Когда выйдет Android 15, интерфейс приложений станет еще лучше

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Артем Сутягин

Хотя Android уже давно предлагает приложениям использовать весь экран телефона, позволяя им рисовать контент под строками состояния и навигации, многие приложения этим не пользуются. Есть много причин, по которым разработчики избегают делать свои приложения от края до края, но в грядущем обновлении Android 15 у них не будет другого выбора, кроме как сделать это — по крайней мере, все говорит именно об этом. С таким нововведением использование любимой всеми нами операционной системы станет еще более приятным и простым.

Когда выйдет Android 15, интерфейс приложений станет еще лучше. Android 15 принесет много нового, включая обновленные правила для разработчиков приложений. Изображение: 9to5google. Фото.

Android 15 принесет много нового, включая обновленные правила для разработчиков приложений. Изображение: 9to5google

Самый удобный интерфейс Android

Если вкратце, то приложения уже давно могут работать в режиме «от края до края», реализуя несколько API-интерфейсов, которые говорят ОС рисовать приложение под статусной и навигационной панелямb. Причина, по которой Google не сразу ввела такое поведение, заключается в том, что у многих приложений могут возникнуть проблемы с пользовательским интерфейсом, если они будут вынуждены переходить от края к краю. Например, в приложении может быть интерактивный элемент, такой как плавающая кнопка действия, которая будет перекрывать панель навигации, если она будет располагаться от края до края.

Чтобы решить эту проблему, Google предоставила разработчикам возможность справиться с перекрытиями с помощью вставки, которая определяет, какие части экрана приложения пересекаются с системным пользовательским интерфейсом. Однако, поскольку принцип «от края до края» никогда не применялся в приложениях, многим разработчикам не нужно было возиться с устранением этих конфликтов пользовательского интерфейса. Однако с выходом Android 15 ситуация должна измениться.

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Что нового в Android 15

Когда Google анонсировала Android 15 Beta 1 в начале этого года, она сообщила, что приложения, ориентированные на Android 15, по умолчанию будут отображаться от края до края. Чтобы помочь разработчикам с этим переходом, Google опубликовала новые документы для разработчиков, демонстрирующие, как работать с применением функции edge-to-edge в Android 15.

Что нового в Android 15. Приложения от края до края это очень удобно. Изображение: AndroidAuthority. Фото.

Приложения от края до края это очень удобно. Изображение: AndroidAuthority

Однако ни в одном из этих руководств не упоминается, что существует API, с помощью которого приложения могут отказаться от режима edge-to-edge.

API, о котором идет речь, — это атрибут windowOptOutEdgeToEdgeEnforcement, который приложения могут установить в качестве истинного значения в своих файлах тем. По умолчанию атрибут имеет значение «false», что означает, что к окну будет применяться принудительная обработка от края до края, если оно является частью приложения, ориентированного на Android 15. Если же атрибут установлен в «true», то к окну не будет применяться функция edge-to-edge.

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Какими будут приложения для Android 15

Однако в описании API предупреждается, что «этот атрибут будет устаревшим и отключенным в будущем уровне SDK». Это означает, что данный обходной путь не будет существовать вечно. По крайней мере, это дает разработчикам еще как минимум два года на оптимизацию приложений под режим «от края до края», поскольку Google Play не будет заставлять приложения ориентироваться на Android 15 до 31 августа 2026 года.

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Но даже после этого никто не знает, в какой версии Android этот атрибут будет действительно устаревшим, как предупреждает Google, а значит, его можно будет использовать, чтобы не поддерживать режим edge-to-edge дольше двух лет.

Какими будут приложения для Android 15. Наглядное сравнение разных типов приложений. Изображение: AndroidAuthority. Фото.

Наглядное сравнение разных типов приложений. Изображение: AndroidAuthority

Режим от края до края в Андройд

Несмотря на это, можно надеяться, что большинство разработчиков обновят свои приложения для поддержки режима edge-to-edge, а не откажутся от него. В противном случае этот атрибут будет использоваться только для временного и выборочного исключения определенных окон из режима edge-to-edge. Некоторые из приложений Google могут поступать именно так, например, сервисы Google Play, не поддерживают режим edge-to-edge, несмотря на то, что ориентированы на Android 15.

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Есть еще Google Chrome для Android, который также может использовать этот API, чтобы отказаться от режима edge-to-edge. Некоторые разработчики также настаивают на том, чтобы Google предоставила механизм отказа от режима edge-to-edge в будущих версиях Android, и, если они это сделают, то принудительное использование режима edge-to-edge в Android может снова превратиться в простое предложение.

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