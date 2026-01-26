Каким будет Android 17, и когда он появится на смартфонах

Хотя актуальной версией сегодняшних смартфонов является Android 16, компания Google уже готовит выход Android 17. Свежая ОС для смартфонов и планшетов появится в 2026 году и совершенно точно приготовит несколько интересных изменений. Мы выяснили, что нового появится в Android 17, а также, когда и для каких устройств выйдет очередное поколение мобильной системы. Вся информация собрана в нашем материале.

Что нового будет в Android 17

Android 17, как и все последние поколения мобильных ОС от Google, по большей части содержит в себе изменения для разработчиков, в то время как интеграция нововведений для обычных пользователей ложится на плечи создателей прошивок. Но кое-что в свежей системе заметят владельцы смартфонов Pixel.

Так, в ранней сборке Android 17 было обнаружено новое меню, позволяющее сделать раздельные центр управления и панель уведомлений. На большинстве современных смартфонов эта функция уже давно реализована на уровне оболочки, но чистый Android предлагает ее впервые.

С визуальной точки зрения, согласно ранним утечкам, Android 17 предложит размытие системного интерфейса. Это будет заметно более-менее во всех элементах ОС. Кроме того, по неподтвержденной информации, среди нового в Android 17 может быть:

дизайн Material 3 Expressive за пределами Google Pixel;

живые обновления для отображения информации в реальном времени;

улучшенная защита от сброса до заводских настроек;

расширенная темная тема;

режим низкой освещенности;

поддержка графических приложений в терминале Linux;

локальные функции искусственного интеллекта и другое.

Это далеко не все возможные изменения Android 17. Больше информации станет известно ближе к выходу операционной системы.

Когда выйдет Android 17

По предварительной информации, дата выхода Android 17 состоится в июне 2026 года. Об этом говорят сроки релиза предыдущей версии ОС, которая была запущена в июне 2026-го.

Сначала Android 17 будет доступен на смартфонах Google Pixel, а позже начнет распространяться и на устройства других производителей. Сроки развертывания составят несколько месяцев, а потому выход Android 17 для некоторых моделей состоится лишь в 2027 году.

Какие телефоны получат Android 17

Android 17 начнет распространяться в соответствии с политикой обновлений производителей смартфонов. Доступность апдейта будет зависеть от сроков поддержки конкретных устройств. Полный список смартфонов с Android 17 будет состоять из нескольких сотен моделей, среди которых точно окажутся популярные:

Xiaomi 15 и Xiaomi 17;

POCO M8 и POCO F8;

REDMI Note 15;

Galaxy S25 и Galaxy S26;

OnePlus 13 и OnePlus 15;

vivo X300 и vivo X300 Pro;

iQOO 13 и iQOO 15;

realme GT 7 Pro и GT 8 Pro, а также многие другие.

Разумеется, Android 17 получат смартфоны Google, начиная с Pixel 7. Именно они окажутся самыми первым и смогут обновиться уже летом 2026 года.