Когда мой смартфон Huawei получит EMUI 11

В этом году презентация EMUI 11 прошла без особого пафоса. Мало того, что Huawei пришлось строить обновление на базе прошлогодней Android 10, так ещё и с функциональной точки зрения оно получилось откровенно посредственным. Сложилось впечатление, что у разработчиков либо закончились идеи, либо всё, что можно было выжать из фирменной прошивки, они уже выжали годом ранее. Наверное, поэтому в компании предпочли не объявлять дату выхода обновления для большинства смартфонов, а просто по-тихому устроили бета-тестирование, надеясь получить доступ к Android 11. Но тянуть с релизом бесконечно тоже было нельзя, и Huawei наконец назвала сроки обновления фирменных смартфонов.

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Huawei планирует распространять EMUI 11 волнами. Сначала обновление получат страны Азии, Африки и Россия, которую даже выделили в отдельный регион. Сказались прочные позиции Huawei на отечественном рынке, где она стабильно входит в тройку самых популярных производителей смартфонов, и любовь местной аудитории к аппаратам китайского бренда.

Затем апдейт доберётся до Азиатско-Тихоокеанского региона, далее – Западная Европа, Северо-Восточная Европа, латинская Америка, Япония и уже потом – Индия. Индию поставили на последнее место из-за необходимости переработать сервисный состав прошивки, поскольку местные власти выступают категорически против китайских сервисов на территории страны.

Какие устройства Huawei получат EMUI 11

Huawei P40/P40 Pro/P40 Pro+ – декабрь 2020 года

Huawei Mate 30/Mate 30 Pro/Mate 30 Pro 5G – декабрь 2020 года

Huawei Mate Xs – январь 2021 года

Huawei nova 7 – январь 2021 года

Huawei P30/P30 Pro – первый квартал 2021 года

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 X/Mate 20 X 5G/Mate 20 RS – 1 квартал 2021 года

Huawei nova 5T — 1 квартал 2021 года

Huawei MatePad Pro – 1 квартал 2021 года

Huawei MatePad Pro 5G – 1 квартал 2021 года

Huawei MediaPad M6 10,8” – 1 квартал 2021 года

Что будет с Honor после того, как Huawei ее продала

По неизвестной причине Huawei не стала публиковать график обновления смартфонов Honor, хотя обычно позволяла себе это делать. Возможно, это как-то связано с тем, что теперь Honor больше не является дочерней компанией Huawei, а принадлежит другому владельцу, которому предстоит принимать решение о готовности Magic UI 4.0 и сроки выхода прошивки в релиз. С другой стороны, скорее всего, передача права собственности ещё не состоялась, поскольку это процесс довольно небыстрый, да и разработка апдейта велась ещё при Huawei. Поэтому я ожидал, что она опубликует график обновления и для смартфонов своего суббренда.

Новые функции EMUI 11

Как я уже говорил выше, ничем особенным ни EMUI 11, ни Magic UI 4.0 похвастать не смогут. Вот лишь основные нововведения обеих прошивок:

Доработанный режим мультиоконности с возможностью быстрого запуска второго приложения;

Возможность запускать приложения в плавающем окне поверх основного экрана с задачей;

Автоматическое удаление EXIF-информации с фотографии при пересылке;

Блокировка вывода уведомлений при трансляции картинки на внешние экраны;

Умная сортировка фотографий по папкам и автоматическое создание сторис из старых фото;

Увеличенное количество заставок и расширенная функциональность режима AOD;

Поддержка русского языка голосовым ассистентом Huawei по имени Celia.

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Вот, собственно, и всё. Остальные функции ещё менее значимы. А ведь и эти, если говорить откровенно, довольно посредственны с точки зрения полезной нагрузки. Понятное дело, что автоудаление EXIF-данных – это удобно, но я, знаете, мог бы прожить и без этого. А вот без сервисов Google или, скажем, возможности получить горячий доступ к картам, сохранённым в Google Pay, прожить тоже можно, но уже сложнее. Поэтому лично я – наверное, впервые за долгие годы – совершенно не жду обновления своего смартфона. Ведь обновлением оно называется только на бумаге.