в быстрый и удобный процесс. Да, я знаю, что компания работает над созданием технологии Nearby Sharing, вот только работать он будет на расстоянии не более 30 см, а мне хотелось бы побольше раз эдак в 100.

Настроить жесты на Android

Система жестового управления на Android несовершенна

В Android 9 Pie Google впервые освоила жестовое управление, доведя его, как ей показалось, до совершенства в Android 10. Однако это не так. Я честно попробовал пользоваться жестами, но быстро понял, что их разработка велась в отрыве от остальной операционной системы. Дело в том, что жест возврата назад больше не позволяет с удобством вызывать контекстное меню, которое присутствует во многих приложениях на Android. Если я свайпаю по нижней части экрана, я уже не могу открыть боковую вкладку с параметрами, хотя раньше с этим проблем не было. В итоге для этого мне приходится тянуться к верхней части экрана, что на 6,5-дюймовом смартфоне совсем неудобно. Поэтому было бы здорово, если бы Google дала нам возможность настраивать продолжительность жестов либо – на что я не надеюсь – сделала это сама.

Чем вредна быстрая зарядка

Быстрая зарядка удобна для нас, но небезопасна для аккумулятора

Сегодня уже никого не удивишь быстрой зарядкой, которая есть практически в любом смартфоне. Благодаря ей даже ёмкие аккумуляторы на 4000 мАч и более заряжаются плюс-минус за час. Это супер-удобно, но вредно. Поэтому я рассчитываю, что Google последует примеру Apple и добавит в Android функцию оптимизированной зарядки. В обычном режиме смартфон до достижения 80% заряжается быстро, а от 80 до 100% — малым током. Режим оптимизированной зарядки позволяет ему сразу начать заряжаться малым током. В результате время зарядки увеличится до 6-8 часов, но нагрузка на аккумулятор будет меньше, позволив ему служить дольше.

Быстрые команды на Android

Быстрые команды могут расширить функциональные возможности Android

Используя iOS, я привык к быстрым командам, которые позволяют автоматизировать выполнение многих процессов и тем самым расширить функциональные возможности устройства. Благодаря им на iPhone можно скачивать музыку из «ВКонтакте» или видео из YouTube, конвертировать документы, автоматически находить новый прокси-сервер для Telegram и много чего ещё. Сейчас у Android есть похожая функциональность, но она сильно ограничена. Google Assistant позволяет настроить команды, оглашение которых будет заставлять его сделать сразу несколько действий, например, по команде «Я дома» включить в квартире свет, поставить чайник и настроить в квартире комфортную температуру. Но для небытовых задач возможностей ассистента явно недостаточно.

Резервное копирование на Android

Резервное копирование на Android сейчас выглядит как полумера, чем реальный инструмент, облегчающий переезд с устройства на устройство

Я обожаю функцию резервного копирования на iOS. Из-за того, что я периодически меняю iPad, я часто ей пользуюсь, перенося все данные и настройки с одного планшета на новый ровно в том виде, в котором они были изначально. Это сильно выручает, позволяя не скачивать софт и не конфигурировать устройство заново. На Android всё устроено немного иначе. Несмотря на то что функция резервного копирования тут тоже есть, она из рук вон плохо работает с устройствами разных брендов. В результате, если вы захотите пересесть с Google Pixel на Galaxy Note, ждите, что часть данных не перенесётся вообще, а часть не распознается новым аппаратом из-за различий в прошивках. Поэтому, Google, дай нам универсальный инструмент резервного копирования, а иначе смысл от него сходит на нет.

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