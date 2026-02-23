Когда смартфоны Xiaomi получат Android 17

  2. Темы
  3. OS
Юрий Кудлович

Производители Android-смартфонов обещают многолетнюю поддержку устройств в плане основных обновлений и патчей. Это, конечно, успокаивает, потому что смартфоны в таком режиме будут оставаться актуальными дольше, чем раньше. Но вот выход каждого крупного обновления Android все равно мы ждем с нетерпением. Особенно владельцы смартфонов Xiaomi, у которых вместе с этим выходят и новые оболочки.

Когда смартфоны Xiaomi получат Android 17. Неужели Android 17 выйдет для Xiaomi уже в мае? Изображение: xiaomitime.com. Фото.

Неужели Android 17 выйдет для Xiaomi уже в мае? Изображение: xiaomitime.com

В сети появились новые данные на тему сроков выхода Android 17. А именно, была раскрыта дата проведения презентации Google I/O для разработчиков: мероприятие пройдет с 19 по 20 мая. В один из этих дней компания должна представить новую версию операционной системы Android 17.

Когда выйдет Android 17 для Xiaomi

Как правило, Xiaomi приурочивает выпуск своего программного обеспечения к таким крупным релизам, так что ожидать первые прошивки HyperOS на базе Android 17 как раз стоит в мае. Скорее всего, речь идет о бета-тесте, хотя не исключено, что прошивки сразу могут выйти стабильными. В общем, все зависит от того, в каком виде Google покажет новый Android.

Когда выйдет Android 17 для Xiaomi. А вместе с новым андроидом выйдет и HyperOS 4. Изображение: ShiftDelete.Net. Фото.

А вместе с новым андроидом выйдет и HyperOS 4. Изображение: ShiftDelete.Net

Но, как показывает практика, всем и сразу обновления доступны не будут. Обычно это работает так: первые сборки почти всегда выходят раньше массового релиза и предназначены для тестирования. Они идут без набора новых функций и с разными шероховатостями. А уже ближе к выходу стабильных версий Android появляются и стабильные сборки HyperOS. Например, ожидается HyperOS 4, которая должна стать самым крутым апдейтом для POCO.

Какие модели получат Android 17 первыми

Если Xiaomi будет соблюдать свое классическое расписание (что скорее всего), первыми в очереди на обновление окажутся флагманы:

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17T Pro (если модель выйдет к этому моменту)

Если новая T-серия на тот момент еще не будет готова, сборка появится у ближайших актуальных топов вроде Xiaomi 15T Pro. Затем начнут обновлять модели из среднего и бюджетного сегментов: это Redmi и POCO. И для них разброс по релизам может быть до полугода. Например:

  • флагманы получают первыми
  • затем идут субфлагманы и популярные серии вроде X и F
  • позже — массовые Redmi, POCO и устройства под отдельные рынки

Поэтому прошивки если и выйдут в мае, то это скорее будет что-то очень ранее, только для флагманов, да и то, для тех, кто готов стать бета-тестером. Так или иначе, обновления получат все актуальные модели, и мы рассказывали об этом в отдельном материале.

