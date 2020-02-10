Каким я вижу будущее мобильных операционных систем

Софт в смартфоне важнее всего. И от такой позиции я, вероятно, никогда не откажусь. Зачем нам хорошая камера и высокая производительность, если операционная система смартфона будет зависать и не сможет предложить пользователю достаточной функциональности? В настоящее время уже прослеживается определенная тенденция на рынке операционных систем, которая уже через 1-2 года может сильно проявить себя и стать новым этапом в развитии рынка мобильных гаджетов.

Начать стоит с того, что после запрета на использование сервисов Google в смартфонах Huawei китайский гигант заявил, что работает над собственной операционной системой HarmonyOS. Её особенностью станет микроядро и модульная архитектура. Это позволит использовать данную операционную систему на смартфонах, лампочках, планшетах, ноутбуках, ПК, автомобилях, смартфонах, холодильниках и любой другой технике. Модульная архитектура к тому же позволит Huawei сделать систему легче на смартфонах. Компания ранее заявила, что в ядре Android используется лишь 20% кода из 20 миллионов строк. И такое количество бойлерплейта, конечно, не круто.

Теперь у нас появляются новости о какой-то операционной системе от Google под названием Pigweed. Вероятно, это коммерческое название “фуксии”. По слухам, новая операционная система Google станет неким аналогом HarmonyOS. Её также можно будет использовать в любой технике и гаджетах.

Компания Microsoft также предлагает своим пользователям планшеты на полноценной Windows 10, создавая общую экосистему для устройств в различном форм-факторе. В будущем не исключаю, что Microsoft может представить смартфон на полноценной Windows с возможностью устанавливать привычные декстоп-приложения. Это станет возможным, когда компания популяризует складные телефоны, чтобы при раскрытии мобильный режим Windows автоматически переключался в десктопный.

Было бы неплохо, если бы такой же концепции единой системы с общими приложениями предлагала Google со своей новой операционной системой, потому что очевидно, что уже совсем скоро складные телефоны, превращающиеся в планшетное устройство, станут нормой для рынка. И крупным производителям просто необходимо предложить систему, которая будет предлагать интерфейс под любые размеры экранов и железки любой мощности.

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В этом вопросе сегодня, на мой взгляд, отстает Apple. Она предлагает iPad OS на iPad, iOS на iPhone и MacOS на MacBook. Такое разделение на 3 разные операционные системы в 2020 году — крайне устаревший вариант. Гораздо круче было бы, если бы компания предложила единую операционную систему для всех устройство с единым интерфейсом, который бы в реальном времени адаптировался под диагональ экрана.

Примерно с 2021 года начнется война 3 компаний — Google, Apple и Microsoft за влияние на рынке не только мобильных устройств, но и всего, что требует для работы операционную систему. Единая операционная система означает единую экосистему и общий пользовательский опыт, и победитель в этой битве станет новым лидером на рынке гаджетов. Microsoft сейчас выглядит более интересно в этом вопросе, так как в десктоп-режиме предлагает возможность полноценного запуска любых Windows-приложений. Вы сможете вести разработку чего-либо на вашем планшете, если вы занимаетесь программированием, например. Это делает Microsoft автоматически победителем в будущей войне за первенство в области универсальных операционных систем. И удивительно, что Microsoft еще с выходом Windows 8 в 2012 году стала предлагать планшетный режим даже на десктопах. Уже тогда компания давала юзерам единую операционную систему для устройств разного форм-фактора, поэтому можно говорить о большем опыте Microsoft в этом вопросе.

Интересно узнать, что думаете вы по этому поводу. Каким вы видите будущее мобильных операционных систем? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш Телеграм.