Когда и какие Xiaomi получат HyperOS 3.1: график выхода обновления

Xiaomi начала распространять новую версию своей фирменной системы, и теперь постепенно становится понятно, когда выйдет HyperOS 3.1 для разных моделей бренда. Компания уже опубликовала официальный график обновления. Поэтому сейчас можно увидеть, какие смартфоны получат HyperOS 3.1 в числе первых и какие устройства придется подождать немного дольше. В ближайшие недели перечень будет постепенно расширяться и отличий от списка телефонов с HyperOS 3 окажется немало.
Что нового в HyperOS 3.1
Если коротко, то HyperOS 3.1 приносит в первую очередь улучшения экосистемы и повседневного использования. Xiaomi не стала радикально менять интерфейс, но добавила несколько функций, которые делают работу с системой заметно удобнее.
Например, обновление HyperOS 3.1 добавляет расширенную поддержку AirPods. На смартфонах Xiaomi теперь отображается уровень заряда наушников, доступны настройки шумоподавления и поддерживается пространственное аудио. Подключение происходит через всплывающее окно, как на устройствах Apple.
Также система получила улучшенную интеграцию с другими платформами. Пользователи могут принимать звонки с iPhone и синхронизировать SMS-коды подтверждения. Для компьютеров Mac добавлена поддержка HyperConnect, которая позволяет открывать заметки и фотоальбомы Xiaomi Cloud прямо на компьютере.
Кроме того, Xiaomi HyperOS 3.1 получила новый менеджер паролей со сквозным шифрованием и автозаполнением. Xiaomi также обновила диктофон с ИИ-сводками записей, улучшила возможности камеры для работы с LUT-профилями Mi-LOG и добавила режим Senior Care с увеличенными элементами интерфейса.
График выхода HyperOS 3.1
Теперь о главном — обновление Xiaomi будет распространяться поэтапно. Такой подход позволяет постепенно проверять стабильность системы и расширять список устройств. Ниже можно увидеть, какие телефоны получат HyperOS 3.1 в разные периоды весны.
С 11 марта 2026 года:
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition;
- Xiaomi 17 Ultra;
- Xiaomi 17 Pro Max;
- Xiaomi 17 Pro;
- Xiaomi 17;
- Xiaomi Pad 8 Pro;
- Xiaomi Pad 8;
- REDMI K90 Pro Max;
- REDMI K90.
До 31 марта 2026 года:
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15S Pro;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi MIX Flip 2;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7;
- REDMI K80 Pro;
- REDMI K80 Ultimate Edition;
- REDMI K80;
- REDMI Turbo 5 Max;
- REDMI Turbo 5;
- REDMI K Pad.
До 15 апреля 2026 года:
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- REDMI K70 Pro;
- REDMI K70 Ultimate Edition;
- REDMI K70;
- REDMI K70E;
- REDMI Turbo 4 Pro;
- REDMI Turbo 4;
- REDMI Note 15 Pro+;
- REDMI Note 15 Pro;
- REDMI Note 15;
- REDMI Pad 2 Pro.
До 23 апреля 2026 года:
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- REDMI K60 Pro;
- REDMI K60 Ultimate Edition;
- REDMI Turbo 3;
- REDMI Note 15R;
- REDMI Note 14 Pro+;
- REDMI Note 14 Pro;
- REDMI Note 14 5G;
- REDMI Note 13 Pro+;
- REDMI Note 13 Pro;
- REDMI Note 13R;
- REDMI 15R 5G;
- REDMI 14R 5G;
- REDMI 14C;
- REDMI Pad 2;
- REDMI Pad Pro 5G;
- REDMI Pad Pro.
Таким образом, телефоны будут получать HyperOS 3.1 постепенно в течение марта и апреля. Сначала обновятся новые флагманы и планшеты, затем очередь дойдет до моделей предыдущих поколений и более доступных устройств REDMI.
Глобальная версия HyperOS 3.1
Важно понимать, что опубликованный график относится только к Китаю. Именно для Поднебесной компания публикует подобные списки устройств и именно для китайских версий смартфонов сейчас распространяется обновление Xiaomi HyperOS.
Глобальная версия системы обычно выходит немного позже. Поэтому обновление телефона Xiaomi до HyperOS 3.1 для международных моделей может появиться в другие сроки.
Также список устройств будет отличаться в зависимости от региона. Поэтому владельцам глобальных версий стоит воспринимать этот график как ориентир, а точные сроки выхода системы Xiaomi обычно публикует отдельно.